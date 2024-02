En la era de la inteligencia artificial (IA), los chatbots y los grandes modelos de lenguaje se han convertido en una clave para agilizar las tareas cotidianas. Pero pese a su efectividad al ayudarnos a resolver tareas, estos sistemas no son perfectos ni infalibles.

El día de hoy diversos usuarios han reportado errores lingüísticos al utilizar ChatGPT. Los fallos se caracterizan por respuestas incoherentes y la mezcla de idiomas en una sola oración. Algunos han reportado incluso el uso del "spanglish" por la IA.

Sean McGuire, un usuario de X, señaló estas anomalías a través de un post en el que compartió su experiencia trabajando con el chatbot y mostró algunas interacciones confusas y desordenadas.

"Aparentemente, ChatGPT se está descarrilando", escribió en una publicación.

Uno de los errores más comunes, según este usuario, es la repetición de ciertas frases, como "happy listening" seguido de otras como "and it is. It is".

chatgpt is apparently going off the rails right now and no one can explain why pic.twitter.com/0XSSsTfLzP