Vacuna COVID: Ya está abierto el registro para mayores de 18 años y más en México

July 6, 2021 3 min read

La Secretaria de Salud de México inició el registro para personas mayores de 18 años que deseen vacunarse. Ahora quienes tienen entre 18 y 29 años podrán introducir sus datos en la página oficial de “Mi Vacuna”.

¿Qué necesito para vacunarme?

Tener tu Clave Única de Registro de Población (CURP) a la mano.

Al colocar tu CURP, tus datos personales se llenarán automáticamente y debes verificarlos.

Deberás seleccionar la entidad y municipio donde vives actualmente, no importa si no coincide con el de tu identificación.

Tener a la mano el código postal del lugar.

Proporcionar dos teléfonos de contacto.

Proporcionar dos correos electrónicos de contacto.

En el apartado de notas podrás colocar el horario en que prefieres recibir la llamada o si el número de teléfono es de algún amigo o familiar.

Y presionar “enviar”.

Posteriormente, aparecerá el resultado en el que te indica que has sido registrado exitosamente y tu número de folio, así como una explicación en la que te dicen que esperes la llamada en la cual te indicarán tu fecha y lugar de vacunación.

Imagen: captura vía mivacuna.salud.gob.mx

¿Qué pasa con los menores de 18 años?

“Las personas que no han cumplido 18 años no se pueden registrar por la sencilla razón de que la vacunas no están autorizadas para su uso en menores de 18 años, excepto la Pfizer que desde el inicio quedó registrada desde 16 y más, pero no es conveniente que se registren, cuando cumplan 18 ya les tocará registrarse”, explicó el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia matutina del 6 de julio.

¿Cómo compruebo que estoy vacunado?

En la misma conferencia, López-Gatell anunció que ya se encuentra disponible el certificado de vacunación COVID. "Si usted quiere tener un comprobante oficial de que ha sido vacunada y con qué vacuna y en qué fechas, aquí está", dijo. Para poder solicitarlo debes entrar a la página cvcovid.salud.gob.mx, posteriormente deberás introducir tu CURP y los datos que ya se encuentran disponibles en el resgistro de vacunación se llenan automáticamente generando el certificado.

Imagen: Andrés Manuel López Obrador vía YouTube.