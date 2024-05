Para evitar parecer pasados de moda ante la Generación Z, los gerentes mayores (Millennials, Generación X y Boomers) constantemente tratan de mantenerse al día con las tendencias en el lugar de trabajo. Sin embargo, al hacerlo, a veces los líderes pueden equivocarse, que parece ser justo lo que sucedió en la conferencia Canva Create el pasado 23 de mayo.

Los asistentes al evento pagaron $175 dólares para estar ahí. Además, la conferencia se transmitió en vivo a nivel mundial.

"Tanto si eres un profesional, una organización sin fines de lucro, un educador o un creador, se está perfilando como un festival creativo de clase mundial con la oportunidad única de aprender y hacer contactos con innovadores de ideas afines", dijo la empresa.

Pero en un clip que se ha vuelto viral, una actuación musical con un rapero y seis bailarines de respaldo está siendo criticada por ser "cringe" (es deicr, vergonzosa).

Aunque toda la actuación se siente como una parodia off-Broadway de Hamilton, gracias a la cadencia y la conversación en las letras, las reseñas no fueron lo que los productores hubieran querido.

Esto es lo que comentaron algunos usuarios en redes:

Just canceled my Canva subscription pic.twitter.com/4H0dLKFdMa — Chris Bakke (@ChrisJBakke) May 26, 2024

"Acabo de cancelar mi suscripción a Canva."

Imagine spending your entire childhood waking up early, traveling, competing, developing eating disorders, all just to get into Juilliard to become a professional dancer, and then you end up being a backup dancer at the Canva corporate employee summit's tech rap battle number https://t.co/klmJNoAsl4 — Anne(@GovernorAnne) May 26, 2024

"Imagina pasar toda tu infancia despertándote temprano, viajando, compitiendo, desarrollando trastornos alimentarios, todo solo para ingresar a Juilliard y convertirte en un bailarín profesional, y luego terminas siendo un bailarín de respaldo en la batalla de rap tecnológico en la cumbre corporativa de empleados de Canva."

"Esto es culpa de Lin-Manuel Miranda."

Yes this is peak cringe.. but screw it, I hope Canva just keeps pumping out these musical numbers. Lean into the cringe, make it their brand. Get us talking about just how bad it will be so we anticipate the next conference.

pic.twitter.com/4nvm3UYXLV — Brad Colbow (@bradcolbow) May 27, 2024

"Sí, esto es lo más vergonzoso... pero qué importa, espero que Canva siga produciendo estos números musicales. Abrácenlo, hagan del cringe su marca. Hagan que hablemos de lo malo que será para que esperemos con ansias la próxima conferencia."

just wanted to take a moment to apologize and take back everything nice i've ever said about canva. pic.twitter.com/aJVa9ROHaQ — Aleks (@aleksliving) May 26, 2024

"solo quería tomar un momento para disculparme y retractarme de todo lo bueno que alguna vez dije sobre canva"

Canva no es la primera empresa en recibir críticas por un evento en lo que va del mes. A principios de mayo, en el evento I/O de Google, un músico también fue ridiculizado por su actuación.

