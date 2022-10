Le mandé un correo electrónico a los 30 dueños de la NBA, pidiéndoles que se reunieran conmigo. Esto es lo que sucedió después.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Me encanta todo sobre el basquetbol. Me encanta el arte, la habilidad y la competencia del juego, así como su historia y el impacto que ha tenido en nuestra sociedad. Pero lo que más me gusta es el negocio que existe detrás del juego.

SOPA Images | Getty Images

Cuando era un niño creciendo en Wisconsin, no quería ser un jugador de la NBA. No tenía la habilidad ni el físico para competir a un nivel élite y a duras penas llegué a formar parte del equipo de la escuela en la secundaria. De hecho, me sacaron al segundo año del equipo. Como prueba adicional, un verano nuestro equipo participó en un torneo en Chicago donde nos enfrentamos a la futura estrella de la NBA, Shaun Livingston. Perdimos 72-34. En ese momento entendí que estaba destinado a obtener un título en marketing.

Para mí ha sido un sueño ayudar a construir una franquicia de la NBA. En el verano de 2012 envié un correo electrónico a todos los dueños de la NBA, preguntando si estarían dispuestos a reunirse conmigo. Lo que sucedió después literalmente cambió el rumbo de mi vida.

Cómo conectarse con un multimillonario

Ponerse en contacto con los propietarios multimillonarios de la NBA puede parecer una tarea imposible; sin embargo, con un poco de esfuerzo es posible hacerlo. Cada propietario tiene un negocio. Encontré la información de contacto de cada uno de ellos al dar con la información de sus negocios y construir el alias de su correo electrónico para entrar en contacto con ellos. Al crear la lista, redacté correos electrónicos personales para cada uno en el que les hablaba de su empresa y de la manera en que yo podía brindarles valor a cambio de su activo más valioso, su tiempo.

Mandé 30 correos electrónicos y recibí respuesta a tres de ellos. Ya sea que estés tratando de entrar en contacto con propietarios los de la NBA, destacados investigadores o el presidente de los Estados Unidos, el plan es siempre el mismo. Estas son mis recomendaciones sobre cómo conectar y construir relaciones significativas con algunas de las personas más influyentes en tu campo:

Sé claro acerca de lo que les estás pidiendo y haz que las preguntas sean precisas y razonables

Los multimillonarios exitosos viven realmente ocupados e inundados de llamadas, mensajes, notificaciones y decisiones que deben tomar a diario. Para llamar su atención debes eliminar el lenguaje florido y el rollo, articular claramente la razón por la que los estás contactando y formular tu pregunta en no más de 140 caracteres. Asegúrate de que en ese mensaje directo preguntes algo sobre lo que ellos puedan actuar y algo que no ocupe más de su tiempo, energía o enfoque.

Así fue mi acercamiento con Vivek Ranadivé, el propietario de los Kings de Sacramento. Ranadivé es un empresario, fundador de TIBCO y anteriormente propietario parcial de los Warriors de Golden State, antes de hacerse cargo de los Kings. Ranadivé también es el fundador de Bow Capital, una empresa de capital de riesgo en etapa inicial que invierte en empresas de tecnología.

Mi mensaje a Ranadivé fue directo. Sentí que Bow Capital era una compañía adecuada para mi empresa, Disco, y dada la experiencia de Ranadivé como fundador de SaaS B2B, quería que se uniera a nuestra junta de asesores estratégicos. Ranadivé aceptó una llamada inicial de introducción de 15 minutos y nos llevamos bien. Después de mi llamada inicial con Ranadivé, el pudo ponerme en contacto con dos de sus principales inversionistas que ahora son mis buenos amigos. Aunque Bow Capital nunca invirtió formalmente en Disco (estábamos demasiado verdes para Bow Capital en ese momento), he podido hacer presentaciones e intercambiar ideas con el equipo de Bow que nos han ayudado a hacer crecer nuestros negocios.

Sé muy claro sobre cómo puedes ayudarles e investiga para entender qué es lo que a ellos les importa

La mayoría de las personas muy exitosas tienen problemas importantes que resolver cada día. Ya sea que lo sepas o lo creas, es probable que tengas algo que pueda ayudarle a esa persona a alcanzar su objetivo.

