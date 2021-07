Cómo pasé de estar en la ruina a ser millonario 5 veces

July 28, 2021 8 min read

Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Cuando te arruinas o sientes que estás fallando financieramente, es fácil castigarte por ello. Pero algo que muchos no se dan cuenta o no recuerdan es que el fracaso es solo temporal. Simplemente significa que aún tienes más que aprender y lograr.

Con cada negocio que comencé a lo largo de los años, y con cada fracaso posterior, aprendí más y más formas de no fallar. Como resultado, cada empresa sucesiva creció más grande y más rápido que la anterior. Mi experiencia es una prueba de que ir a la quiebra no es el final de tu historia. Si lo fuera, mi historia ya habría terminado varias veces. Cuando tienes una buena idea, todo lo que necesitas para iniciar tu propio negocio es estar dispuesto a hacer lo que sea necesario, incluso cuando eso signifique fracasar.

Estas son algunas de las lecciones que aprendí al pasar de la quiebra a ser millonario cinco veces.

1. Presta atención a las tendencias

Manténte al tanto de lo que la gente quiere y encuentra la manera de hacérselo llegar. Mi primer esfuerzo comercial fue en una feria de belleza que vendía productos para uñas. Todo el mundo empezó a preguntar por las cuentas en el pelo de una de las chicas de nuestro stand. En ese momento, no era algo que vendiéramos. Pero lo sentí, en ese mismo momento, estas cuentas están golpeando. Inmediatamente, salimos y compramos tantas cuentas como pudimos, nos sentamos toda la noche a empaquetarlas y al día siguiente, se agotaron todas. Entonces, compramos más abalorios y nos inscribimos en más ferias comerciales: turnos de 12 horas durante días enteros, contando abalorios en nuestro stand, además de horas extra por la noche para prepararnos para el día siguiente, y nos agotábamos constantemente. Era agotador (pero estimulante), y siempre se acercaba otro espectáculo, así que seguimos adelante, contando y empaquetando aún más cuentas.

Tal vez te interese: La importancia de no asumir (en la vida y al crear un negocio)

Fue un trabajo duro, pero desde el principio, vimos la tendencia allí, preparados para despegar. Durante los siguientes ocho años, nos convertimos en el segundo mayor fabricante de productos para el cabello, con una producción de dos a tres millones al año. Comenzamos con casi nada y pasamos al negocio de los accesorios para el cabello con poco más que una inspiración. Pero lo que nos faltaba en capital, lo compensamos sabiendo lo que la gente quería y encontrando formas de hacérselo llegar.

2. Hazlo, pero esfuérzate

Cuando tienes ese sentimiento en tus entrañas y ves ese producto o servicio que sabes que la gente quiere, hacer que suceda requiere un montón de trabajo duro; así es como crecí una segunda empresa multimillonaria. Después de un lento comienzo en la venta de maquillaje y cosméticos minerales en salones de belleza y tiendas de artículos de belleza, la atención a las tendencias volvió a provocar un rápido crecimiento. En la moda, las tendencias cambian cada diez años: el ama de casa recatada de los 50, los colores psicodélicos de los 60, el look de “chica de al lado” de los 70 y los neones salvajes de los 80. Estábamos en el ciclo natural de "no-maquillaje" de los 90 cuando Dennis Rodman sorprendió al mundo con esmalte de uñas azul en la cancha de baloncesto.

Todavía recuerdo el impacto de ese mensaje: el color ha vuelto. Entonces, fui a toda velocidad vendiendo color. Trabajé 12 horas al día, llamando y enviando correos electrónicos a proveedores, haciendo y vendiendo colores de maquillaje llamativos. Cuanto más crecimos, más trabajo le dedicamos y, para el año más importante, estábamos en el objetivo de hacer 20 millones. Estar dispuestos a trabajar duro, más duro de lo que otras personas estaban dispuestas a trabajar, nos dio una mejor oportunidad de éxito sin perder la tendencia emergente.

