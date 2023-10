Todos tenemos ese artículo o producto aleatorio que desearíamos que existiera. O tal vez ya existe algo similar, pero desearíamos que hubiera una versión más bonita, saludable, económica o mejor hecha. Y todos hemos pensado... ¿y si yo lo creara?

Definitivamente deberías hacerlo. Pero antes, hay algunas cosas que debes considerar. Hablamos con fundadores y diseñadores que han tenido gran éxito llevando productos al mercado, y les preguntamos acerca de los descubrimientos que cambiaron por completo la dirección de su invención o el aspecto de su marca. Aquí, cinco de ellos comparten los consejos y las historias que le contarían a sus yo menos experimentados.

1. Piensa fuera de la caja (literalmente)

Así es cómo le sucedió a Allison Luvera, cofundadora de Juliet, una marca de vino en caja ecológico.

"Hace dos años, mi cofundadora y yo nos propusimos reinventar el vino en caja para un consumidor moderno y de lujo. Sabíamos que el empaque debía ser hermoso, con una estética que encajara con el estilo de vida de las mujeres elegantes a las que queríamos venderles nuestros productos. Así que comenzamos contratando a una agencia para crear un diseño moderno y elegante para una caja rectangular estándar. Pero innumerables iteraciones no lograron cumplir con nuestros estándares.

"Después de semanas de frustración, nos dimos cuenta de que si queríamos que Juliet trascendiera la categoría de vino en caja, necesitábamos repensar el formato desde cero. Pasamos doce meses trabajando con un ingeniero de productos para desarrollar nuestro galardonado Eco-Magnum, patentado y 100% de cartón. Esta forma cilíndrica llena el espacio que existe entre el vino en caja y el embotellado y presenta ilustraciones personalizadas creadas en colaboración con dos artistas femeninas en Los Ángeles.

Nuestro Eco-Magnum es un testimonio del poder de pensar de manera diferente. Si simplemente hubiéramos intentado volver a empaquetar un vino en caja tradicional, nunca hubiéramos logrado el mismo nivel de lujo y sofisticación. Esta experiencia nos ha enseñado que, si queremos lograr algo que nunca se ha logrado antes, debemos pensar en las cosas de una manera completamente diferente."

2. Cuestiona cada suposición

Este fue el momento de la revelación para MJ Truong, jefe de marca en Meyer Cookware, empresa que fabrica Farberware, KitchenAid, Hestan, Anolon y Circulon.

"Diseñamos ollas y sartenes y, como parte de nuestro proceso de desarrollo de productos, hacemos muchas investigaciones de usuarios. Desde el principio, aprendí una lección muy importante sobre cómo las nociones preconcebidas pueden evitar que descubras la verdad y las ideas que le siguen. Al diseñar nuestros cuestionarios, queríamos saber acerca de los hábitos de uso de las cacerolas de las personas, así que les preguntamos: 'Cuéntame sobre la cacerola que usas para hacer salsa'".

Para nuestra sorpresa, recibimos muchos comentarios sobre otro tipo de sartén por completo: los sartenes para freír. Resulta que mucha gente usa sartenes para freír para hacer salsa, porque saltean aromáticos como ajo y cebolla antes de agregar tomates y reducir — lo que es mucho más fácil de hacer en una sartén para freír que en una cacerola. Este cambio de perspectiva afectó muchas decisiones de producto en el futuro. Cuestiona cada suposición".

3. Decide qué cualidades definen tus productos antes de comenzar el diseño

Un consejo importante de Dani Gassner, cofundador de OTOTO, una empresa de diseño que crea artículos de cocina peculiares.

"Abordamos cada producto desde dos ángulos: funcionalidad y creatividad. No es un producto para nosotros si no tiene ambas. Una vez, estaba desarrollando una nueva herramienta de cocina, un accesorio para el vino, y me enredé tanto en las cuestiones técnicas, la interacción con la botella de vino, la longevidad, incluso las pruebas de resistencia, que pasé por alto el aspecto del diseño. Dedicamos una cantidad significativa de tiempo a este proyecto, pero el resultado final no reflejaba en absoluto nuestro espíritu.

A partir de esa experiencia, implementamos una nueva regla: no comenzamos el desarrollo del producto hasta que haya un concepto claro e imaginativo que encaje perfectamente en la familia OTOTO. Si una idea no inspira alegría en todos los miembros del equipo, simplemente no la perseguimos".

4. No te enfoques demasiado en el perfeccionismo

Así fue uun momento de aprendizaje para Lauren Berlingeri, cofundadora de HigherDOSE, una marca que fabrica productos de bienestar utilizando terapias infrarrojas, PEMF y luz roja.

"Recuerdo vívidamente el momento en el que me di cuenta de que había estado abordando el desarrollo de productos de manera incorrecta. Durante las primeras etapas del desarrollo de una manta de sauna, establecí estándares imposiblemente altos para la primera versión. Creía que el producto debía ser impecable antes de poder ser lanzado. Pasé innumerables horas obsesionándome con detalles mínimos, retrasando el lanzamiento y perdiendo tiempo valioso.

"Pero luego un asesor nuestro compartió su experiencia. Él enfatizó la importancia de lanzar un producto mínimo viable para recopilar comentarios del mundo real y realizar iteraciones. Fue entonces cuando me di cuenta: la perfección no debería ser el objetivo, los objetivos deberían ser el progreso y la mejora continua.

"Así que lanzamos la primera versión, a pesar de que tenía margen para mejorar. Y la respuesta de los primeros clientes me sorprendió. Apreciaron los beneficios fundamentales del producto y comprendieron sus imperfecciones. Sus comentarios proporcionaron información valiosa sobre qué aspectos necesitaban mejoras. Recopilamos las experiencias de los usuarios, identificamos los puntos débiles y priorizamos las mejoras necesarias. Esta experiencia me enseñó que la perfección no debe obstaculizar el progreso".

5. No olvides que la mayoría de los clientes solo quieren divertirse

Una historia de los archivos de David Lester, cofundador de OLIPOP, una marca de refrescos más saludables:

"Cuando estábamos desarrollando por primera vez OLIPOP, pensamos que era importante contar a la gente sobre los increíbles ingredientes que contiene este producto. Mi cofundador Ben y yo gastamos todo el dinero que teníamos en una agencia para idear un diseño de empaque basado en este enfoque. El diseño fracasó en la investigación.

"Los ingredientes no parecían interesantes ni apetitosos, y los consumidores estaban confundidos acerca de lo que estaban viendo. Nos dimos cuenta de que el empaque solo necesitaba ser divertido y colorido y golpear una semántica de refresco para atraer a la gente. Encontramos a un increíble dúo de diseñadores en Florida llamado Break Maiden, y a dos meses del lanzamiento, rediseñamos toda la marca. El nuevo diseño ha sido todo un éxito."