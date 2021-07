Esta emprendedora está cambiando la narrativa sobre los latinos en EU con su marca 'Hija de tu Madre'

June 22, 2021 9 min read

Si el idioma inglés tiene el término #GirlBoss para describir a las mujeres empoderadas, sin duda en español tenemos el “Jefa”. Al menos, ese es nombre con el que Patty Delgado está creando una comunidad que empodera a los latinos en Estados Unidos a través de la marca de moda Hija de Tu Madre.

Al platicar con Patty, noto algunas cosas curiosas. Sus padres provienen del mismo estado en México que yo (los Altos de Jalisco) y comparte uno de los apellidos de mi madre. Sin embargo, esta joven emprendedora, a diferencia de mí, tiene un negocio cuyos diseños la llevaron a ser nombrada una de las figuras 30 under 30 para 2020 de la revista Forbes.

“Yo nací y crecí en California y creo que siempre me sentí culturalmente conflictuada entre ser criada por mis muy orgullosamente mexicanos padres, pero también al tratar de encontrar mi lugar en la sociedad estadounidense. Y en 2015 decidí irme a vivir un tiempo a la Ciudad de México y sentirme más conectada con mi identidad. Entonces abrí un blog de viaje llamado ‘Hija de tu Madre’ para reflejar a una mujer que hace lo que quiere y se siente orgullosa de su identidad”, dice la emprendedora en entrevista con Entrepreneur en Español.

La historia de emprendimiento de Patty es muy curiosa. Estudió en la UCLA y se graduó en Estudios Religiosos, pero siempre tuvo inclinaciones hacia el diseño, aunque nunca pensé que se dedicaría a eso. Pero al ser una graduada universitaria sin dinero, decidió capitalizar esa habilidad. Una pasantía se convirtió en un trabajo y eventualmente en un negocio de diseño freelance. Fue entonces que decidió viajar a México mientras trabajaba por internet.

“Regresé justo cuando eran las elecciones de Donald Trump y creo que en ese tiempo en 2016 sentí la necesidad de invertir en mi comunidad y contar una narrativa diferente de lo que significa ser parte de la comunidad latina”.

Fue así que con apenas 500 dólares, Patty decidió hacer la transición del blog Hija de Tu Madre a una marca real y se le ocurrió la idea de su primer producto: una chamarra de mezclilla con la Virgencita de Guadalupe bordada en lentejuelas en la espalda.

Imagen: Hija de tu Madre vía Instagram

"Eres una hija de tu madre"

En español mexicano el dicho “Hija de tu Madre” es una espada de doble filo. Puede ser tomado como un insulto para referirse a una mujer mandona o en caso contrario para reflejar que una chica heredó la entereza de su progenitora para enfrentar los obstáculos de la vida.

Sea como sea, para los mexicanos “Hija de tu madre” es una expresión que tiene una carga emocional y Patty Delgado es sin duda una hija de su madre: una inmigrante mexicana que buscó en California darle una vida mejor a su familia junto a su esposo. Y en un sentido más general, es hija de sus raíces pues el 59.3% de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en América Latina son administradas por mujeres.

Para la emprendedora, crecer como mexicana-americana no fue sencillo, porque como todo hijo de inmigrante, debió luchar para mantenerse fiel a sus raíces y a la vez, desarrollar una personalidad propia lejana a las expectativas propias de su cultura para las mujeres. Y eso es lo que refleja Hija de tu Madre, cuyas ventas, en palabras de la fundadora se encaminan a superar los dos millones de dólares en ventas este 2021.

“Al usar la chamarra sentí que ocupaba un lugar que me correspondía y que me recordaba a mi cultura", señala la fundadora.

Las prendas y accesorios de esta marca tienen motivos que remiten a la mexicanidad. Su producto más popular es una chaqueta de mezclilla con la imagen de la Virgen de Guadalupe, quien, apegos religiosos aparte, es un símbolo de “La Raza”.

Patty se propuso crear diseños que se inspiraran en el trabajo de artistas como Frida Kahlo o incluso con frases típicas en español que los latinos escuchamos todos los días en casa. De esta manera, la emprendedora comenzó a hablarle a una nueva generaciones de latinos en Estados Unidos que no esconden sus raíces, y al contrario, las usan como motor para abrirse paso.

