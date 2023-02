Un millonario pagó un spot de $600,000 dólares en el Super Bowl para advertir sobre fallos en el sistema de piloto automático de Tesla

Dan O'Dowd tiene una misión: retirar del mercado el sistema de conducción automática FSD (Full-Self Driving) de los vehículos Tesla hasta que se demuestre que funciona correctamente.

El hombre es el director de una organización llamada The Dawn Project y busca que las empresas desarrollen software que no presente fallos, que no pueda ser hackeado y que no represente un riesgo para los seres humanos. O'Dowd está tan convencido de su misión que invirtió $600,000 dólares para poder transmitir un spot de su organización en el Super Bowl.

El spot dura solo 30 segundos y muestra diversas tomas de vehículos Tesla ignorando señales de tránsito, atropellando carriolas estacionadas a media calle y arrollando maniquíes del tamaño de un niño que atraviesan cruces peatonales. La voz en off de una mujer explica: "La conducción autónoma total de Tesla está poniendo en peligro al público con marketing engañoso y una ingeniería lamentablemente inepta. El 90% está de acuerdo en que esto debería de prohibirse de inmediato. ¿Por qué la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico) permite la conducción autónoma de Tesla?"

En agosto de 2022 O'Dowd y su organización ya habían publicado una serie de videos en YouTube en los que acusaban el mal funcionamiento del sistema de conducción automática de Tesla. El 11 de febrero, un día antes del SuperBowl, O'Dowd subió a su cuenta de Twitter el spot diciendo: "Ve el anuncio de #SuperBowl de The Dawn Project que demuestra defectos críticos de seguridad en @Tesla conducción autónoma completa. Hace seis meses informamos que FSD atropellaría a un niño. ¡Tesla ni siquiera ha arreglado eso! Para centrar su atención, @NHTSAgov debe apagar FSD hasta que Tesla solucione todos los defectos de seguridad".

Watch The Dawn Project's #SuperBowl ad demonstrate critical safety defects in @Tesla Full Self-Driving. 6 months ago we reported FSD would run down a child. Tesla hasn't even fixed that! To focus their attention, @NHTSAgov must turn off FSD until Tesla fixes all safety defects. pic.twitter.com/AxJbN5oOSr — Dan O'Dowd (@RealDanODowd) February 11, 2023

Varios medios han apuntado que los videos y el spot de The Dawn Project no muestran evidencia científica de que el sistema en verdad presente fallos, pues la mayoría de las tomas son desde el exterior y no es posible saber si FSD está o no activo.

En la página oficial de Tesla se explica: "Si bien nuestros vehículos requieren la supervisión activa del conductor y no son completamente autónomos hoy en día, la computadora FSD es capaz de ofrecer un rendimiento y control inteligentes para permitir un nuevo nivel de seguridad y autonomía, sin afectar el costo o el alcance".

Además de encabezar The Dawn Project, Dan O'Dowd es el presidente y fundador de, empresa dedicada al desarrollo de sistemas operativos con un énfasis en la seguridad de los usuarios desde 1982.