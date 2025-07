Este artículo fue traducido de nuestra edición en inglés.

Todos anhelan elogios, pero aceptar un cumplido con gracia es un desafío casi universal. Si eres como la mayoría de los emprendedores, estás ansioso por recibir un cumplido, especialmente de alguien a quien admiras, pero no estás seguro de qué responder.

Mucha gente minimiza los cumplidos para evitar la apariencia de vanidad. Es tan común que los sociolingüistas hayan categorizado las tres respuestas a un cumplido: aceptación, desvío o rechazo. En lugar de aceptar humildemente o rechazar rotundamente las amables palabras, las personas a menudo optan por desviar o diluir el cumplido.

Es posible que sienta la tentación de responder con negación o insultos a sí mismos. Es fácil decir algo como, "Gracias, pero realmente no fui tan útil" o "Gracias, pero he tenido este atuendo durante 10 años; ¡prácticamente se está cayendo a pedazos! " Otros piden tranquilidad adicional: "¿En serio? Sentí que arruiné por completo el discurso ".

Aunque puede sentir que está respondiendo de manera apropiada, solo socava el cumplido o insulta al que lo da. Cuando devalúa un cumplido, puede enviar el mensaje de que tiene baja autoestima, no confía en su trabajo o no respeta la opinión de la persona que le dio el elogio.

Si respondes negativamente a un cumplido con frecuencia, vuelve a entrenar para mostrar gratitud. Aquí hay siete formas de aceptar un cumplido con humildad y gracia.

1. Exprese su gratitud. Cada vez que reciba un cumplido, responda con un "Gracias". Es una frase simple pero poderosa. La persona que otorga el cumplido será más receptiva a una respuesta humilde. Di algo como "Gracias, es muy amable de tu parte" o "Gracias, agradezco el cumplido".

2. Comparta el crédito. Si el cumplido se refiere a un esfuerzo en equipo, reconozca las contribuciones de sus colegas. Algunos ejecutivos poderosos llegan a un punto en el que ya no reconocen públicamente ni dan crédito a quienes los ayudaron a tener éxito. Esta es la forma más rápida de perder amigos. En cambio, comparta sus sentimientos positivos. Responda con algo como: "Todos nos esforzamos mucho; gracias por reconocer nuestro arduo trabajo ".

3. Reciba premios con su mano izquierda. Si se siente honrado por un logro profesional en una ceremonia, siempre acepte la placa, el trofeo o el certificado con la mano izquierda. Esto dejará su mano derecha libre para estrechar la mano de la persona que entregó el premio y de quienes quisieran felicitarlo.

4. Utilice un lenguaje corporal apropiado. Si se siente incómodo o nervioso, sus señales no verbales pueden dar una impresión equivocada. No cruce los brazos ni parezca desinteresado. En su lugar, mantenga el contacto visual, inclínese ligeramente hacia adelante e involucre a quienes lo rodean con expresiones faciales cálidas. Disfruta tu momento de alabanza.

5. Nunca socaves el cumplido. Reciba cada cumplido con una gratitud sin pretensiones. Evite frases como "Oh, no es gran cosa" o "Gracias, pero no fue nada". Cuando minimizas un cumplido, es posible que sientas que estás mostrando humildad. En cambio, puede hacer que la persona que te hizo el cumplido se sienta personalmente rechazada.

6. Evite una batalla de cumplidos. Especialmente cuando un cumplido proviene de alguien a quien respetas y admiras, es posible que sientas la inclinación de "felicitar" o restar importancia a tu trabajo. Esto puede ser apropiado en Asia, pero no en los Estados Unidos. Luche contra el impulso de superar los elogios sinceros de alguien. No digas algo como "Gracias, pero sabemos que mi opinión no fue tan valiosa como la tuya". En cambio, abraza el momento y agradece el elogio.

7. Siga la etiqueta apropiada. Si eres objeto de un brindis, sigue el protocolo adecuado. Los destinatarios de los brindis no beben al final del discurso; piense en lo incómodo que sería cantar "Feliz cumpleaños" en su propia fiesta. En cambio, asiente con la cabeza y sonríe, dales a todos la oportunidad de tomar un sorbo de su bebida y luego ofrece un brindis a cambio.