Por ejemplo, la frase "La Muy, Muy", que en español sirve para describir a alguien presuntuoso, está en su espejo de mano, mientras que “Échale ganas”, dicho que inspira a darlo todo, está convenientemente en una taza de café de peltre como las que usaban nuestras abuelas.

You are doing great, m’ija

En Latinoamérica solemos decir que el año 2020 fue una de las décadas más largas por todo lo que sucedió en el mundo, en especial con el COVID-19. Estos eventos pudieron ser devastadores para una joven emprendedora, sin embargo, para Hija de tu Madre representó una oportunidad de crecimiento.

“Somos muy nativos digitales. No tenemos una tienda física por lo que el comercio electrónico siempre ha sido nuestra principal fuente de ventas, pero las medidas de confinamiento sí nos afectaron porque nosotros estamos muy basados en la idea de la comunidad”, dice Delgado. “Hacíamos eventos y talleres y de pronto perder esa intimidad con nuestra comunidad fue horrible”.

La emprendedora señala que el distanciamiento afectó mucho a la moral de su marca y que como líder se vio en la necesidad de seguir inspirando a su equipo a pesar de sentirse desconectada de la colectividad que le dio sentido a su origen.

No solo eso, su cadena de suministro también se vio afectada por el COVID-19. “Tuvimos que repensar la manera en la que hacíamos las cosas y eso nos llevó a hacer la producción de los accesorios in house y eso fue un cambio radical. Ya no sólo vendemos, también producimos”.

A pesar de que Hija de Tu Madre tiene gran exposición, Patty no ha tomado financiamiento externo. “La compañía está creciendo muy rápido y yo no tengo un MBA”, ríe Patty, “así que la principal presión que tengo ahora es mantener este escalamiento”.

Imagen: Hija de tu Madre vía Instagram

Make Jefa Moves

Una de las prendas más populares de Hija de Tu Madre es la playera que dice “Make Jefa Moves” (algo así como “Toma decisiones o acciones de jefa”) y parece ser una frase que resuena entre los usuarios de la marca, pues han creado comunidad.

“Jefas”, - que literalmente se traduce a "mujer jefe" en inglés -, no es un término equivalente a #GirlBoss, porque tiene un componente de respeto al ser una manera cariñosa a la que llamamos a nuestras madres. Y es por esa justa razón que Patty y su equipo eligieron esta palabra para referirse a la comunidad de su marca para empoderarla.

Actualmente el negocio de Patty Delgado tiene 300,000 seguidores en Instagram, que se denominan “Jefas”, entre los que se encuentra la actriz mexico-americana Eva Longoria. No solo eso, Hija de tu Madre ha aparecido en programas de Netflix como Gentefied y On My Block y ha sido trending topic en TikTok.

Imagen: Hija de tu Madre vía Instagram

Patty descubrió el poder de las redes sociales para crear comunidad, algo que nos es muy natural a los latinos y decidió utilizar el poder de las redes sociales para empoderar a otros latinos.

“Me siento muy privilegiada porque tengo la gran responsabilidad al ser una emprendedora de traer a más personas contigo. Trato de dar mentorías y talleres sobre cómo iniciar un negocio para que más latinos lo hagan”, señala la joven que apenas cumplirá 30 años en agosto.

“Mi mayor logro sin duda ha sido la comunidad que hemos creado con Hija de Tu Madre con mujeres que se identifican con nosotros. Se siente más como un movimiento de mujeres que se conectan a través de valores compartidos, experiencias similares y las dificultades de ser multiculturales en una manera que es muy tangible”.

Para los próximos años, Delgado quiere llevar a su marca más allá del mundo online con tiendas pop-up y llegar a más ciudades con una fuerte presencia latina en Estados Unidos para tener más mentorías y talleres para emprendedores.

“Hay frustración entre los latinos en Estados Unidos porque estamos impulsando el emprendimiento y la población, pero en términos económicos estamos hasta abajo. Esa injusticia me mata. La comunidad de Hija de Tu Madre es una manera de comenzar un diálogo sobre la importancia y oportunidades que los latinos tenemos para dar”.

Imagen: Hija de tu Madre vía Instagram