El detergente de Levi Ackerman de 803 pesos se convierte en meme

July 19, 2021 2 min read

Levi Ackerman es uno de los personajes favoritos de la serie animada Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), pero jamás pensamos que se fuera a convertir en el preferido para acompañarnos a lavar nuestra ropa.

I found Levi Ackerman detergent pic.twitter.com/2q4yNjKHED — mello(@mihaelkeeehl) January 8, 2021

Una empresa decidió sacar una edición limitada de su limpiador oficial con el rostro del Capitán Levi. El producto es promocionado como: ‘¿Quién mejor que el Capitán Levi para ayudarte en la lavandería?' La marca japonesa de lavandería Kao se unió a Attack on Titan para producir este detergente de lavandería edición limitada. Este paquete incluye al obsesionado por la limpieza de la saga el Capitán Levi.

Este artículo comenzó a hacerse viral después de que la cuenta de Tik Tok 8rbvn mostró ser un gran fanático del capitán Levi Ackerman pues al recibir su limpiador oficial de Shingeki no Kyojin completaba su colección del personaje.

Si tú también eres un gran fan de la serie o te gusta mantenerte limpio, puedes ordenar el detergente de la serie de manga japonesa por medio de Shut up and Take my Yen o en eBay a un precio de casi 40 dólares (803.19 pesos mexicanos al tipo de cambio actual).