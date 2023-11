Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Hace poco tuve uno de esos días. Aunque no ocurrió nada catastrófico, sucedieron una serie de eventos menores que no hicieron que fuera un buen día. Además, como resultado de mi estado de ánimo, muchos de los obstáculos diarios parecieron peores de lo que realmente eran. Al final del día, estaba agotado y frustrado.

Sin embargo, no quería pasar el poco tiempo que quedaba del día sintiéndome mal. No era justo ni para mi familia ni para mí. Lo último que quería era ser brusco con ellos o no poder dormir por andar dando vueltas en la cama. Así es que me di unos minutos y me concentré en todas las cosas que salieron bien. También reflexioné sobre todas las pequeñas cosas que hicieron que fuera un gran día.

¿Y adivina qué? No solo me sentí mejor. Me sentí increíble.

Puede sonar extraño, pero este es el poder de la gratitud. Es una de las formas más efectivas de convertirse no solo en un mejor líder, sino también en una mejor persona. Pero, si no estás convencido de esto, aquí te explico por qué los grandes líderes deberían practicar la gratitud y cómo pueden hacerlo todos los días.

Cómo la gratitud te convierte en un mejor líder

Antes de discutir cómo la gratitud puede convertirte en un mejor líder, creo que todos deberían ser conscientes de por qué conocemos la práctica de la gratitud. Los efectos de la gratitud fueron estudiados en los trabajos de Robert Emmons, Ph.D., en la Universidad de California en Davis. Emmons estudió el impacto de la gratitud en la salud física, el bienestar psicológico y en nuestras relaciones con los demás. Inmerso en este trabajo durante más de una década, Emmons descubrió que la gratitud viene con los siguientes beneficios:

Físicos

Sistemas inmunológicos más fuertes.

Menos molestias por dolores.

Presión arterial más baja.

Ejercicio físico más frecuente y un mejor cuidado de la salud.

Dormir más tiempo y sentirse más renovado al despertar.

Psicológicos

Niveles más altos de emociones positivas.

Más alerta, vivo y despierto.

Más alegría, optimismo, felicidad y placer.

Sociales

Más ayuda, generosidad y compasión.

Mayor capacidad de perdonar.

Sentirse menos solitario y aislado y ser más extrovertido.

Aunque todos son beneficios que cualquiera puede disfrutar, la psicología positiva es particularmente útil para cualquier persona que ocupe una posición de liderazgo. Si no cuidamos nuestra salud mental y física, lidiar con las demandas de ser líder será más difícil.

La investigación de la gratitud de Emmons y Anjali Mishra descubrió que expresar gratitud reduce el estrés. También encontraron que "la gratitud mejora la lucha por alcanzar objetivos con esfuerzo".

¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cómo puede la gratitud hacerte un mejor y más efectivo líder?

Nicole Lipkin escribe que los líderes deben cultivar la gratitud porque fomenta la participación de los empleados, interacciones más positivas y construye resistencia. Además, la gratitud te ayuda a reconocer tus logros. El agradecimiento te anima a enfocarte en tus éxitos. No estarás consumido por el éxito o los fracasos de tus competidores, y estarás haciendo del mundo un lugar mejor para quienes te rodean.

Al permitirte abrazar tus logros, la gratitud también mantiene tu ego bajo control. Esto se debe a que la apreciación te permitirá darte cuenta de que sin la ayuda de otros no serías tan exitoso. Tal vez sea porque tienes una pareja que fue tu principal fuente de apoyo e inspiración. Un socio comercial te proporcionó los recursos financieros para lanzar tu negocio. O, gracias al arduo trabajo y dedicación de tus empleados, tu idea de negocio se ha convertido en una realidad.

Además, cuando somos agradecidos y optimistas, otros se sienten atraídos hacia nosotros. Ser accesible y alentador es crucial al establecer contactos y atraer talento de primera. Un estudio de la Universidad de Pensilvania muestra que cuando los líderes están agradecidos con sus empleados, estos son un 50 por ciento más exitosos.

Además, un estudio realizado por David DeSteno en la Universidad Northwestern encontró que ser agradecido o mostrar aprecio mejora la paciencia financiera. Y en palabras de Gary Vaynerchuk, "es imposible no mantenerse motivado o decaer demasiado cuando te sientes agradecido".

Cómo los líderes pueden practicar la gratitud todos los días

Si estás listo para aprovechar el poder de la gratitud, aquí hay nueve sencillas maneras de practicarla todos los días.

1. Agenda tiempo todos los días para reflexionar con gratitud

Lo entiendo. Tienes muchos pendientes y dudo que practicar la gratitud sea una prioridad o esté en lo más alto de tu mente. Sin embargo, si reservas un tiempo específico para practicar la gratitud en tu agenda, se convertirá en una prioridad. Eventualmente, el reconocimiento de aquello por lo que debes estar agradecido se convertirá en un hábito.

