Greta Thunberg lanza un golpe de "nocaut" a un campeón del kickboxing

Se subieron al ring.

La destacada activista climática Greta Thunberg y el ex campeón de kickboxing de peso ligero, Andrew Tate, se han declarado la guerra en Twitter, y el Internet ha enloquecido.

La trifulca empezó ayer cuando Tate tuiteó una foto de sí mismo parado junto a su Bugatti que consume mucha gasolina. Etiquetando a Thunberg, se jactó de sus 33 autos y escribió: "Por favor, proporcione su dirección de correo electrónico para que pueda enviar una lista completa de mi colección de automóviles y sus respectivas enormes emisiones".

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU