Al menos en Estados Unidos, Google ha implementado ya respuestas generadas por la inteligencia artificial (IA) que aparecen en la parte superior de sus resultados de búsqueda (si quieres ver cómo lucen, puedes ver un ejemplo en Google Labs).

Sin embargo, esta nueva herramienta no está funcionando como se esperaba. Las redes sociales se han llenado de ejemplos de respuestas absurdas que ahora aparecen en los resultados de búsqueda generados por la IA de Google.

Uno de los ejemplos más notorios es el de un usuario que buscaba cómo evitar que el queso se salga de la pizza. La respuesta proporcionada por Gemini, la IA de Google, sugería añadir 1/8 de taza de pegamento no tóxico a la salsa para mejorar su adhesividad.

Google AI overview suggests adding glue to get cheese to stick to pizza, and it turns out the source is an 11 year old Reddit comment from user F*cksmith pic.twitter.com/uDPAbsAKeO