Por ejemplo, puedes elevar tu conciencia programando tiempo para reflexionar con gratitud durante un descanso. Considera un momento de meditación cerrando los ojos y pensando en cualquier sorpresa agradable que hayas experimentado hasta ahora. Imagina cómo sería la vida sin tu equipo de trabajo. Considera lo bien que está funcionando tu negocio y agradece a tus clientes, empleados y a tu comunidad.

Personalmente, he convertido la gratitud en parte de mi rutina nocturna. Anoto todo por lo que estoy agradecido en un diario de gratitud. Es una excelente manera de terminar el día y poner las cosas en perspectiva durante las jornadas más desafiantes.

2. Sé auténtico

La gratitud es más efectiva cuando es auténtica. Por ejemplo, si un empleado acaba de completar un proyecto, como líder agradecido puedes hacer más que ofrecer un "gracias" genérico. Reconoce una acción específica, diciendo algo como: "Gracias, Jim, por entregarme este proyecto antes de la fecha límite. Aprecio que seas tan confiable".

3. Celebra victorias, tanto grandes como pequeñas

A todos nos encanta celebrar los hitos importantes y definitivamente no deberías dejar de hacerlo. Pero los grandes avances no suceden a diario. Sin embargo, cada día te encuentras con momentos felices y victorias pequeñas. Con eso en mente, si ves a un miembro del equipo haciendo algo increíble, como un líder agradecido no deberías dudar en hacerle saber que te gusta eso y que aprecias sus esfuerzos. Esas palabras de aliento aparentemente poco importantes se sumarán con el tiempo.

4. Elogia a tu equipo todos los días

Los elogios y las alabanzas deben ser auténticos y genuinos, y es posible que necesites hacer un esfuerzo adicional para decir algo si suenas falso. No seas uno de esos líderes que dicen: "aprecio tu trabajo" mientras leen un reporte. Ten en cuenta la importancia del contacto visual, un elogio real, genuino. Cuando tus esfuerzos son genuinos, hace que la otra persona se sienta bien y se vuelve algo natural para ti.

Los ejemplos podrían ser elogiar a tus colegas por su sentido del humor, hacer preguntas, llegar siempre temprano o tomar la iniciativa. Otras opciones podrían ser reconocer lo útil que alguien en el equipo es para los demás, su energía positiva y su creatividad o conocimiento.

5. No olvides reconocer a tus héroes anónimos

Todo lugar de trabajo tiene un "rockstar". Eso no es necesariamente malo. Pero no siempre quieres centrar la atención en ellos. Reconoce a los que están detrás del escenario, los que están en el backstage y los asistentes. Reconoce tus pilares de apoyo, no solo a tus queridos protagonistas en la cima.

Por ejemplo, siempre menciono y ocasionalmente envío regalos a mis freelancers. Enviar algo demuestra que aprecio su arduo trabajo y también hace que se sientan parte del equipo.

6. Interésate por tu organización

Diría que interesarte en ellos podría ser lo más natural y positivo que podrías hacer para mostrarles gratitud a tus empleados. Date un par de minutos para platicar con ellos. Algunos de tus empleados no tienen a nadie más que al equipo en quien depender para obtener apoyo. Puedes incluirlos como parte de tu equipo dándoles un reconocimiento.

Envía un correo electrónico, envía un mensaje rápido por Slack, haz algo. Haz preguntas a tu equipo para descubrir quiénes son. Pregunta cómo están, en qué están pensando y qué les interesa. Es una manera sencilla de demostrar que te preocupas por ellos como personas y que son parte de la comunidad de tu organización.

7. Proporciona oportunidades de aprendizaje

La investigación de ClearCompany muestra que el 76% de los empleados buscan oportunidades de crecimiento profesional. Piensa en ofréceles programas de aprendizaje personal y profesional. Ejemplos son clases en línea, talleres presenciales o la oportunidad de asistir a una conferencia de la industria, tal vez incluso reunirse contigo y tu grupo.

8. Dales voz a tus empleados

Cuando los empleados tienen la oportunidad de expresar sus opiniones y compartir sus ideas, se sienten más valorados. También es otra forma de expresar tu gratitud, ya que les hace saber que quieres que participen en decisiones y éxitos importantes.

Siempre puedes probar un buzón de sugerencias, pero creo que es más efectivo pedir comentarios a tu equipo y dejar tiempo al final de las reuniones con ellos para que puedan aportar.

9. Crea una cultura laboral positiva

Finalmente, fomentar una cultura laboral positiva hará que tu equipo sea más productivo, feliz, creativo y colaborativo. Cultivar una cultura positiva en medio de la locura en el ámbito tecnológico también demuestra que valoras y respetas a tu equipo como personas y no solo como otra pieza en el engranaje del negocio.

Hay numerosas formas de lograr un ambiente positivo y, por lo tanto, tener un impacto en tu equipo. Puedes empezar saludando a tus empleados cuando llegan cada mañana. También podrías sorprenderlos comprando el almuerzo, con una partida de juegos de mesa una tarde de viernes y respetando su tiempo. No olvides otorgar autonomía a tu equipo y abordar cualquier comportamiento tóxico lo antes posible.