3. Ve la oportunidad de fracasar entre el éxito

Cuando volví a perder todo, aprendí nuevas formas de recuperarme para hacer crecer mi tercera empresa multimillonaria. En lugar de esperar una nueva experiencia, utilicé la que tenía para navegar por algo nuevo: bienes raíces. Después de vender mi casa y comprar una nueva con un pago inicial bajo, me sobró lo suficiente para invertir en otra. Una vez que remodelé, refinancié y arrendé, gané algo de dinero y lo invertí en otro. Tres años y al menos 100 puertas después, la empresa tenía 30 millones de dólares en propiedades inmobiliarias y 10 millones de dólares en capital.

A veces, estar en quiebra puede ser exactamente la oportunidad que necesitas para emprender otro proyecto. Mientras estaba en quiebra una vez más, conocí a una mujer que había pasado cinco años luchando por hacer crecer su pequeña empresa de cuidado de la piel y, con toda mi experiencia fracasando y teniendo éxito en belleza y cosmética, me sugirió que me uniera a su equipo. En dos años, había construido el negocio hasta alrededor de 3 millones de dólares en ventas, mi cuarta empresa multimillonaria construida de la nada.

4. Manten abiertas las opciones de ingresos

No importa lo que vendas, asegúrate de tener una fuente de ingresos para pagar las facturas. Así es también como pasé de estar en quiebra, nuevamente, a dirigir mi quinta empresa multimillonaria. Al principio, probamos varias fuentes de ingresos (ferias comerciales, algunas marcas privadas y nuestras propias marcas), pero el cuidado de la piel de marca privada se destacó rápidamente como la mejor. Si bien dejamos de hacer ferias comerciales porque eran las menos rentables, nunca renunciamos a nada si seguía generando dinero. Como regla, nunca renuncie a ingresos estables y seguros por los ingresos esperados. ¡Demuestra el modelo primero, luego hazlo!

Mercados de pulgas, reuniones de intercambio, ferias comerciales, un horario de 9 a 5 mientras tanto: puede que tenga que dedicarle 25 horas al día, pero algo debe generar ingresos. De esta manera, el dinero de la empresa se puede utilizar como debe ser: para construir la empresa, y tu dinero personal puede seguir siendo personal. Ejecuta dos o tres flujos de ingresos diferentes simultáneamente, y el que se activa con mayor facilidad es el caballo en el que monta la carrera.

5. Haz lo que sea necesario

Trabajar muchas horas es solo la mitad de hacer lo que sea necesario: extender la mano y aceptar ayuda incluso cuando sentimos que los fracasos es otra. Cuando comencé mi empresa más reciente, estaba realmente arruinado. Viviendo en la casa de mi mamá a los 50 años, lo había perdido todo. Mi mamá estaba en el seguro social y tuvo que prestarme dinero para alimentar a mis hijos. Aún así, seguí trabajando duro, sabiendo que todo lo que haría falta era que surgiera una idea brillante y que podría encontrar la manera de proporcionarla.

Cuando recibí el pedido inicial de 6,000 dólares que lanzó mi compañía de cuidado de la piel más reciente, no tenía el dinero ni la fábrica para cumplirlo, pero estaba seguro de que podría juntar las piezas para que funcionara. Entonces, con la mitad del dinero, compré a los proveedores y lo reempaqué en algo nuevo. No fue perfecto, pero este primer pedido me dio el capital que necesitaba para despegar y se ha convertido en mi mayor historia de éxito hasta la fecha, sin un final a la vista.

Créeme, alguien que ha tenido éxito repetidamente y ha fracasado masivamente, te dice que el fracaso nunca es permanente. Cualquiera que sea la razón del fracaso, ya sea por un divorcio, una pareja turbia, un problema legal o un error tonto, ese fracaso no te define ni significa que tu historia ha terminado. Es simplemente una oportunidad de aprender para que nunca falles de la misma manera dos veces. Habiendo fracasado tantas veces como he aprendido, he aprendido mucho, y eso me ha preparado para mi mejor y más grande empresa hasta ahora. Mientras estés dispuesto a volver a montar en ese caballo, una y otra vez, y realmente trabajar duro, nada puede interponerse entre ti y un éxito increíble.