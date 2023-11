Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Si es tu primera vez fundando una empresa y necesitas inversionistas para hacer tu visión realidad, en 2024 te enfrentarás con algunos obstáculos que no eran cuando las tasas de interés estaban en cero.



Lo primero que debes saber es que el capital no es tan abundante como en el pasado. Debido a eso, los inversionistas no están invirtiendo en startups jóvenes de la misma forma en que lo hicieron durante los tiempos de pandemia.



La realidad es que el financiamiento de capital riesgo en el tercer trimestre de 2023 tuvo una disminución del 15% en comparación al mismo periodo de 2022. Los grandes inversionistas extranjeros todavía se muestran reticentes a invertir en fundadores latinoamericanos, ya que se están enfocando en sus mercados principales.

En resumen, nunca antes había sido tan desafiante convencer a los inversionistas de respaldar y financiar una startup. Sin embargo, como fundador, aquí te comparto algunos consejos sobre cómo puedes escribir el mejor pitch para atraer inversionistas en 2024.

Plantea una propuesta de valor clara

Sé que suena un poco obvio, pero si tienes una propuesta de valor clara, ya te destacas del 90% de otros fundadores novatos. Y en 2024, más que nunca, los inversionistas buscan innovación, pero también viabilidad y relevancia en el mercado actual.

La propuesta de valor es el corazón de tu negocio. Debes ser capaz de articular de manera clara y concisa qué problema resuelves y por qué tu solución es única o superior. Investiga cuáles son las necesidades de tus posibles clientes y cómo tu producto o servicio las satisface de manera única. Enamórate del problema antes que de la solución. Como inversor, me pasa mucho que comienzo a pensar en soluciones innovadoras. Me paro y me digo, sal a la calle y siente el pulso del problema.

Una propuesta de valor sólida y bien planteada puede captar la atención de inversionistas incluso en las etapas más tempranas.

Ejemplo de una propuesta de valor clara:

GreenPack ofrece una solución de empaque biodegradable y compostable, diseñada específicamente para la industria alimentaria. Nuestros envases son fabricados con materiales sostenibles, reduciendo la huella de carbono en un 70% en comparación con los envases de plástico tradicionales. Ayudamos a las empresas alimentarias a cumplir con las regulaciones ambientales y a satisfacer la creciente demanda de los consumidores de opciones más ecológicas.

Ejemplo de una propuesta de valor confusa:

GreenPack es una empresa innovadora que ofrece soluciones de empaque para una variedad de industrias. Utilizamos tecnología avanzada y enfoques creativos para mejorar la experiencia de empaquetado. Nuestros productos son mejores para el medio ambiente y ayudan a las empresas de muchas maneras.

¿Notas la diferencia?

Desarrolla un plan de negocios sólido

¿Recuerdas que comenté que hoy en día el capital no es tan abundante como antes? Pues los inversionistas quieren ver que tienes eso en mente y que vas a ser inteligente con su dinero.

Un plan de negocios bien elaborado es un elemento crucial para convencer a los inversionistas. Debe incluir un análisis detallado del mercado, estrategias de marketing y ventas, proyecciones financieras y un plan claro para el uso de los fondos. En 2024, también te recomendaría considerar aspectos como la sostenibilidad, la adaptabilidad tecnológica y las tendencias emergentes. A los inversionistas les agrada saber que has pensado en todos los aspectos de tu negocio y que tienes una estrategia clara para el crecimiento y la rentabilidad.

Ejemplo de un plan de negocios sólido:

FinAxis ofrece una gama de herramientas B2B para la infraestructura de pagos en tiempo real, apuntando a capturar un 25% del mercado local en dos años. Nuestro plan detalla cómo, en un mercado cada vez más competido, nos diferenciamos mediante a la tracción inicial de nuestros aliados con cifras de procesamiento de pagos (TPV) superando los $100 millones de dólares en menos de seis meses. Además, tenemos un equipo de talla mundial con el que venimos trabajando más de diez años en empresas previas. Tenemos relaciones duraderas con nuestros aliados que nos han permitido acortar a seis meses un ciclo de ventas B2B que tradicionalmente tardaba 18 meses.

Ejemplo de un plan de negocios incompleto:

FinAxis ofrece una gama de herramientas B2B para la infraestructura de pagos en tiempo real. Somos soñadores y estamos experimentando en un mercado que no conocemos pero que vemos un potencial inmenso. Creemos que nuestro espíritu de emprendedores nos va impulsar.

Construye un equipo fuerte

Me encanta el dicho inglés: "hire slow fire fast". Lamentablemente, lo he aprendido por las malas. Los inversionistas a menudo dicen que invierten en personas, no solo en ideas y estoy de acuerdo con ellos. Un equipo fuerte y diverso puede ser un factor decisivo. Mejor si tenéis historial comprobado de trabajar en conjunto previamente.

