Alguna vez me senté al lado de un ejecutivo senior en una comida durante una conferencia y conversé con él sobre el tema de la investigación que hago como profesora de comunicación. Inmediatamente comenzó a citar un artículo sobre el tema que acababa de leer en The New York Times, el cual había escrito yo misma. La posibilidad de que yo fuera la autora no pareció ocurrírsele a este hombre cuando le dije que mi área de especialización era exactamente esa.

El problema, por supuesto, es que cuando las personas en nuestra sociedad se imaginan a los expertos, a menudo piensan en hombres (blancos).

Escuché esta queja sin cesar cuando entrevisté a mujeres de todo el país sobre sus experiencias en el uso de las redes sociales para mi nuevo libro, Why Social Media is Toxic for Women and Girls – And How We Can Take It Back (Más allá de la influencia: por qué las redes sociales son tóxicas para las mujeres y las niñas, y cómo podemos recuperarlas). Con frecuencia estas mujeres me contaron algo que yo misma he experimentado: cuando publicaban sobre temas relacionados con su experiencia profesional en las redes sociales, sus publicaciones obtenían poca interacción; sin embargo, cuando los hombres en sus campos publicaban sobre lo mismo, parecían obtener muchos más shares.

La investigación respalda mis hallazgos: cuando las mujeres utilizan las redes sociales para avanzar en sus carreras profesionales, a menudo terminan con menos seguidores, shares y oportunidades resultantes que los hombres en sus campos. ¿Por qué? En Entitled: How Male Privilege Hurts Women (Con derecho propio: cómo el privilegio masculino perjudica a las mujeres), la filósofa de Cornell, Kate Manne, escribe que con frecuencia se considera que los hombres son los que poseen el conocimiento en nuestra sociedad. Con demasiada frecuencia, simplemente no se ve a las mujeres como expertas.

Esto puede ayudar a explicar por qué, cuando la gente busca a un profesional, ya sea que necesite hacer una contratación, quiera seguir a alguien en las redes sociales para aprender más sobre un tema o esté pidiendo cita para ver a un médico, suelen recurrir a los hombres. Para superar este sesgo implícito, es necesario darle mayor visibilidad al conocimiento de las mujeres en nuestra sociedad. Si a la gente se le recordara constantemente la sabiduría y los logros de las mujeres, eventualmente llegarían a ver a las mujeres como expertas y, por lo tanto, acudirían a ellas en busca de su experiencia.

Todos podemos ayudar a que esto suceda. Las mujeres que somos expertas en nuestros campos debemos reconocer que mientras más podamos compartir nuestro conocimiento públicamente, ya sea dando una charla en la biblioteca local o escribiendo un artículo de opinión sobre el importante trabajo que estamos haciendo, más podremos ayudar a remodelar estas percepciones. Ser oradora invitada en las escuelas, desde primaria hasta posgrado, es otra excelente manera de visibilizar nuestro conocimiento. También debemos publicar regularmente sobre nuestro trabajo en las redes sociales y enfatizar su valor para la sociedad, para que la gente pueda ver las importantes contribuciones que estamos haciendo.

Todos también podemos ayudar siguiendo a más mujeres en las redes sociales y compartiendo sus publicaciones. Para ayudarnos a comenzar, he publicado una lista de "feministas a seguir" en mi sitio web. Son un grupo diverso de mujeres que hacen cosas increíbles en muchos campos diferentes. La base de datos SheSource, creada por el Women's Media Center, también es un buen recurso para encontrar mujeres expertas en muchas áreas diferentes.

Además, deberíamos tratar de impulsar a otras mujeres en nuestras profesiones, nominándolas a premios o escribiendo biografías de ellas en Wikipedia, para que su conocimiento sea visible para otras personas fuera de nuestros campos. Jess Wade, una mujer que describí en mi libro, ha creado páginas de Wikipedia para más de 1,800 mujeres y minorías que trabajan en ciencia e ingeniería. Ella me dijo que el simple hecho de tener una página de Wikipedia puede ser "transformador" para las carreras de las mujeres, porque permite que la gente las encuentre cuando buscan nominadas para cosas como premios y becas.

Los empleadores también tienen un importante papel que desempeñar. Las empresas deberían reservar a las empleadas mujeres para entrevistas en los medios y compromisos de hablar en público, además de compartir su experiencia en sus canales de redes sociales oficiales. Deberían destacar el trabajo que las mujeres realizan en sus sitios web y pedirles que se encarguen de actividades dirigidas al público, como las presentaciones de resultados financieros con inversores y testimonios ante el Congreso.

Los empleadores también deberían facilitar que las mujeres alcancen puestos de liderazgo, por ejemplo, garantizando que las personas en todos los niveles de su organización puedan lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Como he advertido anteriormente, la expectativa de que los ejecutivos trabajen en exceso es uno de los principales factores que frenan a las mujeres en nuestras carreras, porque muchas de nosotras necesitamos equilibrar nuestros trabajos con importantes responsabilidades de cuidado. Pueden lograr esto no esperando que los ejecutivos estén disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana (el trabajo de la economista Claudia Goldin demuestra el valor de tener profesionales como abogados y contadores que se turnen para estar "disponibles" en caso de emergencias de clientes). Los directores ejecutivos también deberían modelar la expectativa de que los empleados se tomen tiempo libre para cosas como vacaciones familiares y días de enfermedad de los niños, haciéndolo ellos mismos.

La tendencia de nuestra sociedad a buscar la experiencia en los hombres es una de las cosas que nos frenan a las mujeres en nuestras carreras. Pero todos podemos ayudar a darle una mayor visibilidad al conocimiento y los logros de las mujeres, lo que hará que personas de todos los géneros vean a las mujeres como expertas y recurran a ellas para obtener conocimientos con más frecuencia.