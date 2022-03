Puedes pensar en ti mismo como la persona que quieres ser

No todo el mundo tiene la suerte de tener un mentor , alguien a quien acudir en busca de ayuda, dirección, motivación y los próximos grandes pasos en su vida. Lo sé porque fui una de esas personas desafortunadas, pero a veces tienes que crear tu propia suerte. Incluso si te encuentras sin un mentor, aún puedes establecer esa misma relación con alguien que podría no ser tan real a través de la inspiración que dejó atrás.

¿Qué pasaría si pudiera recurrir a una mesa redonda de consejeros que incluyera mentes poderosas como Napoleon Hill, Augustine “Og” Mandino, Dale Carnegie, Norman Vincent Peale y Orison Swett Marden? Imagine poder recurrir a cualquiera de las historias de mayor éxito de la historia como mentores siempre que necesite ayuda. ¡Bien tu puedes! Escribieron todo en sus libros con la intención de que otros encontraran las respuestas que necesitan.

Entre mi mesa redonda de mentores, el que más influyó en mi vida fue James Allen. Al recoger su libro, puedo llamarlo en cualquier momento y obtener las respuestas, las lecciones de vida y la formación del carácter que necesito. Puede que no esté vivo para saberlo, pero la tutoría de James Allen me enseñó a comprender la relación entre mis pensamientos y las circunstancias, lo que me permitió convertirme en el líder que soy hoy.

Los pensamientos pueden hacerte o deshacerte

James Allen me enseñó que mis pensamientos influyen en mis circunstancias. En su obra más famosa, As a Man Thinketh , Allen escribió: “El hombre se hace y se deshace por sí mismo”. Él llama a nuestro carácter individual la suma literal de nuestros pensamientos, que puedes y debes controlar. Mientras que los pensamientos positivos elevan tus circunstancias a través de la alegría y la paz, los pensamientos negativos son como armas internas, autoforjadas y autoimpuestas, que nos destruyen desde adentro.

Nuestros pensamientos pueden ser tanto el combustible que impulsa nuestras ambiciones como los obstáculos que se interponen en su camino. Ni la suerte ni el destino tienen influencia sobre mis circunstancias. Mientras crea que las condiciones externas tienen poder sobre mí, mi propio poder creativo permanece inactivo. Claro, tener suerte puede ayudar, pero aprender a controlar tus propias circunstancias y dar forma a tu destino es extremadamente poderoso.

Tu mente es como un jardín.

A través de los escritos de Allen, también aprendí que la mente , al controlar todos los pensamientos, es bastante poderosa, pero necesita ser cultivada adecuadamente para prosperar. Nuestras circunstancias generalmente se desarrollan a partir de los pensamientos y acciones que dejamos entrar en nuestras vidas, como semillas que crecen en un jardín. Los pensamientos positivos dan los frutos de nuestros esfuerzos; los pensamientos negativos envenenan el suelo. Incluso el descuido da como resultado que las malas hierbas se apoderen de nuestras vidas, sin dejar espacio para ningún crecimiento útil.

Al igual que un jardín, puedes cultivar tu mente de manera inteligente o dejarla correr libremente. Mantén las malas hierbas fuera de tu jardín plantando tus objetivos y marcando un camino recto para lograrlos. Mantener pensamientos positivos saludables con esfuerzo y constancia. Al controlar la tierra y las semillas de las que crecen las circunstancias, te conviertes en el amo de tu propia vida.

Sueña sueños elevados

Nuestros únicos límites, según Allen, son los que nos imponemos a nosotros mismos, así que no limites tus sueños . Cuanto más elevados sean tus sueños, más grande puedes llegar a ser, pero soñar en grande solo comienza por pensar en grande. Puedes elegir ser tan pequeño como los deseos vacíos que te controlan, o tan grande como las aspiraciones de quien quieres ser. Creados con los pensamientos correctos y seguidos de la acción correcta, podemos convertir nuestros sueños en realidad.

El éxito comienza con creer en un sueño, no quererlo ni desearlo, sino saber que es alcanzable. Para lograr nuestros sueños, deben ser más que algo que ponemos en una lista y enviamos a Santa Claus. Cualquier objetivo puede alcanzarse con un proceso de pensamiento bien estructurado y una sólida ética de trabajo. Incluso los grandes sueños pueden hacerse realidad siempre que tengamos un plan de acción para lograrlos. Solo recibimos lo que ganamos, dice Allen, ni más ni menos, y el éxito debe ganarse. Entonces, si sueñas con el éxito, haz un esfuerzo para ganártelo.

Cómo entrenar tus pensamientos

James Allen es uno de los muchos que escriben sobre las virtudes de rodearse de personas positivas para generar circunstancias positivas. Mantente positivo alejándote de las personas que te menosprecian. A los espectadores les encanta ignorar los esfuerzos, los sacrificios y los fracasos que soportan las personas antes de lograr el éxito y simplemente comentan: "¡Qué suerte tienen de tener éxito!" Si puedes ignorar esos comentarios tontos, está bien, pero si esa negatividad se te mete en la cabeza, entonces rodearte de tontos solo te convierte en otro tonto entre muchos. En su lugar, busque personas que lo apoyen, lo amen y lo empujen hacia el éxito, no solo en busca de dinero, sino en una vida serena en general.

Una mente tranquila, dice Allen, trae consigo un mayor éxito, influencia y poder para el bien, así que entrena tu mente para mantener la calma sin importar lo que encuentres. No creas que todo es un incendio y no te derrumbes cuando algo malo sucede. Terminas tomando decisiones sin pensar en ellas, y las decisiones precipitadas no suelen ser las correctas. Si puede mantener la calma, puede ver la situación de manera más objetiva y tomar decisiones que produzcan resultados positivos.

Quizás mi cita favorita de James Allen es: "Como un hombre piensa, así es él". Allen mismo fue hijo de las dificultades: su padre de clase trabajadora murió poco después de llegar a Estados Unidos, y Allen, el mayor a los 15 años, tuvo que encontrar trabajo para mantener a su madre analfabeta y a sus dos hermanos. Cuando murió 33 años después, habiéndose convertido en un autor y editor prolífico, se convertiría en uno de los pioneros del pensamiento inspirador moderno. Al igual que James Allen, puedes pensar en ti mismo como la persona que quieres ser.