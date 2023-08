Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

¿Y si conocieras las etapas exactas que necesitas atravesar para convertirte en un emprendedor exitoso? Si supieras de antemano lo que enfrentarías y lo que necesitarías hacer para mantener el enfoque y llegar a tu objetivo final en lugar de rendirte cuando las cosas se pusieran difíciles.

En mi experiencia, existe un camino claro para lograrlo. Saber (o no saber) sobre este viaje de antemano es una de las razones principales por las que veo que las personas tienen éxito o se rinden. Mira, ser un emprendedor no es fácil, y esa es la razón por la que el porcentaje de emprendedores exitosos es muy bajo. Veo a muchas personas emocionarse por las posibilidades de sus ideas de negocio, pero desconocen la ruta que hay que seguir para alcanzarlas. Por lo tanto, generalmente se frustran y abandonan.

Lanzar un nuevo negocio es como preparar tu comida favorita. No puedes esperar para disfrutarla, pero el problema es que alguien tiene que cocinar. Requiere de trabajo. Y si no tienes los ingredientes correctos para hacer la comida perfecta, estarás comprometiendo y saltándote pasos, y el platillo probablemente nunca sabrá como lo imaginabas.

En los negocios, esto significa que fracasaste. Nadie quiere fracasar y realmente creo que no fracasarás si elevas tus expectativas sobre lo que estás a punto de enfrentar. El emprendimiento probablemente será mucho más difícil de lo que esperas, pero si aceptas la adversidad que se avecina y comprendes las cinco etapas que todos los líderes necesitan enfrentar, esas altas expectativas de lucha resultarán en un mayor éxito.

Etapa 1: Etapa de Luna de Miel

Todos hemos pasado por la etapa de la Luna de Miel. Es como salir con esa persona perfecta antes de darte cuenta de que no es perfecta. (Nadie lo es). Te quedas despierto hasta altas horas de la noche hablando de Dios sabe qué. Se hablan cariñosamente el uno al otro y se dicen apodos tiernos. Luego llega el día en que no ponen el rollo de papel de baño de la manera correcta, no bajan el asiento del inodoro ni le jalan, y una amplia variedad de otras molestias que detienen la idea de lo "perfecto" de la persona de manera abrupta. Es en ese momento cuando la etapa de luna de miel desaparece lentamente y tu relación enfrenta un poco de adversidad. Quizás enfrentes estos problemas de manera directa y los resuelvas, o tal vez decidas rendirte. En el emprendimiento pasa igual. El primer día, ¡todo es emocionante y no hay nada que no puedas lograr! Luego llega el momento, siempre llega, cuando la adversidad golpea. Los problemas podrían ser cualquier cosa, desde limitaciones de flujo de efectivo, desacuerdos con tu socio, retrasos en los envíos, errores contables ¡y más!

Los problemas van a ocurrir y van a crear momentos críticos en los que tendrás que decidir si puedes superarlos. Por ejemplo, hace años estaba viajando de negocios para IDLife, una empresa de salud y bienestar personalizada que fundé en 2013, cuando sonó el teléfono de mi Consejo General. Teníamos un problema. En IDLife, nos enorgullecemos de tener ingredientes de la más alta calidad y pagamos dinero para que se realicen pruebas de terceros para validar lo que hay en nuestros productos. Acabábamos de lanzar y estábamos creciendo rápidamente, y cualquier retraso en los pedidos nos costaría millones de dólares y clientes. Pero durante las pruebas descubrimos que la cantidad de proteína en los productos no era correcta. Tenía que tomar una decisión y tenía que tomarla rápido, así que hice una llamada dolorosa: rechazamos el pedido del fabricante de materias primas. Nadie hubiera sabido que los batidos de proteínas no estaban bien, pero nosotros sí lo sabíamos. Y nuestro valor fundamental es poner a las personas primero y lo correcto siempre es lo correcto. Así que el impulso de nuestra empresa se detuvo en seco. Nos llevó meses recuperarnos. Rechazar ese pedido podría haber quebrado a la mayoría de las startups. Pero afortunadamente, no solo sobrevivimos, sino que también ganamos un profundo respeto de nuestros clientes. Lo genial de la adversidad es que simplemente puedes atravesarla, o aprender y crecer a partir de ella. ¡Nosotros elegimos crecer!