Aquí aparece Joe Lacob, dueño de los Warrios de Golden State. Lacob es conocido como uno de los propietarios más progresistas e innovadores de la liga. Antes de ser dueño de los Warriors, Lacob fue propietario parcial de los Celtics de Boston, y antes de eso, socio general de Kleiner Perkins, donde dirigió inversiones en varias empresas tecnológicas exitosas en distintas etapas y verticales.

Mi mensaje para Lacob fue simple: "Quiero ayudar al brazo digital de los Warriors de Golden State a mejorar la experiencia de los fanáticos". Durante mi tiempo en la plataforma de análisis minorista, Nomi, construí una amplia red de socios basados en eventos que podrían ayudar. Lacob respondió y mencionó que no tenía el espacio para conectarse directamente; sin embargo, me puso en contacto con su hijo, Kirk, para intercambiar ideas. Pasando tiempo con Kirk y sus amigos, aprendí sobre varias áreas comunitarias y filantrópicas que preocupan a los Warriors. A través de estas relaciones, también he podido fomentar una mayor red de impacto y ahora contribuyo, invierto y soy voluntario en causas que están impactando a la comunidad de San Francisco.

Sé auténtico y de verdad interésate en la persona con la que te estás conectando

Las relaciones más saludables se forman cuando existen intereses compartidos y una conexión genuina. Si puedes descubrir intereses compartidos y establecer una conexión personal, su tasa de éxito será mucho mayor.

Como fanático de los Bucks de Milwaukee (interés compartido), sabía que necesitaba conectarme con Marc Lasry, el propietario del equipo. Mi razón para acercarme a Lasry fue muy clara: lo quería como mentor personal (conexión genuina).

Iba en el metro de Brooklyn rumbo a Manhattan cuando recibí la respuesta de Lasry: "Me encantaría conocerte. Fijemos un tiempo". Casi dejo caer mi teléfono en las vías de la estación en 7th Avenue en Park Slope. Durante el día, Lasry dirige uno de los fondos de cobertura más exitosos de Nueva York, Avenue Capital. En su oficina hay un retrato gigante de un cómic de Superman que cuelga detrás de su escritorio. En la repisa de su ventana con vista a la 5ta Avenida hay fotos con sus hijos, la familia Clinton y la colección de recuerdos de los Bucks. Esa mañana, compartimos un omelet en su oficina. Le pregunté: "¿Cómo diablos le hiciste para crear todo esto?" Él respondió: "Mucha gente en este edificio es mucho más inteligente que yo. Por eso que somos tan buenos". Es esa autenticidad lo que lo hace grande.

Cada vez que estoy en Nueva York, Lasry busca tiempo para mí. Me ha proporcionado orientación que influyó en la estrategia y dirección de marketing de Disco. Cuando mi esposa y yo estábamos esperando nuestro primer hijo, Lasry me dio consejos en torno a una relación, así como información sobre el delicado equilibrio que implica administrar un negocio mientras priorizas a tu familia (y lo difícil que puede ser). Aparte de hablar de negocios, a Lasry le encanta el basquetbol. De hecho, cuando lo conocí por primera vez en 2013, me dijo: "¿Conoces a nuestro novato, Giannis? Ese tipo va a ser el verdadero negocio. Te lo digo. La liga no lo ve venir, pero él se hará cargo".

Todos somos humanos

La gente ve la riqueza, las notas en medios y las agendas políticas que forman su opinión en torno a líderes como Ranadivé, Lacob y Lasry. Lo que con frecuencia no vemos es el elemento humano que hace grandes a estos líderes. Eso es lo que son: humanos. Estoy agradecido por la orientación y la perspectiva que estos chicos le han dado a mi vida y por el tiempo que han pasado conmigo como fundador de mi primera compañía. Realmente espero poder pagarles de vuelta en algún momento. Aquí hay algunos pensamientos para terminar:

Al contactar a personas realmente exitosas, muestre un interés genuino y curiosidad en sus negocios, ten una razón clara y haz preguntas.

A partir de ese interés y de la curiosidad, ofrécete a brindarles valor y sé realmente útil. Siempre hay una manera medio para que cualquier persona en cualquier posición sea útil.

Recuerda que nadie es inalcanzable. Los líderes e individuos más grandes quieren retribuir e invertir en los emprendedores y equipos que impactarán a las generaciones futuras generaciones.