Elon Musk dice que comprará el Manchester United y luego aclara que solo era una broma

El día de ayer el hombre más rico del mundo posteó en su cuenta de Twitter que pretendía comprar al Manchester United, el popular equipo de futbol de la Premier League de Inglaterra. Esto lo hizo después de aclarar que apoyaba a la facción de izquierda del Partido Republicano y a la facción de derecha del Partido Demócrata. Musk escribió: "Además, voy a comprar al Manchester United de nada".

Como era de esperarse, el mensaje generó una serie de reacciones y comentarios. Recordemos que toda la historia de "Elon vs. Twitter" comenzó con mensajes en la red social en los que el empresario dejó ver su intención de comprarla.

Después de obtener casi medio millón de likes y de dejar a sus seguidores en suspenso durante horas, Elon respondió a la pregunta expresa de un usuario si la transacción iba en serio: "No, esta es una broma que lleva tiempo en Twitter. No voy a comprar ningún equipo deportivo". Y agregó: "Aunque si comprara algún equipo, sería el Man U. Era mi equipo favorito cuando niño".

To be clear, I support the left half of the Republican Party and the right half of the Democratic Party!