Etapa 2: Adversidad

Recuerda que cualquier empresa que valga la pena costará más, tomará más tiempo y será más estresante de lo que imaginabas... ¡y así es como sabes que vale la pena! Los grandes emprendedores y los matrimonios, TODOS ELLOS, superaron la adversidad. O atraviesas la tormenta o creces a través de la tormenta. Los líderes nivel 10 saben que las tormentas vendrán y ven la adversidad como una oportunidad de crecimiento. Los líderes nivel 10 mejoran en estos momentos, mientras que los líderes nivel 1 simplemente se amarga. La Etapa 2 es la primera bifurcación en el camino para tu negocio. La mayoría de las personas eligen rendirse. Otras eligen seguir adelante.

Los miembros del Salón de la Fama, Troy Aikman y Shaquille O'Neal, estaban en mi oficina. Siempre que estoy cerca de la grandeza, me encanta hacer preguntas. Le pregunté a Shaq sobre su momento más difícil de adversidad extrema. Dijo: "Me cortaron del equipo de baloncesto de mi escuela secundaria". Eso me sorprendió. Le pregunté qué tan alto era en ese momento. Dijo: "¡Era alto y terrible!" Shaq dijo que tuvo la suerte de conectarse con un entrenador y mentor llamado Ford McMurtry, quien lo ayudó a superar la torpeza autodescrita y lo ayudó a desarrollar su juego personal, convirtiéndolo en uno de los jugadores de la NBA más exitosos de la historia.

Troy Aikman también experimentó una bifurcación en el camino cuando era joven. Fue reclutado para jugar como mariscal de campo en Oklahoma, pero descubrió que el plan de juego del equipo no aprovecharía sus habilidades de lanzamiento ni lo ayudaría a mejorar. Se trasladó a UCLA y tuvo una carrera universitaria increíble.

Ambos son atletas del Salón de la Fama, ambos enfrentaron la adversidad extrema. Y ambos utilizaron la adversidad para motivarse. Los hizo más hambrientos, no más amargados. No puedo evitar pensar en cuántos niños son cortados de un equipo y nunca vuelven a intentarlo.

Recuerda siempre que la adversidad vendrá y que es un requisito para el éxito. Debes de ver a la adversidad como algo que superarás. Es cuando nos vemos obligados a salir de nuestra zona de confort que crecemos y mejoramos. ¡Abrázala!

Etapa 3: Progreso

Se ha dicho que la verdadera clave de la felicidad es el progreso. Mejorar un poco cada día nos impulsa, nos da esperanza y nos ayuda a recordar por qué decidimos empezar. ¡La clave del progreso es seguir adelante! Si fallas durante suficiente tiempo, tendrás éxito.

Walt Disney fue rechazado más de 300 veces antes de que Mickey Mouse tuviera éxito. Jack Canfield y Mark Victor Hansen, autores del famoso libro Sopa de Pollo para el Alma, fueron rechazados más de 100 veces. Fallaron lo suficiente hasta que finalmente obtuvieron un sí. Si siegues adelante, un "no" significa "todavía no".

Al igual que en la Etapa 1 (Luna de Miel), la Etapa 3 es muy divertida. Todo tu trabajo duro finalmente está dando sus frutos. Sobreviviste a la Etapa 2 (Adversidad) ¡y ahora estás ganando! El problema con ganar es cómo lo manejas. O te mantienes humilde y hambriento, o te vuelves complaciente. Y siendo sinceros, todos hemos tenido momentos de complacencia.

A lo largo de los años, he tenido el honor de conocer y hablar con algunas de las personas más exitosas del mundo. He descubierto que comparten 15 atributos comunes, que describo en mi más reciente libro, Grit Factor, pero una característica común es que nunca están satisfechos. Pueden celebrar una gran victoria por un momento, pero vuelven a concentrarse en cómo mejorar. Piensa en Steve Jobs y Apple. En el momento en que la compañía lanza un nuevo teléfono, el siguiente ya está en proceso. Si no operan de esa manera, alguien los superará con algo mejor. ¡Así es como piensan los campeones! Recuerda, sin importar lo que hayas logrado hasta ahora, ¡lo mejor está por venir!

