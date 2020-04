Sexo, drogas y rock and roll en tiempos de coronavirus

April 22, 2020 7 min read

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Se necesitará más que una pandemia para poner el sexo, las drogas y el rock 'n' roll fuera de servicio. ¿Acaso estas categorías clásicas de productos de autoalivio no son utilizadas durante una cuarentena? Seguro que están ayudando a mantener a mucha gente cuerda.

"Enciende tu cámara web, prende ese porro y ve una presentación en vivo de su banda favorita y te veré afuera una vez que los simios se hayan apoderado de la Tierra", dijo Ralph Sutton, fundador de GaS Digital, una red de suscripción de programas de comedia y podcasts.

El programa de Sutton se llama The SDR Show, que representa a los mismos "sexo", "drogas" y "rock" al que se hace referencia en el título de este artículo. Entonces, ¿quién mejor para explicar cómo están ganando estos “vicios”?

Sexo

"PornHub lo hizo bien: contenido gratuito", dijo Sutton en entrevista con Entrepreneur. "Que la gente se enganche ahora, ya que no tenemos idea de cuánto tiempo estaremos en este caos que ahora llamamos vivir, y por qué no atraer gente a la plataforma por 30 días de cuenta Premium gratis. Probablemente quien lo use continuará una vez que descubramos que estamos seguimos aquí hasta mediados de julio".

La oferta antes mencionada del gigante del entretenimiento para adultos de membresías premium gratuitas a varias tierras encerradas como Francia, España e Italia, no es, por supuesto, el único truco pandémico que están explotando. El sitio ha tenido más de 9.1 millones de búsquedas con temática de coronavirus desde el 25 de enero hasta principios de marzo y tiene contenido con máscaras, guantes de goma y... otras cosas.

Las cosas calificación X evolucionan con cada nueva tendencia que entra en el espíritu de la época. Parafraseando a Jeff Goldblum en Jurassic Park: "La pornografía encuentra un camino".

En otras partes de la erótica: si bien Las Vegas puede haber cerrado, las trabajadoras sexuales con sede en Nevada están reportando un gran aumento en los negocios.

Y se debe dar un aplauso al burdel Lucky Devil Lounge de Portland, Oregón, que reutilizó a sus bailarines exóticos sin trabajo para ayudar a entregar comida a personas en cuarentena. De hecho, la compañía ahora ofrece bocadillos puerta a puerta y "striptease con sana distancia" a domicilio a sus clientes dentro de un radio de 32 kilómetros de la ciudad. Sin embargo, gracias a una demanda de Uber Corporate, ya no llaman a ese servicio “Boober Eats".

Por desgracia, no todas son buenas noticias para el sexo. Se espera una posible escasez mundial de condones porque Karex Bhd, con sede en Malasia, el mayor fabricante de caucho del mundo, tuvo que cerrar todas sus fábricas durante una semana debido a un bloqueo impuesto por el gobierno. Se espera un déficit de 100 millones para marcas como Durex.

Drogas

"Aunque yo mismo no consumo muchas drogas, puedo decirles que la mayoría de mis amigos han estado viviendo en una constante neblina inducida por drogas desde principios de marzo", explica Sutton. "Así que felicitaciones por el servicio esencial de los distribuidores para mantener eso pasando por esta pandemia".

Primero, echemos un vistazo a Francia, donde los pasteles son tan “innovadores” (ver los huevos de Pascua de chocolate del chef Jean-François Pré modelados a partir de una versión microscópica del virus), como sus anuncios públicos son informativos (los funcionarios publicaron recientemente una declaración pública que descarta los rumores que aclaran que consumir copiosas cantidades de cocaína pueden matar el virus).

Hechos simpáticos a parte, no debería sorprender a nadie que cuando el coronavirus tuvo sus primeros casos en Estados Unidos, las ventas de marihuana aumentaron en un 50 por ciento en áreas legales como California, Colorado y Oregón, con dispensarios en Cali que ya comienzan a preocúpese por mantener sus suministros.

Y los comerciantes de marihuana en la Gran Manzana (donde la hierba todavía está disponible solo a través de la tarjeta médica que se le da a los pacientes con glaucoma), dicen a The New York Post que las ventas están aumentando.

Para aquellos que prefieren sorber su tristeza, en la semana que terminó el 21 de marzo, las ventas de bebidas alcohólicas se dispararon en un 55 por ciento según Neilson.

Más sorprendente: México ha detenido la producción y comercialización de cerveza Corona, pero no por las razones que puedas pensar. De hecho, la decisión se basa en cerrar negocios no esenciales y nada que ver con el desafortunado nombre de la marca. De hecho, Constellation Brands, que importa la bebida de la frontera norte de México a Estados Unidos, afirma que las ventas crecieron un 8.9 por ciento durante los primeros tres meses de este año, y Corona y Modelo continuaron siendo sus mayores atractivos.

Rock and roll

"Aplausos para todas las bandas que transmiten en vivo en Instagram todos los días. ¡He visto a algunos de mis favoritos tocar más en directo en los últimos días que en los últimos años!", señala Sutton."Sus fanáticos recordarán esto".

The LA Times recientemente publicó un resumen de las mejores / peores parodias de canciones pandémicas. Destacado: Neil Diamond, él mismo, cantando "Sweet Caroline" con menos agarre y más lavado de manos. Así como las cientos de versiones de "My-Sharona" que se convirtieron en "My Corona" que actualmente están sonando en YouTube.

Y si bien la banda irlandesa The Coronas se ha preocupado si la "gran ola de interés" con respecto a su nombre previo a la pandemia los afectará a a largo plazo, hay que ver el caso único que es América Latina. Una gran cantidad de canciones temáticas de distanciamiento social se han vuelto muy populares. Según Rolling Stone, "La Cumbia del Coronavirus" de Mister Cumbia, el "Coronavirus" de Kaseeno y el "Virus Corona" de Yofrangel y Fraga están subiendo en las listas de Spotify en varios países.

Y en otra alerta de notas secundarias morbosas: por supuesto, Michael Stipe ha actualizado “It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)”, pero ahora con consejos de supervivencia viral.

Manténte seguro, saludable y haz todo lo que sea necesario para mantenerte cuerdo. Siempre que eso no implique grabar tu propia versión de "My Corona" en YouTube. No hagas eso.