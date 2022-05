Soy el fundador de una empresa de tecnología, tengo depresión clínica y estoy agradecido por ello

¿Sabías que se estima que alrededor del 5% de la población sufre algún tipo de depresión ? Entonces, es muy probable que conozcas a alguien que tenga depresión, o tal vez sea algo con lo que lidias personalmente. Tal vez, usted no sabe que tiene depresión, como yo. Tener depresión ha cambiado mi vida… de manera positiva. Sí, de forma positiva. Dejame explicar.

La mecha encendida, la mecha ardería de manera calculada y eficiente chisporroteando y estallando hasta el final. Y cuando la fuerza de conmoción impactaba contra quienquiera que estuviera dirigida, el remordimiento y la vergüenza inevitablemente seguirían. Esta era mi vida. No fue constante. A menudo yo era feliz, normal, sólo uno de los chicos. Pero por dentro, las cosas más pequeñas, los desaires nominales, los comentarios casuales, cosas que la mayoría de la gente ignoraría, se convirtieron en la cerilla que encendió la mecha. Mi ira nunca se convirtió en expresión física, porque sabía que sería el final de mi carrera, de mis relaciones y de mí. Pero simplemente no podía apagarlo, sin importar cuánto lo intentara, sin importar cuán irracional sabía que era. Siempre estuve a centímetros de otra explosión.

Mi nombre es Colin. Soy el fundador y presidente de New Era ADR, una startup respaldada por VC en el espacio legal. Antes de New Era, fui asesor general en Reverb.com, un mercado de instrumentos musicales que vendimos a Etsy en 2019. Antes de Reverb, fui abogado interno en Oracle y pasé más de 10 años como litigante en AmLaw. 200 empresas. ¿Por qué te digo esto? No es para diseñar mi currículum. Es porque, según algunas medidas, he tenido éxito en mi carrera. A pesar de ese temperamento a fuego lento, la ira hirviendo debajo de la superficie, siempre pude enterrarlo y seguir adelante profesionalmente. Pero seré honesto, como ser quemado por una estufa caliente, dolía. Solo puedes internalizar tus emociones durante tanto tiempo antes de que te roben tu felicidad, tu impulso y tu ser. Como una máscara, te pones la sonrisa todos los días con la esperanza y la oración de poder pasar sin que nadie vea tu verdadero yo, porque tu verdadero yo es feo, visceral o incluso peligroso.

Sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía por dónde empezar. Desde que tengo memoria, simplemente conduje como un Harvey Dent de la vida real. Era fuerte, optimista y podía arreglármelas (como si esa fuera una buena manera de vivir). A veces pienso que la felicidad es una ilusión, que puede ser demasiado cínica, pero como mínimo, es una emoción fugaz y necesaria que te equilibra y hace que valga la pena vivir la vida. yo no lo tenia Me estaba quemando por dentro. Peor aún, estaba confundido y completamente perdido en lo que estaba mal conmigo.

Mis episodios empeoraron. Me volví difícil vivir conmigo, incluso intolerable. Finalmente, mi esposa exigió que consiguiera ayuda. Pero, ¿qué significaba eso? Ella fue clara. Significaba terapia . Y aquí es donde se pone interesante. Verás, soy un tipo grande. Jugué al fútbol desde la escuela secundaria hasta la universidad. Todavía juego hockey competitivo (mis amigos dirían que eso es exagerar como adjetivo). Hace varios años, era dueño de un gimnasio de MMA y todavía entreno cuando puedo. En otras palabras, soy un arquetipo masculino cómicamente estereotipado. En el vacío, yo sería la persona que se burlaría de la mera sugerencia de terapia. Mostraría debilidad y fragilidad. Me haría menos persona, o eso pensaba. Pero dado que no había otras vías claras de ayuda, abrí mi mente a la idea, y lo que aprendí fue que todas mis nociones preconcebidas eran una completa y total tontería.

Hablé con una amiga que es terapeuta ocupacional para ver si tenía alguna idea. Investigó un poco y me sugirió que hablara con una terapeuta de su hospital, Teri Hull. Normalmente mantendría esto en el anonimato, pero el Dr. Hull literalmente cambió mi vida. Nos reunimos, le expliqué mis síntomas y en los primeros 10 minutos ella me explicó con calma: "Tienes depresión". Fue como si un yunque me golpeara en la cabeza. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Las personas deprimidas caminan en la niebla, no disfrutan de la vida, se deprimen y apenas pueden funcionar. estaba bien podría funcionar.

