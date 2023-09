Vanesa Ellis no tenía experiencia en control de plagas ni en cuidados del pasto, pero otras experiencias la convirtieron en la candidata perfecta para dos marcas de atención domiciliaria.

Vanesa Ellis no tenía experiencia en control de plagas. Además, había estado fuera de la fuerza laboral durante 15 años, habiendo dejado un trabajo en Wells Fargo para criar a sus hijos. Luego abrió una franquicia de Mosquito Squad en 2016, y desde entonces ha prosperado. ¿Cómo hizo la transición tan fácilmente? Porque, según Ellis, su experiencia previa la ayudó de maneras inesperadas.

"No cambiaría la experiencia de inmigrar a Estados Unidos por nada del mundo", dice. Ellis se mudó de Argentina al Bronx a los once años. En ese momento no hablaba inglés y tuvo que aprender rápidamente cómo cuidar de sí misma y navegar nuevas situaciones. Eso, dice ella, resultó ser una gran oportunidad de aprendizaje, y la ayudó a dominar Mosquito Squad, una marca de control de plagas con sede en Maryland y con más de 200 ubicaciones, y luego abrir una franquicia con su empresa hermana, Conserva Irrigation, que proporciona sistemas de riego basados en principios de conservación del agua. Así es como lo hizo.

¿Hay cosas que aprendiste creciendo como inmigrante en el Bronx que se traducen en tu carrera empresarial?

Me hizo fuerte. Estaba viviendo en este pequeño pueblo costero vacacional en Argentina, y luego a los once años me arrojaron a Nueva York. Los conocimientos de la calle tuvieron que surgir. Creo que me preparó para estar en este negocio dominado por hombres.

¿Cómo ha sido eso de ser mujer en tu industria?

Todos con los que he trabajado en la industria han sido muy respetuosos, pero en unas cuantas ocasiones me presenté con un técnico porque un cliente necesitaba ver al propietario. Y si el cliente era un caballero, inevitablemente me miraba por encima y decía: "Bueno, ¿dónde está el dueño?" Ese tipo de cosas.

¿Qué te llevó a elegir la franquicia en lugar de comenzar un negocio desde cero?

Flexibilidad. Mi familia siempre ha sido una prioridad y quería asegurarme de que pudiera estar en casa con mis hijos por las mañanas para llevarlos a la escuela y estar en casa cuando volvieran. Mosquito Squad me ofreció esa flexibilidad. También fue atractivo tener un modelo de negocio establecido que seguir. Sabíamos que tendríamos que invertir nuestro tiempo y esfuerzo, pero no teníamos que reinventar el hilo negro.

¿Podrías describir cómo es ahora tu día típico?

Después de pasar la mañana con mis hijos, me voy a la oficina. Mi objetivo en los últimos años ha sido delegar más y empoderar a nuestros empleados para que hagan el trabajo. Todos me ven todos los días, pero me estoy enfocando en construir un equipo competente con un gerente de oficina confiable, un gerente de operaciones y un gerente de ventas. Todavía somos muy jóvenes como empresa, así que vamos paso a paso.

¿Qué tipo de marketing utilizas para promocionar tu franquicia?

Al principio comenzamos con HomeAdvisor, pero lo hemos dejado. También hicimos algo de correo directo. Nuestro crecimiento proviene principalmente de nuestras reseñas en línea y de las recomendaciones de boca en boca. Somos afortunados de tener más de 200 reseñas de cinco estrellas que han sido extremadamente beneficiosas. Y dado que la huella de ambas franquicias es casi idéntica, hay oportunidades para hacer marketing cruzado. Así que le puedo decir a un cliente de riego: "Oye, si tienes un problema de mosquitos..." o viceversa.

¿Cuál es el desafío más grande para tu negocio?

El desafío más grande es encontrar a las personas adecuadas. Los jóvenes de hoy en día no quieren estar afuera sudando y cavando, y es un poco como un oficio perdido. Esperamos poder traerlo de vuelta y conseguir que esos jóvenes que no pueden o no quieren ir a la universidad vean que pueden ganar buen dinero y tener un buen futuro para cuidar de ellos mismos y de sus familias.