¡Estas serán las estrellas del festival de emprendimiento más grande de América Latina y Canadá!

August 31, 2021 4 min read

El INCmty, el festival de emprendimiento más grande de América Latina y México, reveló a sus primeros conferencistas como parte del line up de su edición 2021 que se llevará a cabo del 8 al 10 de noviembre en formato virtual.

Imagen: INCmty

El festival virtual es el punto culminante para conectar a los agentes que intervienen en las diferentes etapas de emprendimiento y comparten las tendencias del futuro. A través de los summits Life & Human Being, Immersive Science & Tech y Business Hacks, que serán los hilos conductores de todo el encuentro, se llevarán a cabo más de 200 actividades que lograrán inspirar a los emprendedores a llevar sus proyectos al siguiente nivel.

“Este festival traerá momentos de gran impacto para generar inspiración y reflexión para todos los participantes que deseen estar listos para los retos que se vendrán en los próximos años”, comentó Josué Delgado, director de INCmty. “Este formato virtual nos da mucha más flexibilidad para conectar a emprendedores complementarios para que fortalezcan sus redes de apoyo”.

Maye Musk, Darin Olien y Bred Feld, encabezan la agenda

Para este año, INCmty 2021 reunirá a una amplia selección de conferencistas con gran reconocimiento en su ámbito, como:

Maye Musk, role model, creadora de tendencias y disruptiva con una familia fascinante además de ser dietista, modelo y embajadora de organizaciones sin fines de lucro, autora del best seller "A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success".

Darin Olien, empresario estadounidense y cohost en la serie de Netflix “Down to Earth with Zac Efron” además de ser fundador de empresas con prácticas sostenibles, embajador de la monetización del valor por criptomonedas y apasionado de la alimentación basada en plantas.

Brad Feld, cofundador y socio de Techstars, Foundry Group además de ser pionero inversionista y emprendedor que desde 1987 ha creado fondos de inversión para lanzar y operar innovadoras compañías de software.

Marité Rio, Business coach certificada en ExO, Scaling Up, Multidimensional y Team Coaching en Growth Institute.

Riel Miller, director de Futures Literacy, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) además de experto de la teoría y la práctica de utilizar el futuro para cambiar lo que la gente ve y hace.

Andrea Grobocopatel, presidenta de Fundación Organizaciones y Liderazgos Responsables (FLOR) y economista experta en empresas familiares, gobierno corporativo y diversidad.

João Bocas, CEO de Digital Salutem y experto en tecnología portátil, líder de pensamiento, y asesor en tendencias e innovaciones digitales.

Santiago Zavala, partner 500 Startups LatAM e inversionista de empresas como Clip, Konfio, Ayenda, México Destinos, Conekta.

Priscilla Loomis, atleta olímpica y ganadora de diferentes medallas de pista y campo retirada, conductora de su Podcast y YouTube “In Our Prime”.

Santiago Bibiloni, emprendedor de inteligencia artificial con sede en Silicon Valley en COR: Software de Gestión de Proyectos con Inteligencia Artificial CEO & Founder.

Liliana Reyes Castrejón, directora general de la AMEXCAP y líder en administración de proyectos con fondeo de organismos financieros internacionales.

Imagen: INCmty

Las participaciones de algunos de estos conferencistas estarán disponibles en vivo a través de las redes sociales del festival y se compartirán lanzamientos de nuevas startups y servicios innovadores.

Canadá y México crearán alianza de emprendedores

Además de estas novedades anunciadas, se dio a conocer que Canadá es el país invitado para fomentar negocios y sinergias de emprendedores entre ambos países, además de conectarlos con los Hubs de Innovación más importantes de dicho país. Esto gracias a una alianza entre el Consulado General de Canadá en Monterrey, la Cámara de Comercio de Canadá en México-Capítulo Monterrey e INCmty.

Adicionalmente, INCmty lanzó cuatro convocatorias para invitar a todos los emprendedores en cualquier etapa: desde desarrollar una idea innovadora de negocio (INC B-Challenge), validar un prototipo (INC Prototype), hacer crecer sus startups (INC Accelerator) y/o presentar soluciones de agricultura sustentable innovadoras (HEINEKEN Green Challenge). Los ganadores de estas convocatorias accederán a premios que van desde 80 mil pesos hasta 500 mil en bolsa acumulada, respectivamente.

Imagen: INCmty