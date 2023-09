La cantante casi rompe internet el domingo cuando apareció en el Arrowhead Stadium en Kansas City en medio de rumores de un romance en ciernes con Travis Kelce, el ala cerrada de los Chiefs.

Fotos y videos del día mostraron a la estrella viendo el juego y echando porras al lado de la madre de Kelce en un palco dentro del estadio. Después de que los Chiefs vencieron a los Chicago Bears 41 a 10, se pudo ver a Swift subiéndose al convertible de Kelce mientras la pareja abandonaba el estadio para ir a comer.

Talk about being at the right place at the right time! Taylor Swift and Travis Kelce leaving Arrowhead together after the game. #Bears #ChiefsKingdom #NFL pic.twitter.com/wrMoDszOme