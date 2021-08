El misterio sobre quién creó los Cheetos Flamin' Hot. ¿Una empresa o un chicano?

August 24, 2021 8 min read

¿Quién fue el verdadero creador de los Cheetos Flamin' Hot? El origen de esta popular fritura se volvió un tema de discusión este año.

La historia que había perdurado desde el comienzo de los años 2000 -y ha inspirado a emprendedores de todas las edades-, tiene todos los ingredientes de una historia de superación digna de Hollywood. Esta decía que Richard Montañez, el hijo de migrantes mexicanos en California, inventó la variante de los Cheetos al inspirarse en los elotes mexicanos mientras laboraba como conserje en una fábrica de Frito-Lay y que esa creación lo llevó a convertirse en vicepresidente de ventas multiculturales y promociones de la empresa propiedad de PepsiCo hasta 2019 cuando dejó la compañía.

En su autobiografía titulada “A Boy, a Burrito and a Cookie” ("Un niño, un burrito y una galleta"), Montañez cuenta que se inspiró al ver la preparación de un vendedor de elotes estilo mexicano (con chile en polvo) que estaba cerca de su casa. Un día que se descompuso la banda de Cheetos, decidió llevarse una bolsa que todavía no estaba preparada para experimentar con las frituras. Los primeros en probar su nueva creación fueron sus compañeros, quienes disfrutaron mucho la botana. Después de buenas críticas, el libro cuenta que Montañez decidió presentarle su idea a Roger Enrico, el presidente de la compañía y así fue como se crearon los Cheetos Flamin’ Hot.

Richard comenzó a dar pláticas motivacionales sobre el éxito y cómo conseguirlo. Además de su autobiografía, este verano salió otro libro a la venta (Flamin' Hot) que habla de cómo Montañez pasó de ser conserje a ejecutivo y en el 2019 se anunció la producción de una película sobre la historia, que sería dirigida por Eva Longoria.

Lo que dijo el LA Times

En mayo de 2021 la historia de Montañez se vio empañada por un reportaje de diario LA Times llamado El hombre que no inventó los Cheetos Flamin' Hot que señala que no hay pruebas de que el mexico americano haya sido el único inventor de los Cheetos picosos.

Basándose en varias entrevistas con empleados que trabajaban al mismo tiempo que Montañez y los archivos de la misma compañía, el diario angelino señaló no hay ninguna prueba que los Cheetos Flamin’ Hot fueron su invento. De acuerdo con su reporte, el producto fue creado en 1989 en Texas y se diseñó para poder competir con botanas picantes que vendían en la ciudad. Quien en realidad dirigió toda la línea de los productos Flamin Hot, de acuerdo con una cita del LA Time de un vocero de Frito-Lay, fue Lynne Greenfeld, una empleada júnior en aquel momento.

El LA Times reportó que la compañía de botanas aseveraba que valoraban las numerosas contribuciones de Richard a la empresa, "especialmente sus conocimientos sobre los consumidores hispanos, pero no le atribuimos la creación de Flamin’ Hot Cheetos ni de ningún producto Flamin’ Hot.”

Seis personas confirmaron esta historia, pero de acuerdo con el rotativo californiano, el único empleado que apoyó la versión de Richard fue Al Carey, otro ejecutivo que estuvo presente en el desarrollo de Montañez, pero dice que no recuerda que Enrico, presidente de la compañía, estuviera presente en esa junta de presentación de producto.

Según el recuento, fue hasta 2018 que Lynne Greenfeld habló con y la empresa comenzó una investigación seria sobre el origen de las botanas de queso. No encontraron pruebas de que Montañez hubiera inventado el producto ni que dicha junta con Enrico hubiera sucedido.

No obstante, Montañez contestó al reportaje a través de una entrevista con Variety donde confirmó su versión de los hechos y reafirmó que se le ocurrió la idea durante uno de los "programas de mejora de métodos" que la empresa tenía para buscar ideas nuevas para productos.

“Yo fui su más grande embajador”, dijo Montañez a Variety. “Pero les diré una cosa: Uno llega a querer a una compañía más de lo que ellos lo quieren a uno. Tengan eso en mente”.

Montañez afirmó que no conoce a Greenfeld, pero recuerda haber hecho tests con el condimento para los Cheetos en su garaje. Sin embargo, dijo que fue "expulsado" de las pruebas de producto en el mercado.

Y lo que luego dijo PepsiCo

Unos días después del reportaje inicial de LA Times, PepsiCo, la empresa matriz de la que es parte Frito-Lay, salió a defender a Montañez a través de un comunicado (aquí reproducido por Variety) ante diversos medios. En él, dice que es Montañez era invaluable para la compañía y para el producto Flamin’ Hot Cheetos, aunque no confirmó como tal si el mexico americano fue el único creador de las frituras.

“Últimamente se ha hablado mucho sobre el origen de Flamin’ Hot Cheetos. La información que dimos a los medios ha sido malinterpretada por algunos, lo que dio lugar a una confusión sobre nuestra postura”, dijo la compañía.

Frito-Lay señaló que sus anteriores declaraciones habían desatado “una variedad de emociones entre nuestros empleados y consumidores, y causaron tensión en nuestra valorada amistad con Richard Montañez y la comunidad latina” (como lo recogió el sitio Latin Heat). PepsiCo elogió a Montañez por sus más de 40 años de carrera en la marca, diciendo que su aportación a la empresa para entender a los hispanos había sido "invaluable".

La multinacional remarcó que “no tienen motivo para dudar” de la versión de Montañez sobre cómo aportó ideas para productos nuevos de la marca Cheetos, pero sí destacó que, al momento de la creación de los Flamin’ Hot, había otro equipo que ajeno a Montañez que estaba desarrollando otras versiones condimentadas de la botana de queso.

“Ocasionalmente ocurrió que hubiera varios flujos de trabajo sobre el mismo producto sin que interactuaran, cuando las divisiones trabajaban independientes unas de otras y no eran las mejores en comunicarse. Sin embargo, no porque no podamos trazar un vínculo claro entre ellos significa que no valoremos todas sus contribuciones e ingenio, incluidos los de Richard”, dijo la compañía.

Longoria retuiteó la declaración de PepsiCo sobre Montañez y la película, - que será producida por Searchlight Pictures-, al parecer sigue en desarrollo y ya tiene un elenco previo.

¿Cuál crees que sea la razón de la confusión? ¿Crees en la historia de Montañez?