Lo que los alpinistas expertos pueden enseñarte sobre el logro de los más desafiantes retos

En 1953, Edmund Hillary y Tenzing Norgay se convirtieron en los primeros alpinistas en alcanzar la cima del Monte Everest. Setenta años después, personas de todo el mundo viajan para intentar la escalada, a pesar de que las probabilidades están en su contra. De hecho, según la Base de Datos del Himalaya, las probabilidades de morir son de alrededor de 1 entre 100. "Desafiante" apenas comienza a describir el tamaño del reto.

Según National Geographic, en la cumbre del Everest, a 29,032 pies, la presión del aire es aproximadamente un tercio de la que existe a nivel del mar. Esto reduce significativamente la capacidad de un escalador para respirar suficiente oxígeno. Y sin embargo, cada año más personas viajan a Nepal para intentarlo. En 2021, el Ministerio de Turismo de Nepal emitió un récord de 408 permisos de escalada en el Everest.

Leer sobre las experiencias de los alpinistas me hizo reflexionar en torno al viaje emprendedor. Aunque las apuestas son completamente distintas, las probabilidades de lanzar un negocio exitoso son probablemente comparables a las de alcanzar con éxito la cima del Everest. Pero aun así lo hacemos. Y el lanzamiento es solo el primer paso. Es el campamento base del emprendedor. Mientras tengas tu negocio la escalada continúa.

Diecisiete años después de haber iniciado mi viaje emprendedor, sigo enfrentándome a proyectos que me paralizan, ya sea porque parecen demasiado arduos o porque temo no tener el tiempo, la energía, el ancho de banda, los recursos, lo que sea. Es sorprendentemente fácil crear una lista interminable de razones para no embarcarse en una nueva empresa.

Aquí he recopilado algunas lecciones de los alpinistas expertos para alcanzar con éxito tu próximo proyecto desafiante y continuar tu viaje emprendedor.

Acepta el riesgo como una realidad

Escribir un libro era una montaña que había deseado escalar durante años. Pero cada vez que me sentaba a redactar una propuesta, mi mente se llenaba de todo lo que podría salir mal.

¿Qué pasa si el mercado está demasiado saturado?

¿Qué pasa si a los lectores no les gusta mi estilo de escritura?

¿Qué pasa si no tengo la capacidad para escribir todo el libro?

Una vez que me ponía a considerar todos los riesgos, cerraba el documento de Google y lo posponía para otro día. Pero como te lo dirá cualquier persona que haya escalado el Everest o cualquier pico de 8,000 metros: no puedes eliminar los riesgos.

Apa Sherpa, apodado Super Sherpa, escaló el Everest 21 veces y cofundó la Fundación Apa Sherpa para crear más oportunidades para la gente de Nepal. Al preguntarle sobre cómo mejorar la seguridad al alcanzar la cima del Everest, respondió: "No tengo idea de cómo sería la seguridad en el Everest. Nadie sabe cuándo la avalancha bajará arrastrándose desde las rocas. ¿Qué reglas podemos establecer sobre la cascada de hielo? Es natural y ocurrirá una y otra vez. No hay nada como evitar el riesgo en el Everest".

Si una empresa es significativa, siempre habrá riesgos. Sin sonar a cliché: si no los hubiera, todos lo harían. Aceptar que los riesgos son parte del juego puede ayudarte a superar esos miedos iniciales y sentimientos de síndrome del impostor y ponerte en marcha.

En mi caso, funcionó dejar de prever lo que sucedería en el futuro y centrarme más en el presente. Preguntarme a mí mismo cosas como: ¿Por qué quiero escribir un libro en este momento? Porque tenía una historia que contar y disfrutaba del proceso de escritura, por difícil que fuera. (Mi primer libro, Automate Your Busywork, se publicó este verano.)

Acepta los riesgos como una realidad y concéntrate en lo que te llevó al "campamento base" en primer lugar: los aspectos del proyecto que te brindan alegría.

Ajusta tu narrativa interna

Nirmal "Nims" Purja tuvo una exitosa carrera en el ejército británico cuando decidió retirarse para completar las 14 cumbres de 8,000 metros del mundo, en tan solo siete meses. Lo llamó Proyecto Posible 14/7. Purja logró su objetivo en seis meses y seis días, un logro sobrehumano que se convirtió en el tema de un documental de Netflix: Los 14 ochomiles: No hay nada imposible.

Para Purja, las primeras tres cumbres fueron extremadamente desafiantes. En una entrevista con Climbing, le preguntaron si empezó a tener dudas en torno a continuar con su misión. (Advertencia de spoiler: No.)

Purja dijo: "Pensé: 'Sí, adelante'. Esa es un poco la actitud que tengo. Amo los desafíos. Para muchas personas, cuando el clima es malo, bajan, pero yo subo... Pero son riesgos calculados".

Este tipo de actitud de aceptación del desafío parece natural en Purja. Pero cambiar tu narrativa interna, decir "adelante", incluso si un proyecto te asusta de verdad, puede ser notablemente poderoso. Es un sutil cambio psicológico que puede transformar cómo experimentas tus emociones, de manera similar a cómo los actores superan los nervios antes de una actuación al verlos como emoción (positiva) en lugar de miedo (negativo).

Y si algo sale mal, como inevitablemente sucederá en cualquier emprendimiento, en lugar de clavarte en la catástrofe, intenta decirte a ti mismo: "Bueno". Trata de ver los contratiempos como una oportunidad para crecer en lugar de como una señal de que no estás en el camino correcto.

Mira atrás de vez en cuando

Una de las metáforas más poéticas que he escuchado en el mundo del montañismo —que se puede aplicar a cualquier área de la vida, incluyendo los negocios— es no olvidar mirar atrás de vez en cuando.

Alguna vez leí una historia sobre un hombre que intentaba una escalada desafiante. Dijo que seguía mirando hacia arriba para ver cuánto le faltaba por recorrer. Naturalmente, se sentía abrumado. Contó que tuvo que recordarse a sí mismo mirar atrás de vez en cuando para recordar cuánto llevaba escalado.

Vivimos en un mundo donde los logros e hitos de los demás son muy públicos. Es demasiado fácil caer en la comparación, enfocarse en lo lejos que todavía pretendes llegar y sentirte desanimado por el camino que te queda por andar.

Ya sea que estés emprendiendo un proyecto importante o reflexionando sobre la trayectoria de tu empresa o carrera, es esencial detenerte de vez en cuando y apreciar tu progreso: las habilidades, la experiencia y los logros que ya has alcanzado, incluso los errores que has cometido y lo que has aprendido de ellos. Hacerlo aumentará tu confianza, tu estado de ánimo y tu capacidad de recuperación. En mi experiencia, me motiva a seguir escalando.

La cima puede parecer alta, pero ya has llegado tan lejos.