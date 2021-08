¡Una criptomoneda para gobernarlas a todas! Lanzan el JRR Token inspirado en 'El señor de los anillos'

August 5, 2021 5 min read

No es novedad las divisas digitales están en plena ebullición y tampoco sorprende que muchos se quieran sumar a la tendencia creando sus propias ‘cripto’. Esta vez, la novedad es el lanzamiento de una criptomoneda inspirada en la saga ‘El señor de los anillos’ y su autor, JRR Tolkien, a la que han bautizado con el juego de palaras JRR Token.

Bajo el slogan “El único token que los gobierna a todos”, la nueva divisa digital está basada en Binance Smartchain. En su sitio web, los creadores de JRR Token afirman que la criptomoneda es “accesible y totalmente transparente” con su comunidad, con beneficios “generosos” para quienes inviertan y para donaciones de caridad.

El precio de salida es bastante atractivo: 1.070 por unidad, de las cuales prometen un suministro de 19 trillones de tokens. Además, su oferta de lanzamiento es muy tentadora, ya que regalarán 300 millones de JRR a los primeros usuarios que se registren en su aplicación.

El JRR Token ya cuenta con el apoyo del actor Billy Boyd, quien interpretó al hobbit Peregrin ‘Pippin’ Took en las películas de ‘El señor de los anillos’. El ex compañero de aventuras de Frodo, Sam y Merry publicó un video en Twitter en el que, si bien no invita expresamente a comprar la criptomoneda, sí pronosticó que su valor se disparará “hasta la luna y de regreso”.

“JRR Token ha sido creado con el objetivo de tener una criptodivisa estable y sostenible que pueda ser abrazada por todos los espíritus aventureros del mundo”, dijo ‘Pippin’.

JRR Token was created with a mind to have a stable and sustainable cryptocurrency that could be embraced by adventurous spirits around the World. Don't believe us? Well here is what Peregrin "Pippin" Took thinks. #crypto #JrrToken #tothemoon #cryptocurrency #BSCGems #Binance #bnb pic.twitter.com/kyotWgfjpJ — JRR Token (@TheTokenOfPower) August 2, 2021

La ocurrencia no ha pasado desapercibida para los fans de ‘El señor de los anillos’, que de inmediato iniciaron un acalorado debate en redes sociales.

“Esto es absolutamente vergonzoso. Es lo opuesto a todos los temas en su obra [la de Tolkien]. Las criptomonedas es arrogancia fëanoriana a lo grande. Es lo que Saruman haría", expresó un indignado tuitero.

A lo que la cuenta @TheTokenOfPower respondió: “Saruman estaba tratando de unificar la Tierra Media bajo un gobierno centralizado donde la confraternidad quería la descentralización. La criptomoneda es literalmente una red descentralizada”.

Saruman was trying to unify Middle Earth under centralized rule where as the fellowship wanted decentralization. Cryptocurrency is literally a decentralized network…. — JRR Token (@TheTokenOfPower) August 4, 2021

“La visión anti-materialista de Tolkien, por la que glorificaba las maravillas de las cosas vivientes y de lo ordinario —'piedra, madera y hierro; árboles y césped; hogares y fuego; pan y vino', tal y como escribiría en ‘Sobre los cuentos de hadas’, su ensayo de 1947— encajaban con los valores de la contracultura”, escribió otro usuario.

Los creadores respondieron al tuit anterior con el argumento de que "[Tolkien] también creía en la descentralización y aborrecía el poder centralizado. Las criptodivisas son una plataforma descentralizada que entrega el poder a la gente".

He also believed in decentralization and appalled centralized rule. Cryptocurrency is a decentralized platform which gives the people the power. — JRR Token (@TheTokenOfPower) August 4, 2021

La nueva criptomoneda JRR Token puede ser una idea muy debatible para los devotos de la saga ‘El señor de los Anillos’ y de JRR Tolkien, pero no cabe duda de que en términos de marketing cumplió su objetivo: hacerse viral y generar conversación.

En cuanto a invertir en esta divisa digital, puede ser tan buena o mala idea como lo fue comprar Dogecoin en sus inicios, cuando parecía solo una broma inspirada en el meme del perrito Doge y nadie sospechaba que se convertiría en la favorita de Elon Musk, quien la haría subir como la espuma.