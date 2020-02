Por qué los 'changarritos' deben 'ponerse las pilas'

El también profesor invitado de emprendimiento e innovación en el IPADE y "tiburón" en Shark Tank México está convencido de que emprender no es una moda.

Cuando descubrí lo que era ser emprendedor me encantó ser dueño de mis fracasos, mis éxitos y mi tiempo”, sentencia Marcus Dantus, un reconocido emprendedor Mexicano. Entre las empresas que ha creado se cuentan México.com, Simitel, Peerant, Abdeo Medical, entra otras. Desde hace veinte años trabaja como mentor en startups, tanto en México como en Estados Unidos. Actualmente lidera Startup México, uno de los primeros súper campus para el emprendimiento en el país, que está diseñado para fomentar la colaboración y la innovación, entre emprendedores, compañías emergentes y fondos de capital semilla.

El también profesor invitado de emprendimiento e innovación en el IPADE fundó y dirigió Wayra en México, la aceleradora de empresas de Telefónica, que dirigió hasta 2013. Actualmente participa como inversionista de la famosa serie Shark Tank México. Está convencido de que emprender no es una moda, sino una necesidad. Sentencia, “los países que han sido exitosos: Corea del Sur, Malasia, Singapur, Israel, Irlanda lo han hecho a través del emprendimiento y la innovación, que es una receta probada y funciona perfecto. Ellos no se gastan su dinero en elecciones, por ejemplo”.

Entrepreneur: ¿Qué retos falta superar en materia de emprendimiento?

Marcus Dantus: Hoy hay en México un ecosistema emprendedor, fondos de inversión, se enseña emprendimiento en casi todas las universidades y los jóvenes salen pensando en crear empresa y no sólo en emplearse. Hay muchísimo talento, tenemos ingenieros, diseñadores, gente de negocio, apoyos de gobierno, centros de tecnología, incubadoras y aceleradoras, pero falta que los mexicanos dejemos de tener aversión al riesgo. No nos gusta invertir en cosas arriesgadas. Además, falta tolerar el fracaso, que las empresas grandes y el gobierno le compren a las pymes, que los bancos den créditos y que haya más salidas financieras, que es súper importante. En el país no hay tantas fusiones y adquisiciones de startups y si no hay salidas para los fondos eso inhibe el proceso de inversión. También faltan casos de éxito. No hay héroes mexicanos que sean emprendedores todavía.

ENT:¿Existen las condiciones para generar empresas de alto impacto?

MD: Me gusta más hablar de empresas de alto potencial, es decir, empresas que pueden crecer rápido e influenciar su entorno y generar que otros emprendedores se puedan volver héroes. Emprender nunca ha sido tan fácil como ahora, pero nos falta algo. Las condiciones a nivel micro están. Es fácil crear una empresa más ahora con el modelo de la Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS); hay apoyos y una cultura de emprendimiento y educación emprendedora. Pero todavía hay condiciones sistémicas que faltan superar. Somos un país corrupto todavía. La corrupción está en los niveles más altos que haya visto nunca; somos un país con inseguridad y donde estas cosas afectan muchísimo. Los mexicanos tenemos una creatividad innata increíble, pero por alguna razón nunca nos han enseñado innovación. Entonces no innovamos. Lo hacemos para nosotros mismos pero no hacia el mundo. México es el lugar ideal para emprender porque tenemos un chorro de problemas, porque es relativamente barato emprender y porque hay muchísimo talento. Pero es un país difícil para emprender porque no hay confianza en las instituciones y porque el dinero no está bien utilizado.

ENT: ¿Hay un sector desatendido?

MD: El sector más desatendido es la educación en innovación. Si enseñáramos técnicas de innovación a los niños desde el primaria, toda esta creatividad que tienen los mexicanos la enfocaríamos en hacer cosas mucho más importantes. Por otra parte, hay regiones completas desatendidas. Ejemplo, Chiapas, tampoco conozco incubadoras en Colima o en Saltillo, por mencionar algunas. Estamos muy focalizados en el centro y la verdad es que la generación de ideas viene de todos lados. A veces mucho más de los lugares desatendidos, precisamente por eso. Nuestro primer campus fue en México, el segundo en Mérida, cuando no había nada. Luego en

León y Querétaro. Ahora vamos a Nuevo Laredo y Oaxaca, son lugares bastantes nuevos en esto del emprendimiento y los queremos apoyar.

ENT: ¿El fracaso es obligatorio en el camino emprendedor?

MD: No es obligatorio, pero sí muy probable. De hecho la estadística te marca que cada emprendedor tuvo dos o tres fracasos antes de tener un éxito. Para mi el fracaso es aprendizaje que se resume en una frase que dice ‘pierde pero no pierdas la lección’. Edison decía que no fracasó 20,000 veces, pero encontró 20,000 formas de cómo no se hacía. Fracasar no es una moda. Hoy existe el Instituto del Fracaso, una muy buena idea porque desarrolla la cultura de que el fracaso no es necesariamente negativo.

ENT: ¿Qué implica innovar?

MD: Innovar significa para mi dos cosas: crear valor, es decir utilizar algo que ya existe o usar algo nuevo inventado para generar un valor, resolver un problema o satisfacer una necesidad. La segunda es que la gente lo adopte, si no hay adopción no hay innovación.

ENT: ¿Todas las empresas deberían transformar su modelo de negocios para sobrevivir en la época actual?

MD: No todas las empresas pueden ser explosivas, hay necesidades que se cubren con empresas bastante estándar. Todo parte de la innovación. Si quieres realmente destacarte en mi opinión, hay que diferenciarte. Si tienes una lavandería y yo otra y ambas hacen lo mismo, la guerra va a ser por precio o marketing y no por otra cosa. Si yo me diferencio y te doy un café por ejemplo cuando entras o tengo televisiones y puedes sentarte en lo que está tu ropa o algo similar, me estoy diferenciando de tu oferta y esa diferenciación me va a hacer ser más exitoso, me va a hacer crecer más rápido y romper ese crecimiento lineal o esa estancada de ventas y eso es un proceso de innovación también.

ENT: ¿Cómo educar a los niños a ver estas nuevas maneras de resolver las necesidades existentes?

MD: Es algo esencial que deben tener en el currícula la SEP y de la educación en general. Los niños deben buscar emprender e innovar. Todo mundo tenemos problemas y cada uno de ellos es una oportunidad. Si los enseñamos primero a ver esos problemas y luego a generar ideas basadas en esos problemas, después técnicas sobre cómo generar innovaciones creo que podemos tener un futuro brillante.

ENT: ¿Qué paradigmas deben romperse para generar más empresas?

MD: México es uno de los países que más empresas genera. El problema no es la generación de empresas, sino que trasciendan. Lo lograrán diferenciarnos, generar ofertas innovadoras que resuelvan problemas de la sociedad. Somos el cuarto país de la OCDE en autoempleo y el número uno en generación de empresas en relación a las empresas existentes, pero no trascienden, se quedan como microempresas, changarritos. Lo que tenemos que hacer es ayudar a esos changarritos a crecer y la mejor manera es diferenciándolos de los otros.