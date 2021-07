¿Cómo escoger una tarjeta de crédito empresarial?

Brought to you by Konfío



Por: Armando Herrera, General Manager Cards en Konfío.

Obtener una tarjeta de crédito corporativa ofrece diferentes ventajas para tu negocio como, por ejemplo, separar las finanzas personales de las de la compañía, obtener liquidez inmediata, documentar gastos deducibles y generar historial crediticio para tu empresa, mismo que puede ayudar en un futuro si buscas obtener un crédito empresarial.

Con una oferta creciente de productos financieros, es importante detenerse a estudiar cada uno para determinar cuál es la mejor opción para tu negocio. Algunos de los principales factores a considerar son:

Costo por apertura

Límite de crédito

Anualidad

Pago mínimo

Intereses

Protección y cobertura.

Sin embargo, hay otro tipo de beneficios que debes tomar en cuenta, sobre todo pensando en el uso diario de tu plástico empresarial, como la experiencia con el cliente. En la banca tradicional encontrarás una importante variedad de tarjetas y planes, pero sabemos que los procesos burocráticos pueden ser, sí, muy burocráticos. Desde el trámite de solicitud hasta la atención al cliente para dudas o quejas suelen ser procesos muy tediosos.

Hoy han llegado empresas tecnológicas modernas al mercado y algunas de ellas te ofrecen realizar todos estos trámites en línea, además de brindar atención al cliente 24/7 a través de una aplicación, sin que tengas que invertir tiempo valioso en una línea telefónica.

La flexibilidad de tu línea de crédito también es importante, como empresaria o empresario, sabes que muchas veces estás a cargo de negocios con características muy particulares y los bancos suelen encasillar a sus clientes en categorías muy rígidas, busca una opción que sea versátil y se adecue a tus necesidades desde el día uno.

Otro factor importantísimo es la seguridad, revisa qué herramientas te ofrecen como protección contra operaciones fraudulentas o control de tarjetas adicionales. Esto es particularmente importante para negocios que necesitan más de una tarjeta, facilitando el control de los movimientos de los colaboradores, sobre todo en viajes y otras compras habituales. Para estos casos, te pueden interesar opciones más modernas que te permiten activar o desactivar tus tarjetas desde una aplicación, o imponer límites individuales por tarjeta, así como configurar alertas de cargos o compras inusuales.

Imagen: Depositphotos.com

Y hablando de viajes, no olvides la cobertura internacional, si la tarjeta va a ser utilizada en el extranjero es fundamental contar con un respaldo para realizar operaciones fuera de México. Además de la protección que te pueda ofrecer tu proveedor, te recomendamos crear una política interna de usos de la tarjeta corporativa para tener un mejor control, inclusive tu puedes asignarle una línea de crédito diferente a cada una de las tarjetas corporativas.

Por último, si necesitas tarjetas adicionales toma en cuenta que no siempre tienes que pagar por las extensiones, algunas compañías ofrecen hasta cierto número de tarjetas gratis mientras otros te cobrarán cada una.

Finalmente, un beneficio que tal vez no sea indispensable, pero vale la pena, es la personalización. Piensa en la posibilidad de contar con una tarjeta con la imagen de tu empresa no solamente como beneficio emocional- ¿A quién no le gustan los productos personalizados?- Si no como el tipo de atención que te pueda ofrecer la institución financiera, si te permiten personalizar la tarjeta es muy probable que la atención que te brindarán será así, más particular.

Recuerda que no hay negocio demasiado pequeño para solicitar una tarjeta empresarial, no importa si te desempeñas como freelance o diriges una empresa con decenas de colaboradores, mientras cumplas con los requisitos establecidos por la institución financiera de tu elección, podrás aspirar a una tarjeta, que como ya vimos, es un producto muy conveniente para poder hacerte de otro medio de financiamiento.