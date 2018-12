Si quieres innovar y tener éxito, tienes que dar un primer paso: sé un 'loser'

"La única y última vez que quise emprender me enfrenté al mismo problema que la mayoría de los emprendedores que conozco..."

La única y última vez que quise emprender me enfrenté al mismo problema que la mayoría de los emprendedores que conozco. Además del miedo de lanzarme al vacío con mi familia a cuestas, no tenía dinero. No tenía ni un clavo para invertir y debía recaudar poco más de medio millón de pesos para sobrevivir un año.

Un gran amigo que además es coach ejecutivo, que me ha dedicado más horas gratis para alcanzar mis metas de las que jamás podré pagarle, me pidió que hiciera un ejercicio sencillo, pedirle a mis amigos, conocidos, y gente cercana, favores complicados con el fin único de conseguir la mayor cantidad de respuestas negativas. Los primeros cuatro NOs no me calaron, pero a partir de la sexta negativa, empecé a dudar de mi capacidad de convencimiento. Cuando llegue a 15 personas que me dijeron que no –sin importar la razón– me sentí un perdedor y cuando llegué a 21, me frustré por completo. ¿Cómo demonios iba a levantar los recursos para poner a funcionar mi sitio?

Este era solo un ejercicio pero ya me sentía un loser completo y tenía la autoestima en el piso. Cuando llegó el momento de conseguir el efectivo que necesitaba para empezar emprender, el 60% de las personas me dijo que no. Esta situación le pegaba a mis ideales, y fracasé en la primera tarea, que era conseguir dinero, pero eso ya no me iba a detener. Al final, me dediqué a otra cosa, sin embargo, darme cuenta que fallé a lo grande me hizo más fuerte y me dio herramientas que no conocía.

En el tema que me atañe: la innovación, evolución y digitalización, fracasar rotundamente es la antesala para alcanzar el éxito. Es probable que con cada error te acerques más al resultado que buscas, pero es importante aceptar y entender que el fracaso va de la mano con la innovación. Es casi imposible innovar con algo si no has desarrollado muchos prototipos antes que no hayan funcionado.

Esto mismo sucede al interior de las startups, unicornios millonarios o negocios ya consolidados, es necesario jugar a la prueba y el error constantemente para avanzar, el problema es que aceptar los errores implica admitir un fracaso. La importancia de fallar y distanciarte de la sensación de perdedor radica en entender los siguientes cinco puntos para sacar lo mejor de esa experiencia:

1. Vas a fallar, sábelo. Ser un loser por algún momento, además de aterrizar tu ego donde debe, te hará cuestionar todas tus razones, movimientos e ideas. Podrás analizar tus pasos, regresar sobre ellos y ver dónde faltaba cohesión. Y entonces estás listo para avanzar otra vez. Pero no olvides, en algún punto, fracasarás y entre más pronto lo asimiles, más rápido te levantarás.

2. Fracasa lo más rápido que puedas. El proceso de equivocarse es doloroso para todos los involucrados, pero entre más rápido lo hagas, más rápido podrás avanzar en tu proyecto y alcanzar la innovación. Con esto no quiero decir que hagas las cosas mal para fallar, sino que experimentes tanto como puedas, falles lo necesario, para poder aprender a una mayor velocidad.

3. No es personal. A todo lo que hacemos le imprimimos una huella individual, pero la interpretación de la gente, las fallas e imperfecciones que nuestro producto tenga, no reflejan lo que somos. Aprende a desligarte de tu producto para que tengas la habilidad de ver el error sin que te afecte de más.

4. Ten varias ideas pero empuja un tema. Querer innovar solo por hacerlo es imposible, es necesario tener claridad en el punto en el que queremos mejorar. Así, entre más ideas tengas alrededor de un mismo punto y las descartes, tendrás la capacidad de crear con certeza.

5. Tu fracaso es pasajero. Sí, te equivocaste, fallaste y te agobiarás. Es más, te advierto que probablemente pase otra vez, y es que aunque vivimos en la era de la satisfacción inmediata, ser un loser por un momento en tu vida te dotará de las herramientas necesarias para que tu siguiente caída sea menos dolorosa.

Innovar no está sobre evaluado, sin embargo tenemos en un pedestal la creatividad sin anticipar un proceso adecuado que nos permita alcanzar el éxito. El proceso de innovación está lleno de baches, si emprendes dentro o fuera de una organización, tarde o temprano te hará sentir como perdedor. Es más, te señalarán y seguramente te sentirás mal, pero haberse equivocado, no es lo mismo que ser un perdedor. Y una vez que fracases, y lo asimiles, lo demás es cuesta arriba.