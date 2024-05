Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Los eventos de la industria son una oportunidad para establecer contactos con tus colegas e impresionar a los distribuidores, pero para aprovechar al máximo tu tiempo al dictar una conferencia, necesitas aprender a preparar una presentación que involucre a la audiencia, la informe y la impacte.

Como fundador de ButterflyMX, he presentado en algunos de los eventos más importantes de bienes raíces y tecnología inmobiliaria del país. Aquí tienes algunos trucos que he aprendido en el camino para impresionar a cualquier audiencia.

1. Familiarízate con el escenario

Recomiendo subirte al escenario antes de tu presentación. Familiarizarte con tu entorno, puede ayudar a que te sientas mejor preparado.

Mientras estás en el escenario, una presencia relajada y cómoda ayuda mucho a mantener a tu audiencia comprometida. Ya sea que quieras presentar de manera informal o más formal, las audiencias pueden percibir la incomodidad, lo que les impide conectarse completamente con tu mensaje.

Para proyectar una sensación de comodidad, concéntrate en tu lenguaje corporal. Puedes proyectar confianza hablando despacio y claramente, y caminando por el escenario para mantener la atención de la audiencia, aunque haya un podio o atril instalado en el escenario.

Desafortunadamente, si un orador pasa demasiado tiempo parado detrás del podio, la audiencia podría interpretarlo como una señal de indecisión e inacción. Elimina cualquier barrera entre tú y la audiencia utilizando toda la longitud del escenario.

2. Conoce las estadísticas de la industria

Una audiencia que no me conoce podría preguntarse por qué debería de hacerme caso. Desde luego, no los culpo. Cuando yo veo a un nuevo ponente, me hago la misma pregunta.

Si puedes respaldar tus afirmaciones con datos duros, tu presentación resonará entre los oyentes. Puedes argumentar con cifras de la industria o demostrar tu propia autoridad compartiendo datos que hagan evidente el éxito de tu empresa.

En mi caso, me siento bien al utilizar un par de estadísticas que demuestren lo exitosa que es mi empresa, ButterflyMX, en la industria de la tecnología inmobiliaria. Por ejemplo, contamos con más de un millón de unidades de departamentos, y si estás interesado en cómo nos perciben los consumidores en internet, ¡tenemos más de 20,000 reseñas de cinco estrellas!

3. Conoce a tu audiencia

Dependiendo de quién sea tu audiencia, tendrás que ajustar tu plan de juego y prepararte para diferentes cosas.

He dado conferencias en donde las audiencias no podrían ser más diferentes; una presentación que impresiona a un grupo podría no tener información aplicable para otro. Como fundador de una empresa de tecnología inmobiliaria, tengo el placer de hablar en una variedad de eventos que sirven a diferentes mercados.

Por ejemplo, los integradores e instaladores podrían valorar una charla sobre características del producto y hardware más que otros. Y si estoy presentando ante un público de administradores de propiedades, sé que debo reducir lo técnico y centrarme más bien en los beneficios que ofrece un intercomunicador de video robusto o en cómo simplificar sus cargas laborales.

Dependiendo de tu audiencia, necesitas encontrar el equilibrio adecuado entre hablar sobre especificaciones y características del hardware.

4. Diseña tus diapositivas cuidadosamente

Las diapositivas son una buena oportunidad para compartir la estética, el tono y los valores de tu empresa, pero debes asegurarte de usarlas de manera efectiva.

Una diapositiva con demasiado texto puede distraer a tu audiencia y desviar la atención de lo que dices. En lugar de ello, considera poner esa información en tus notas y hablar de ella. Las diapositivas deben centrarse en uno o dos elementos visuales, como puntos clave, gráficos y diagramas.

En cuanto al diseño real de tus diapositivas, debes asegurarte de cumplir con los lineamientos de marca de tu empresa. Si no estás familiarizado con el concepto, los lineamientos de marca son un documento único y rector que unifica conceptos de diseño importantes como los colores y logotipos de tu empresa.

5. Solicita la participación de la audiencia

Solicitar la participación de la audiencia es la mejor manera de asegurarte de que todos están comprometidos y prestando atención, pero también puede ser un arma de doble filo. Necesitas estar preparado en caso de que la audiencia no participe necesariamente como esperas.

Por ejemplo, podrías preguntar si la audiencia tiene alguna pregunta al final de tu presentación. Pero corres el riesgo de encontrarte con una pregunta hostil o de mala fe, o incluso podrías encontrarte con el silencio.

Por eso te recomiendo hacerle a la audiencia preguntas más estructuradas. Podrías pedirles que levanten la mano, solicitar anécdotas específicas o realizar una encuesta.

Recientemente las encuestas han recibido una actualización tecnológica; averigua si puedes configurar un sistema de votación electrónico que permita a los miembros de la audiencia votar con sus teléfonos. ¡Entonces podrías mostrar los resultados en la pantalla y ver cómo se actualizan en tiempo real!

Deberías incorporar estas secciones interactivas a lo largo de tu presentación para asegurarte de que la audiencia esté comprometida durante toda tu conferencia.