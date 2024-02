¿Entrarías a YouTube para ver el video de una videoconferencia de Zoom?

Según este video publicado por GitLab Unfiltered mucha gente lo está haciendo. La reunión en cuestión se grabó el 28 de junio de 2021 y tiene más de 300,000 reproducciones.

Al percatarse de esto, Christian Keil, un usuario de X, se dio a la tarea de tartar de comprender que motiva a la gente a ver una junta de Zoom publicada en una plataforma de streaming.

De primer momento uno podría pensar que los usuarios acuden a este tipo de material queriendo aprender más de la empresa que lo publica. GitLab Inc es una compañía que ofrece a los programadores un sistema colaborativo de control de versiones. Sesiones como está podrían se de utilidad para los desarrolladores que buscan aprender más en torno al producto.

Sin embargo, al revisar los comentarios en varios de los videos, Christian Keil encontró la verdadera motivación de los usuarios: ven los videos para fingir que están ocupados en una junta y para que sus colegas, jefes y/o familiares los dejen en paz.

En realidad, se trata de una treta para conseguir un par de horas de tranquilidad durante la jornada laboral, fingiendo que estás en una junta.

So GitLab posts their internal Zoom call recordings on YouTube, and some have HUNDREDS OF THOUSANDS of views...



Because people use them to pretend like they're working. pic.twitter.com/tj9CiZjnvo