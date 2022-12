La fintech Devengo levanta una ronda de €1.2 millones de euros para seguir promoviendo su solución de pagos instantáneos

Según el Foro Económico Mundial, fintech se refiere a aquellas ideas que agrupan avances tecnológicos, cambios en los modelos comerciales y que cuentan con potencial para transformar la oferta de servicios financieros mediante nuevas tecnologías.

A nivel mundial, Latinoamérica y el Caribe representan casi una cuarta parte de las fintech. La región aporta el 22.6% de los negocios fintech globales. En el 2021 la región alcanzó la cifra de 2,482 plataformas Fintech, creciendo un 112% al compararse con el periodo 2018 a 2021.

Siguiendo esta línea, La fintech española Devengo que ofrece servicios de infraestructura de pagos, ha levantado una ronda de financiación Seed de €1.2 millones de euros. La solución de pago instantáneo desarrollada por esta fintech ayuda a sus clientes a orquestar pagos masivos de forma programática e instantánea.

Con este nuevo capital el objetivo de la startup es ayudar a más empresas a implementar el poder de los pagos en tiempo real. Para ello, están contratando especialistas en comercialización, expertos en cumplimiento normativo y más desarrolladores.

La ronda de financiación fue liderada TheVentureCity, un fondo de capital riesgo global que invierte en startups centradas en productos en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. También han participado en la inversión Seed el emprendedor español Felipe Navío y el emprendedor chileno Leo Soto.

Vivimos en un mundo en tiempo real. Los pagos también deberían serlo. Esto es sólo el comienzo de tiempos apasionantes. Todo lo que no sea un pago instantáneo se considerará historia antigua en los próximos años. El dinero no debería permanecer en el limbo durante uno o dos días laborables. No es el óptimo de Pareto. El dinero en tiempo real aumenta la eficiencia y permite desarrollar nuevas propuestas de valor.