Amazon compró 1,000 camiones autoconducidos a una startup, ¿le dirán adiós a los choferes?

June 23, 2021

La empresa Amazon de Jeff Bezos dio un paso más en la transición hacia los vehículos autónomos. El gigante del ecommerce compró 1,000 camiones autoconducidos a una startup llamada Plus, especializada en software para sistemas de conducción autónoma. La transacción podría significar que la compañía estaría considerando decirle adiós a los choferes que actualmente trasladan y entregan sus productos.

Según documentos oficiales presentados ante el regulador de mercados financieros de Estados Unidos (SEC), el acuerdo entre Amazon y Plus también le da a Bezos la opción de comprar hasta 420 millones de acciones preferentes de la startup a un precio de solo 0.47 dólares (cerca de 9.50 pesos mexicanos).

Así, Amazon podría poseer alrededor del 20% de la compañía, desembolsando unos 200 millones de dólares (poco más de 4,000 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual).

La compra de camiones autónomos ayudaría a Amazon a lidiar con la escasez de personal que enfrentan actualmente la empresa y todo Estados Unidos. La situación ha provocado retrasos en las entregas y un aumento en el costo de transportación de mercancía para varias compañías.

