5 tips para evitar el estrés empresarial antes de que empiece

¿Por qué hay personas que se hunden en la frustración mientras que otras parecen recuperarse al instante?

December 10, 2019 5 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

El emprendimiento es una prueba diaria de estrés. Las ventas se caen. Algunas campañas de marketing no funcionan. Los empleados renuncian, en ocasiones tras una pelea. Cada emprendedor se enfrentará a todo esto. Entonces, ¿por qué algunos se hunden en la frustración mientras que otros parecen recuperarse al instante? Porque algunos han aprendido a mantener el estrés a raya. Aunque en el momento parezca complicado, seguir siendo cool es mucho más fácil que enfriarte después de un momento de estrés. Aquí la forma de lograrlo.

1. Empieza con algo para ti

Todos los días pasas por lo menos un tercio, si no es que la mitad, de tus horas despierto construyendo tu negocio. Comprometerte con tu empresa es algo bueno, pero no permitas que esto interfiera con tu bienestar y el hecho de cuidarte a ti mismo. Empezar cada día con una actividad que te rejuvenezca te crea un amortiguador contra el estrés que seguramente vivirás a lo largo de tu día laboral.

Cada emprendedor lo hace de forma diferente. Algunos hacen ejercito y otros meditan, algunos más escriben mientras se toman un café. El CEO y cofundador de Gusto, Josh Reeves, pasa los primeros 30 minutos de su día haciendo jardinería, actividad que aclara su mente y le permite disfrutar de las cosas simples de la vida.

No permitas que nadie te quite esa primera hora que es sólo para ti. Levántate más temprano o bloquea ese tiempo en tu agenda si necesitas. Así, si el estrés hace su aparición durante el día, recuerda lo bien que te sentiste haciendo lo que hiciste en cuanto te levantaste.

2. En cuanto notes las señales, haz algo

Si le pones atención a tu cuerpo podrás reconocer las señales de que el estrés está a punto de aflorar, incluso antes de que haga erupción: manos sudorosas, la boca seca, el movimiento de los dedos, etc. Aunque los suplementos no son la solución a todos los factores de estrés, sí pueden ser increíblemente útiles cuando el estrés es inminente. Uno que está aumentando en popularidad es el CBD, y las investigaciones demuestran que puede reducir el estrés mientras aumenta los niveles de energía. El CBD también reduce los efectos del estrés en el cuerpo combatiendo la inflamación crónica.

Ten en cuenta el contexto en el que vives a la hora de elegir el tipo de suplemento que vayas a tomar. Las gomitas de CBD caben en tu bolsa y no requieren refrigeración. Las cremas tópicas son otra opción fácil de usar.

3. Siempre ten un plan B

Manejar el estrés en el momento es fundamental, pero también lo es reducir los momentos de estrés. Las disrupciones están a la orden del día, y nadie puede predecir los ciclos de las noticias. Siempre ten un plan de respaldo para asegurarte de que no te agarran con la guardia baja. Para las áreas críticas como desarrollo de productos o financiamiento, siempre debes de tener más de un plan de respaldo. Neal Hoffman, fundador de The Mensch on a Bench, fue al programa de Shark Tank con dos ideas de respaldo en caso de que su propuesta no generara interés. Primero, Hoffman tenía la idea de vender su casa para garantizar los pagos, y si eso no funcionaba, planeaba llamar a Daymond John para “convencerlo” de apoyar. Hoffman no necesitó usar ninguno de esos planes, pero al final se sentía seguro de haberlos tenido en mente por si acaso.

4. Planea un periodo creativo después del trabajo

Así como deberías iniciar tus días con tiempo para ti mismo, también deberías terminarlos con una sesión de cuidado personal. Un estudio reciente sobre los efectos del estrés en la creatividad encontró que pasar 45 minutos haciendo alguna actividad artística reduce nos niveles de cortisol en 75 por ciento. No importan ni tus capacidades artísticas ni el medio por el que quieras expresarlas. Dibuja, toca la guitarra, pinta muebles o cualquier cosa que te guste hacer, y cuando termines, no te juzgues por si quedó bonito o feo. El punto no es el producto en sí mismo, sino el proceso de crearlo y de estar en el momento.

5. Mantén una distancia mental sana

Antes, durante y después del trabajo es importante recordar que, aunque los negocios son importantes, no son tu vida entera. Nadie se muere si la venta no se concreta. Tus amigos y familia te aman sin importar las ganancias que reporten tus trimestres. Date algo de crédito. El viaje de cualquier emprendedor tiene sus altas y sus bajas, así que no permitas que las bajas te estresen más de lo necesario. Recuerda que el simple hecho de haberte subido al viaje te hace más suertudo que la mayoría.