Pero lo que no sabía es que la depresión se manifiesta de muchas maneras diferentes, y dos de las manifestaciones principales son la ira y la rabia . También puede incluir episodios de tristeza o confusión. El punto es que no puedes estar seguro de cómo puede aparecer en tu propia situación personal. Sin embargo, la realidad es que, en lugar de estar molesto o confundido, sentí un alivio abrumador. No estaba loco ni funcionaba mal. Yo no era un alma rota o una mala persona. Había algo mal conmigo. Tenía un nombre. Era definible y tal vez incluso biológico. Y, lo que es más importante, era tratable.

He estado en terapia constantemente durante casi tres años. Para cualquier persona que no esté familiarizada con la terapia, puede abarcar desde una gran cantidad de servicios, pero en su nivel básico, puede ser nada más que hablar con alguien y obtener su opinión sin filtrar sobre sus sentimientos y las circunstancias de su vida que hacen que se manifiesten en de cierta manera No siempre se trata de acostarse en un sofá y recordar los dolores de su infancia. Nunca me he involucrado en la versión de Hollywood de la terapia. En cambio, para mí, se trata de hablar sobre lo que sucedió ayer y hoy, y asegurarme de que tengo los mecanismos de afrontamiento necesarios para evitar que se encienda ese fósforo.

Me encantaría pensar que soy un pionero en la discusión de estos temas, pero el mérito es de los atletas de renombre que han discutido abiertamente sus problemas de salud mental: Naomi Osaka, Serena Williams , Michael Phelps, DeMar DeRozan, Kevin Love, la lista continua. En el escenario mundial, estos atletas tuvieron el coraje de decir "Está bien no estar bien". Incluso los más fuertes y talentosos de nosotros somos humanos. No son inmunes a los problemas y ayudaron a que sea socialmente aceptable buscar ayuda. Se merecen un aplauso por ser humanos más que por ser grandes deportistas.

Todavía estoy lejos de ser perfecto. Mi esposa te lo diría. Mis amigos te lo dirían. Pero ahora soy muy funcional y puedo ver por encima de las nubes que antes dominaban mi vida. Todavía lucho a menudo. He considerado la medicina, pero no he ido por ese camino. No porque haya algún fallo en ello, pero no ha tenido sentido para mí. En cambio, uso las herramientas que aprendí en la terapia para tratar de pensar y abordar estos episodios cuando ocurren. Mi terapeuta me enseñó uno de los mejores mecanismos de afrontamiento y estoy aquí para dárselo a todos ustedes, sin cargo. Lo siento, Dr. Hull. Cuando suceda algo malo y le parezca abrumador , dé un paso atrás y evalúe qué tan malo es en realidad. ¿Es realmente catastrófico? ¿Tiene la capacidad de impactarte a ti, a tu familia o a tu vida? La verdad es que, si bien algo puede parecer abrumador en el momento, las consecuencias verdaderamente graves son raras. Y cuando no lo sean, dígase lo siguiente: "Esto no es una emergencia". Repítalo hasta que se recupere y pueda responder apropiadamente. Uso este consejo dos o tres veces al día, y funciona. Si trabajas en una empresa nueva o en etapa inicial , entiendes lo difíciles que pueden parecer las cosas a veces. Recuerde, "Esto no es una emergencia".

Lo creas o no, estoy agradecido por mi depresión. Eso puede sonar ridículo, pero es verdad. Antes de saber qué me pasaba, asumí que tenía algún defecto de carácter inherente. Estaba roto de alguna manera. Ahora que sé lo que me pasa, estoy agradecida, porque me ha dado una perspectiva sin restricciones. Tengo mayor aprecio por las pequeñas cosas. Miro a mi hijo con asombro, porque él puede encontrar alegría en casi cualquier cosa, y eso me da alegría. Tengo más empatía por amigos, colegas e incluso extraños, porque no tengo idea por lo que pueden estar pasando. Recuerde, el 5% de nosotros lidiamos con esto. Los días buenos parecen aún más brillantes, mientras que los días malos son más manejables.

Soy un abogado. soy un profesional Soy un fundador. Tengo depresión. Pero no estoy roto, y no estoy avergonzado. Soy humano y estoy agradecido.

