Tras el despido de 3,700 empleados Twitter les pide a algunos de ellos que vuelvan

Luego del recorte masivo dentro de la red social el viernes pasado en el que se quedaron sin trabajo 3,700 personas, según Bloomberg algunos de estos empleados han sido llamados a reintegrarse a la empresa debido a que fueron liquidados por error. Además, otros de ellos están siendo llamados de nuevo por tener los conocimientos necesarios para desarrollar las funcionalidades que Elon Musk está pidiendo; aunque estos sí estaban en la lista de despidos, la administración no se había percatado del valor que tenían.

Según lo posteado por Casey Newton de Plataformer, hay muchos reportes anónimos de ex empleados de Twitter que se encuentran en esa situación: "Múltiples fuentes y chats de Twitter Blind ahora dicen que la compañía ha comenzado a comunicarse con algunas personas que despidió ayer pidiéndoles que regresen. ¡Ooops!".

Multiple sources and Twitter Blind chats now saying that the company has begun to reach out to some people it laid off yesterday asking them to come back. Whoops!