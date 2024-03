Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Si le preguntaras a 100 personas si pudieran retroceder en el tiempo y darse un consejo útil a sí mismas de jóvenes, apuesto a que la mayoría lo haría.

Claro, algunos podrían advertirse a sí mismos no elegir ese horrible peinado en el baile de graduación o evitar a toda costa a ese terrible ex, pero muchos ofrecerían sabiduría para minimizar las dificultades que vendrán.

Al pensar en mi época como emprendedor, no puedo evitar preguntarme cómo habrían resultado ciertos emprendimientos si hubiera tenido el conocimiento que ahora tengo, como veterano de la industria, mayor y más experimentado.

Aunque no puedo retroceder en el tiempo, puedo brindar información útil a aquellos que se encuentran en la misma posición en la que yo estaba: emprendedores ambiciosos y dispuestos a cambiar el mundo sin saber lo que les espera. Si eso te describe, tómate unos minutos para pensar en tu situación actual y cómo podría mejorar tu viaje con los consejos de alguien que ya ha estado allí.

1. Crea una historia que la gente quiera escuchar

Conoces tu empresa íntimamente y cómo tu producto o servicio podría transformar el mercado. Como debe de ser.

Sin embargo, si no puedes crear una historia alrededor de tu negocio que convenza a otros de lo mismo, será difícil obtener el apoyo que necesitas. Durante siglos, las historias han conectado a las personas de una forma que nada más puede hacerlo.

Lo mismo ocurre con tu empresa. No confíes en viñetas y números para vender tu visión; úsalos como parte de una narrativa más amplia para compartir con los inversores y con el mundo. Muéstrales por qué tu producto es la pieza clave que falta para resolver sus problemas más importantes, convirtiéndolos a ellos en los héroes de la historia y a tu empresa en la guía hacia el éxito.

2. Rodéate de las personas adecuadas

Hay tres grupos importantes de personas de los que debes rodearte como emprendedor: un mentor de confianza, un equipo confiable y una red sólida de compañeros emprendedores.

Tener a tu lado a un mentor o asesor con experiencia relevante puede hacer la diferencia. Empezar por tu cuenta a veces se siente abrumador y solitario. Cuando tienes tantas decisiones difíciles que tomar, encontrar a alguien en quien confías y que ha pasado por situaciones similares resulta útil, ya que te ofrece sabiduría y aliento cuando más lo necesitas.

Rodearte de un equipo fuerte, dedicado y confiable es fundamental para el éxito diario de tu empresa. No puedes hacerlo solo, y no deberías tener que hacerlo. Busca cuidadosamente y contrata a personas con habilidades complementarias a las tuyas para crear una cultura fuerte y motivada.

Finalmente, no tengas miedo de establecer contactos con otros emprendedores como tú. Tener un grupo de personas que están experimentando los mismos desafíos puede hacer que te sientas menos aislado e incluso mejor apoyado con ideas y comentarios.

3. Adopta rápidamente la mentalidad de un emprendedor

La vida de una startup no es adecuada para todos. De alguna manera, es paradójica. Requiere una determinación para seguir adelante independientemente de los crecientes riesgos e incertidumbres, pero también la capacidad de adaptación para pivotar en el momento adecuado.

Los emprendedores inician cada día sabiendo que el fracaso no es una opción, aunque comprenden que es inevitable. Se requiere de resistencia y humildad, de estar dispuesto a enfrentar cada contratiempo con calma mientras se comprende lo qué sucedió, por qué y cómo realizar los cambios necesarios para evitar resultados similares en el futuro. Se necesita una cierta mentalidad para ser fundador, y si quieres tener éxito, mientras antes adoptes ese proceso de pensamiento, mejor.

4. Alinea tu negocio con tu pasión

Muchos emprendedores ya están construyendo algo que aman. Pero para otros, por mucho que quieran triunfar, su corazón no está realmente involucrado en el producto o el proceso. No me malinterpretes; se pueden construir grandes empresas con personas que no siempre están encantadas con el proyecto. Sin embargo, el ritmo diario de la vida startup será demasiado abrumador para aquellos que no viven y respiran el propósito de su negocio.

La fórmula para muchas startups exitosas combina los intereses y las fortalezas personales con una evaluación precisa de las demandas y tendencias del mercado. Es la alineación de la pasión con el potencial de ganancias.

Tiene que haber un equilibrio entre el deseo y la oportunidad. Si te inclinas demasiado hacia un lado, puedes olvidar la importancia del otro. Si hay demasiada pasión es posible que no veas la falta de demanda. Demasiado enfoque en las ganancias y te agotarás en algo que no tiene sentido, especialmente si fracasa.

5. Escucha a tu cuerpo

Los emprendedores son conocidos por exigirse a sí mismos hasta límites que el cuerpo humano no puede sostener en el esfuerzo por crear el producto o la empresa perfecta. Abandonan el sueño, la hidratación adecuada, la nutrición y el ejercicio para dedicar más tiempo a completar la siguiente tarea. Aunque la motivación es admirable, debes establecer límites. Necesitas tener una vida personal que te separe de tu startup.

Dedica tiempo a las cosas que te importan fuera del trabajo. Busca a alguien que te haga responsable y no tenga miedo de decirte que te vayas a casa. Demasiados emprendedores se cargan de tanto estrés que puede conducir a problemas de salud importantes y crear tensión en sus relaciones más significativas.

Esto parece obvio, pero muchos emprendedores aún dejan de lado su bienestar físico y mental para asegurar el éxito de su negocio. Me doy cuenta de que estas son solo algunas sugerencias de las que cada emprendedor podría aprender. Sin embargo, creo que estas palabras de sabiduría hubieran sido valiosas para mí y para muchos otros.

No hay otra experiencia en la vida como fundar tu propio negocio: la emoción y el júbilo cuando las cosas salen a tu manera y la derrota aplastante cuando las cosas van mal. Este viaje no es para todos, pero para las almas emprendedoras dispuestas a aceptar los riesgos y las recompensas, vale la pena.