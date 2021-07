Este video 'creepy' de robots bailando causa locura en Internet (incluso con Elon Musk)

July 20, 2021 3 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

El futuro de la inteligencia artificial y las máquinas robóticas es algo que emociona y aterroriza a muchas personas.

Un nuevo video de un robot bailarín se volvió viral en Twitter esta semana por generar innumerables reacciones sobre lo que podrían significar las nuevas capacidades robóticas en el futuro.

Imagine what AI powered machines will be able to do in the next 5-10 years.



Boston Dynamics machines flawlessly and soulfully dancing in rhythm. pic.twitter.com/1PHmurRo1k — Vala Afshar (@ValaAfshar) July 17, 2021

Vala Afshar, evangelista digital en jefe de Salesforce, publicó un video de un robot de Boston Dynamics moviéndose y moviéndose al ritmo de Do You Love Me de Contours.

Más adelante en el video, al robot se le une una segunda máquina y un perro robot a quien la compañía llamó "Spot".

"Imagínese lo que las máquinas impulsadas por IA podrán hacer en los próximos 5 a 10 años", escribió Afshar junto con el video en una publicación que desde entonces ha sido retuiteada más de 34,000 veces.

El video de Afshar incluso llamó la atención de Elon Musk, quien respondió "De hecho" a su pregunta.

Otros, sin embargo, estaban menos entusiasmados con la tecnología y participaron en la plataforma de redes sociales para compartir sus pensamientos y temores.

They’ve certainly got a lot better at dancing. Still, for some reason I picture the “dog” relentlessly chasing down protestors and the human shaped machines effortlessly wiping out entire encampments of combatants, or maybe just hundreds of villagers. — Brooklyn Trending³³º¹ (@BKTrending) July 18, 2021

Great achievement. Robots dancing in unison. Still can’t get clean water to half the world or stop transmission of Malaria but hey, we have robots that will decrease labour costs, create unemployment and increase billionaires profits — martin mcmahon (@MartinJmcmah) July 17, 2021

Only thing I see in this stuff these days is all the ways these machines will annihilate jobs, serve the rich, and exponentially add to already increasing inequality. — David Chartier (@chartier) July 19, 2021

in 5 to 10 years climate change will have solidified our planet's path to be uninhabitable by humans but go off for the dancing robots — Emme THE BOY WITH A BIRD IN HIS CHEST: 2.15.22 (@emme_lund) July 19, 2021

Muchos calificaron el desarrollo de la tecnología como una falta de priorización con otros problemas en el mundo, como el cambio climático y la atención médica.

Otros encontraron a los robots "espeluznantes" y despertaron el temor de que las máquinas algún día se volvieran violentas.

"Esas cosas van a ser máquinas de la muerte", escribió un usuario.

Boston Dynamics es una empresa de ingeniería y robótica centrada en el diseño robótico que prioriza la "movilidad, destreza e inteligencia avanzadas".