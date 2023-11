Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

En su libro El Gen Deportivo, el autor David Epstein examina la idea de las 10,000 horas. Popularizada por Malcolm Gladwell, la idea es que dominar algo requiere, en promedio, de 10,000 horas de práctica dedicada. Epstein discute un estudio sobre violinistas en la Academia de Música de Berlín. El hallazgo general fue que los mejores violinistas practicaban mucho más que los buenos. Epstein señaló que, dentro del grupo de los mejores, algunos violinistas "pueden usar su tiempo de práctica de manera tan eficiente que alcanzan más rápidamente un alto grado de excelencia ".

En el clima laboral ultra competitivo de hoy en día, la adquisición de habilidades resulta fundamental. El Foro Económico Mundial predice que para 2027, el 50% de todos los trabajos requerirán un cambio en conjuntos de habilidades. En 2018, un análisis de Gartner de más de 7.5 millones de ofertas de trabajo en Estados Unidos en roles de tecnología de la información, finanzas y ventas requerían un promedio de 17 habilidades. En 2021, los mismos roles requerían un promedio de 21 habilidades, incluyendo al menos ocho nuevas. Aunque no todas las habilidades exigen un nivel de experiencia de "10,000 horas", ya que las habilidades requeridas son demasiado dinámicas para esperar tanto, volverse competente rápidamente resulta crucial. Y tal vez, como en el estudio de los violinistas, la velocidad de adquisición será lo que diferencie a los empresarios más exitosos del resto.

Como CEO de Jotform, siempre estoy buscando formas de lograr más en menos tiempo. Cuanto más rápido aprendo, más puedo reservar mi cerebro para cosas importantes, tareas personalmente más significativas como escribir, elaborar estrategias y contratar.

Aquí hay algunas estrategias respaldadas por evidencia que me han funcionado.

Preguntas preliminares

Antes de siquiera considerar mejorar en una nueva habilidad, pregúntate si es necesario. Como escribe la autora y experta laboral Amy Gallo para Harvard Business Review, adquirir una nueva habilidad es una inversión, y necesitas saber de antemano cuál será el retorno.

¿Cómo decidimos qué es necesario?

La respuesta, por supuesto, es subjetiva. Pero en mi nuevo libro, Automate Your Busywork, describo un ejercicio para identificar tu trabajo significativo que también puede ayudar a responder a esta pregunta.

Tómate 15 minutos para describir o esbozar tu visión del trabajo que más importa para ti y tu carrera. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? ¿En qué te gustaría ahorrar tu energía mental para hacer más? ¿Qué tiene el mayor impacto? Incluye tantos detalles como sea posible.

Recuerda esta visión de tu trabajo más significativo al decidir si vale la pena invertir en aprender una habilidad en particular.

Otra interrogación preliminar que Gallo también recomienda es preguntarte cómo aprendes mejor. Tal vez seas un aprendiz visual. Quizás leer materiales por tu cuenta sea la manera más efectiva para retener información. O tal vez prefieras un enfoque práctico. Un entorno de aprendizaje adecuado te ayudará a adquirir nuevas habilidades más rápidamente.

Enlistar al mejor maestro

Según un proverbio japonés, "Mejor que mil días de estudio diligente es un día con un gran maestro".

Hoy en día, no faltan plataformas de aprendizaje: Coursera, Skillshare, Udemy e incluso plataformas impulsadas por inteligencia artificial como Sana Labs. Pero además de aprovechar las últimas tecnologías de aprendizaje, puedes aprovechar los recursos disponibles a tu alcance, es decir, un gran maestro dentro de tu organización. Si quieres aprender una nueva habilidad, averigua si hay alguien en la oficina que pueda capacitarte o guiarte.

Eso es lo que hizo la reclutadora de JPMorgan, Jaime Petkanics, cuando le encargaron construir un modelo de Excel para seguir y reportar las tasas de éxito de los esfuerzos de reclutamiento en el campus. Según informa HBR, Petkanics aprovechó a los banqueros de su empresa, que construían modelos a diario, para recibir ayuda. Muy pronto, ella misma se convirtió en una experta en Excel.

Ajusta el desafío

Si quieres aprender más sobre el aprendizaje, ¿a quién mejor preguntar que a alguien que cambió de carrera? Cuando la profesora e historiadora Nell Painter se jubiló de la Universidad de Princeton, decidió obtener su título de licenciatura y maestría en Bellas Artes en pintura, ¡a los 60 años! La autora de Old in Art School: A Memoir of Starting Over compartió la lección de clase de arte que cambió su perspectiva sobre su trabajo y los errores.

Painter intentaría dibujar algo, mirando al modelo, y luego su profesor le diría "borra eso y dibújalo de nuevo, diez pulgadas a la derecha". Painter lo intentaba de nuevo, y el profesor le decía que lo borrara y lo dibujara un 10% más pequeño. Este enfoque, ajustar, borrar, intentar de nuevo, resultó ser una estrategia efectiva de aprendizaje.

Los estudios han demostrado que la mejor manera de aprender una nueva habilidad motora es introducir variaciones sutiles. Así, mientras aprendes, sigues experimentando con tu enfoque. Prueba una perspectiva ligeramente diferente o un desafío. Y no sufras por cometer errores.

Toma descansos temprano y con frecuencia

Solía pensar que tenía que estar ocupado todo el tiempo y que completar trabajos ocupados equivalía a mayor productividad y, por lo tanto, mayor éxito. Mientras estuviera haciendo algo, tenía un sentido de logro. Viéndolo en retrospectiva, no estaba avanzando. En lugar de ello, estaba dando vueltas sin avanzar y agotándome.

Me llevó un tiempo, pero eventualmente me di cuenta de que no se trata de trabajar más, sino de elegir trabajos que tengan el mayor impacto. Y cuando no estás trabajando, es fundamental descansar. Existe un gran poder en no hacer absolutamente nada.

No sorprende que la investigación señale que tomar descansos puede ayudarte a aprender mejor las cosas e incluso mejorar tu tasa de retención. Como explica Leonardo G. Cohen, investigador principal del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de NIH, descansar, temprano y con frecuencia, podría ser tan crítico para el aprendizaje como la práctica misma.

Puede parecer contraintuitivo, pero para adquirir y retener nuevas habilidades, debes tomar un descanso del aprendizaje para dejar que se asiente. Aprenderás una nueva habilidad más rápido y tendrás más tiempo para dedicarte a cosas importantes.

Al final, eso es lo que importa. Ya sea que tengas 10,000 horas o diez minutos, aprender de manera eficiente separa a lo bueno de lo excelente.