El agotamiento o burnout es uno de los desafíos más comunes que enfrentan los dueños de pequeñas empresas.

Un estudio reciente reveló que el 42% de los dueños de pequeñas empresas han experimentado agotamiento en el último mes, con un 24% adicional lidiando actualmente con él.

Aunque amo el camino de hacer crecer mi empresa, Marketcircle, no necesariamente amé cada tarea que vino con ello, especialmente en los primeros días. Los síntomas de agotamiento se presentaron de manera gradual.

Muchos dueños de pequeñas empresas creen que tienen que ser la fuerza impulsora detrás de todas las actividades de su negocio. El deseo de hacer malabarismos con cada tarea, incluyendo aquellas que no les gustan o no son su fuerte, puede llevar a un ciclo de agotamiento.

En lugar de recurrir al "equilibrio entre trabajo y vida personal" para evitar el agotamiento, yo utilizo una perspectiva distinta: la armonía personal. Es un concepto que descubrí recientemente a través de un colega empresarial, y puede ser poderoso.

Es un enfoque más holístico que integra trabajo y vida personal. En lugar de enfocarse únicamente en el equilibrio, el enfoque te anima a encontrar la felicidad en tu trabajo y adaptarlo para vivir en armonía con tu vida personal. Esto puede variar según la etapa de la vida en la que te encuentres.

La clave es encontrar maneras de hacer que coexistan, no que compitan. Como dueños de un negocio, debemos prepararnos para el maratón, no solo para la carrera corta. He aquí cinco estrategias para lograr la armonía personal que a mí me han funcionado:

1. Priorizar la salud

Cuando me di cuenta de que mi salud es la base sobre la que descansa todo lo demás, convertí la salud en algo no negociable. Probablemente me habría agotado hace mucho tiempo si no hubiera comenzado a cuidar mi salud física y mental.

Estas son algunas de las cosas que hago:

Tomar descansos: descansos cortos regulares para dar un paseo o practicar la respiración consciente.

Dedicar tiempo al ejercicio: hacer ejercicio durante solo 20 minutos al día puede ayudarte a liberar la tensión física y aliviar el estrés.

Escribir un diario: sacar cosas de tu mente simplemente escribiéndolas.

2. Integrar relaciones

Las relaciones no se limitan solo a nuestros clientes; invertir en nuestras relaciones personales contribuye de manera directa a nuestro bienestar físico y mental.

Las horas extras invaden otras partes de nuestras vidas, por lo que dedicar tiempo exclusivo a la familia es crucial.

Uno de los compromisos que he asumido es tomarme frecuentemente tiempo libre con mi familia. Es tentador resistirse a las vacaciones cuando el trabajo se carga en nuestras empresas. No soy el único que piensa así: solo el 57% de los empresarios se toman vacaciones, y el 67% de ellos permanecen conectados al trabajo todo el tiempo.

Aunque es fácil ver los días de vacaciones como una distracción o un lujo, sé hoy que cada vez que regreso me siento recalibrado, rejuvenecido y listo para liderar mi empresa de la manera que requiere.

3. Haz más de lo que amas

Perseguir el trabajo que realmente disfrutamos resulta crucial para el bienestar mental. Durante las etapas iniciales de mi viaje emprendedor, trabajaba más de 16 horas al día sin agotarme porque amaba lo que hacía.

A medida que un negocio evoluciona, puede haber tareas, proyectos o facetas del negocio que comiences a darte cuenta que te están agotando. Identifica estas actividades y diseña la empresa para asegurarte de pasar la mayor parte del tiempo enfocándote solo en las cosas que realmente disfrutas. La calidad, la creatividad, la eficiencia, todo aumentará exponencialmente una vez que pasemos menos tiempo en cosas que nos agotan y más tiempo en cosas que aumenten nuestra energía.

4. Aprovecha las asociaciones externas

Ser responsable del negocio es una cosa, pero ser responsable de cada tarea en el negocio es otra cosa completamente distinta. Distinguir la diferencia entre esas dos cosas fue crucial para mi bienestar y para el crecimiento de la empresa.

Como dueños de pequeñas empresas, es fácil caer en la trampa de sentir que debes hacer todo tú mismo porque el negocio es tu bebé. Sin embargo, pedir ayuda es una herramienta de crecimiento, no una señal de debilidad. Delegar y asociarte con expertos para hacer el trabajo que no disfrutas puede aligerar la carga.

Un consejo que ha funcionado para mí es delegar tareas y programar controles regulares para darle seguimiento al progreso. Muchas herramientas pueden ayudar en este proceso, incluyendo Daylite.

5. Trabaja de manera inteligente

En mis primeros días como emprendedor, luché por mantenerme al tanto de todas las piezas que necesitas para construir un negocio. Con el tiempo, desarrollé una herramienta que me ayuda a mantenerme organizado, tener claridad mental e incrementar la eficiencia trabajando menos horas.

Dividir proyectos en tareas más pequeñas y manejables, crear listas y aprovechar recordatorios y la automatización me ayudaron a crear una estructura y tener claras mis prioridades. En el proceso, pude ver mi progreso y celebrar los éxitos en el camino. El logro de hitos más pequeños era como una señal para mí, recordándome que estaba avanzando y que podía (debía) permitirme tomar descansos y estar presente con mi familia, sabiendo que podía reanudar el trabajo sin perder el rumbo.