Etapa 4: Modo de Gestión

Esta es la etapa en donde va a morir la mayoría del potencial. Los emprendedores se dan respiro muy necesario, pero a veces es un respiro interminable. Me recuerda a lo que les digo a los jugadores de béisbol que entreno en los Dallas Patriots: "Se llama pausa para tomar agua, no vacaciones de agua. ¡Vamos!"

El viaje es difícil y cuando logramos algo de progreso, es fácil dejar de crecer y comenzar a gestionar; es fácil dejar de liderar y comenzar a monitorear. Lo he visto miles de veces mientras asesoro a líderes, atletas, propietarios de negocios y equipos ejecutivos. Esto puede hacer que las personas se sientan atrapadas. Están en piloto automático. Sienten que algo falta y no decir qué. La mayoría de las personas viven accidentalmente en lugar de diseñar intencionalmente sus vidas.

Soy inversionista en el programa Entrepreneur Elevator Pitch. Uno de los otros inversionistas es Marc Randolf, el cofundador de Netflix. Blockbuster tuvo la oportunidad de ser dueño de Netflix, pero se rieron del concepto. ¿Dónde está Blockbuster hoy? Siempre digo que IDLife es el "Netflix del mundo de las vitaminas", mientras que la mayoría de las otras compañías son como Blockbuster. Esas otras compañías son de una única talla, no personalizadas y usan ingredientes obsoletos. Las grandes compañías nunca se sienten cómodas ni satisfechas con dónde están y lo que ofrecen. Saben que el cambio es inevitable. Sigues mejorando o te vuelves irrelevante. ¡Y ciertamente no extraño las tarifas por devolución tardía de Blockbuster!

El crecimiento no ocurre cuando gestionamos las cosas. ¡El crecimiento requiere de liderazgo! Y cuando lideramos bien, finalmente alcanzamos la etapa 5: el éxito.

Etapa 5: Éxito

El éxito tiene muchas definiciones, pero para mí, se trata realmente de alcanzar tu máximo potencial. El éxito es un subproducto de hacer las cosas correctas repetidamente durante un período prolongado de tiempo, ¡con excelencia! La mayoría nunca sale de la etapa 4 (Modo de Gestión) porque no se dan cuenta de que lo que te llevó hasta allí no te llevará más lejos. ¡Tienes que crecer tú! Comprométete a convertirte en un líder Nivel 10. Cuando creces, todo a tu alrededor crece. Y el crecimiento nos exige dejar de gestionar nuestras vidas y optar por liderar nuestras vidas. La grandeza se encuentra fuera de nuestras zonas de confort. Debemos expandir nuestro pensamiento para poder expandir nuestras acciones. Estas nuevas acciones se convierten en hábitos y crean nuestros resultados, que se traducen en éxito.

Las compañías y las organizaciones me contratan para dar discursos, mentoría personalizada y eventos intensivos de un día para los jefes de departamento. Uno de los problemas principales con los equipos de todo tipo es que las personalidades tienen sus propias opiniones. Y, por supuesto, los seres humanos son egoístas por naturaleza. Cualquier organización que no esté utilizando mentoría de terceros está limitando su éxito. ¿Por qué? Porque para que un equipo funcione de manera óptima, todos deben estar en el mismo canal. Se requiere de ojos frescos y ejercicios de pensamiento intencionales para lograrlo. Cuando un grupo piensa de la misma manera, comienzan a actuar como uno solo. Esto conduce a los hábitos y resultados correctos. Todos ganan. Si esto no ocurre, no tendrás un equipo. Tendrás un grupo de individuos que se quejan de cómo creen que se deben de hacer las cosas. Se genera división y se limita el éxito. No busques más allá de los deportes. Tienes estos "equipos de ensueño" creados con un montón de superestrellas sobrevaloradas. Sin embargo, rara vez ganan el campeonato. No es la colección de talento lo que importa. Es cómo opera la colección de talento como un equipo. Los pensamientos correctos, las acciones y los hábitos tienen que estar en su lugar para que vengan los resultados.

Se ha dicho que el sueño es gratuito pero el viaje no lo es. El viaje lleva tiempo, pasa por ciclos de altibajos y vale totalmente la pena cuando se hace correctamente. Espera la llegada de estas cinco etapas y estarás completamente preparado para ellas, porque nuestras expectativas sumadas a nuestras tolerancias nos llevan a nuestros destinos.

