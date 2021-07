Los Simpson predijeron el viaje al espacio de Richard Branson según Virgin Atlantic

July 14, 2021 4 min read

Cada vez que ocurre un acontecimiento relevante en el mundo, los fans de ‘Los Simpson’ buscan pistas de que la familia amarilla lo habría anticipado. Esta vez, el protagonista de una supuesta premonición es el viaje al espacio de Richard Branson. La cuenta de Twitter de Virgin Atlantic, propiedad del magnate británico, publicó supuesta evidencia de que la odisea espacial ya se había profetizado en la caricatura.

El pasado 11 de julio, la nave VMS Eve de Richard Branson despegó desde la base Spaceport America, en el desierto de Nuevo México. Al llegar a los 15 kilómetros de altitud, el avión VSS Unity se desprendió de la nave y ascendió hasta una altura de 89 km, es decir, que superó el punto donde el gobierno de Estados Unidos ubica la frontera entre la Tierra y el espacio, a los 80 km.

Luego de pasar varios minutos en órbita, el VSS Unity aterrizó con éxito en Nuevo México a las 9:38 horas locales y el empresario, de 71 años, fue recibido por sus tres hijos y unas 200 personas más.

En el avión VSS Unity viajaba el multimillonario y cinco miembros de la tripulación, por lo que se convirtió en el primer vuelo con pasajeros de su compañía de turismo espacial Virgin Galactic.

¿‘Los Simpson’ predijeron el viaje al espacio de Richard Branson?

Por supuesto, esto fue todo un hito histórico y motivo de asombro para el mundo. Excepto para los creadores y fanáticos de ‘Los Simpson’.

La empresa Virgin Atlantic, que forma parte de Virgin Group y también es propiedad de Richard Branson, publicó en sus redes sociales lo que sería la prueba de que la familia amarilla predijo el viaje espacial del magnate.

La aerolínea compartió una ilustración tomada de un episodio de ‘Los Simpson’ que muestra un personaje muy parecido a Branson flotando dentro de lo que parece un cohete espacial.

“Los Simpson lo predijeron”, escribió la compañía.

The Simpsons predicted it… — virginatlantic (@VirginAtlantic) July 13, 2021

La imagen, que ya es viral en internet, corresponde al episodio ‘The Burn and The Bees’ de la temporada 20, donde aparece un astronauta disfrutando de la gravedad cero en un transbordador espacial. Claro que los internautas no pudieron dejar de notar el asombroso parecido entre la caricatura y el Richard Branson de carne y hueso.

El primero en notar la ¿coincidencia? Fue el usuario de Twitter Aditya Kondawar, quien compartió la ilustración de Los Simpson junto a una foto de Richard Nranson durante el viaje a modo de comparación.

“¿Cómo puede el programa de Los Simpson predecir cada maldita cosa?", escribió Kondawar.

How can The Simpsons show predict every Damn thing? pic.twitter.com/9wt3uSbiFh — Aditya Kondawar (@aditya_kondawar) July 12, 2021

No sería la primera aparición de Richard Branson en ‘Los Simpson’

Solo Matt Groening y su equipo de creadores podrían confirmar si tenían en mente a Richard Branson al crear la imagen viral. Aún si no fuera el caso, el también actor, productor y escritor ha aparecido como invitado especial en la serie animada por lo menos tres veces.

Quizá recuerdas los cameos de Richard Branson en episodios como ‘Loan-a Lisa’ (‘La prestamista’ en Hispanoamérica y ‘Dona Lisa’ en España), ‘The War of Art’ (‘La guerra del arte’) y ‘The Princess Guide’ (‘El guía de la princesa’ en Hispanoamérica y ‘La princesa paseada’ en España).