En tu presentación, enfócate no solo en tu fantástico equipo, sino también en cómo vas a reclutar más empleados exitosos en el futuro. Un equipo que demuestra capacidad para adaptarse y superar desafíos puede inspirar confianza en los inversionistas.

Aquí tienes un buen ejemplo que podrías presentar:

"Nuestro equipo combina décadas de experiencia en GreenTech. Varios miembros del equipo han sido reconocidos por [premios relevantes, publicaciones, logros anteriores], demostrando su excelencia y liderazgo en el campo."

Y aquí tienes un ejemplo de qué no debes decir:

"Nuestro equipo está formado por amigos y conocidos que comparten la misma visión. Aunque no todos tienen experiencia en la industria, estamos aprendiendo juntos y creemos firmemente en nuestra idea. Confiamos en que nuestra pasión y dedicación compensarán la falta de experiencia."

Quizás suene un poco severo, pero la verdad es que los inversionistas no quieren oír que no tienes experiencia. Quieren personas apasionadas, sí, pero también quieren expertos en el campo.

No tienes que traer esa experiencia de campo necesariamente tu como CEO, pero asegurate que tu cofundador o C-level si tenga la experiencia relevante. En estos tiempos de precaución, los inversionistas van a asegurarse que el equipo cumpla ese "founder-market fit."

Demuestra tracción

Finalmente, quiero concluir con el elemento más importante: los inversionistas buscan a aquellos que ya han tenido éxito. Es decir, siempre desean apostar por lo seguro.

Por eso es tan vital detallar la tracción en tu pitch. Es la prueba de que tu idea tiene potencial en el mercado real. Esto puede manifestarse en forma de ventas, usuarios activos, asociaciones estratégicas o incluso un alcance significativo en redes sociales.

En 2024, con un entorno empresarial saturado y altamente competitivo, demostrar que ya has comenzado a ganar terreno será extremadamente persuasivo. Los inversionistas quieren ver que no solo tienes una gran idea, sino que también tienes la capacidad de ejecutarla y generar interés. Si tienes design partners, un MVP, clientes que ya pagan, antes de salir a levantar tu primera ronda, vas a estar en una mejor posición.

Ejemplo de cómo mostrar tracción:

"Nuestro SaaS tiene un ARR de $300k con 50 empresas activas, un churn del 0% y en menos de 6 meses ya el 20% de nuestros clientes han incrementado su ACV. Todo esto lo logramos con tres personas en el equipo y con menos de $50k invertidos desde nuestro propio bolsillo. Estamos creciendo más de un 50% mes a mes.

Ejemplo de cómo no mostrar tracción:

"Nuestro producto es único y revolucionario. Hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en su desarrollo. Nuestros amigos y familiares están emocionados con la idea y creemos firmemente que hay un gran mercado para ello. Aunque todavía no hemos realizado venta, pero tenemos más de 1,000 usuarios activos. La pasión en nuestro producto nos llevará al éxito."

Como ya he dicho, la pasión únicamente no te llevará a la meta.

Conclusiones

Espero haberte convencido de que aunque puede ser difícil, no es imposible atraer inversionistas. Lo más importante es:

Claridad y precisión: Desarrolla una propuesta de valor clara y un plan de negocios sólido. No basta con tener una idea genial; necesitas demostrar cómo se traduce esa idea en un negocio viable.

Desarrolla una propuesta de valor clara y un plan de negocios sólido. No basta con tener una idea genial; necesitas demostrar cómo se traduce esa idea en un negocio viable. Equipo competente: Reúne un equipo fuerte, con experiencia y habilidades relevantes. Los inversionistas invierten tanto en personas como en ideas, así que asegúrate de que tu equipo inspire confianza. Es ideal si tienen experiencia de trabajo en conjunto en empresas previas.

Reúne un equipo fuerte, con experiencia y habilidades relevantes. Los inversionistas invierten tanto en personas como en ideas, así que asegúrate de que tu equipo inspire confianza. Es ideal si tienen experiencia de trabajo en conjunto en empresas previas. Evidencia de tracción: Demuestra tracción real en el mercado. Las ventas, el crecimiento y la retención de usuarios, un CAC/LTV atractivo, las asociaciones estratégicas y la presencia en redes sociales son los indicadores clave que los inversionistas buscan.

Demuestra tracción real en el mercado. Las ventas, el crecimiento y la retención de usuarios, un CAC/LTV atractivo, las asociaciones estratégicas y la presencia en redes sociales son los indicadores clave que los inversionistas buscan. Adaptabilidad y visión a largo plazo: Demuestra que estás al tanto de las tendencias del mercado y que tu negocio puede adaptarse y crecer con el tiempo.

Demuestra que estás al tanto de las tendencias del mercado y que tu negocio puede adaptarse y crecer con el tiempo. Pasión equilibrada con pragmatismo: si bien la pasión es importante, debe ir acompañada de un enfoque práctico y realista. Los inversionistas quieren ver que puedes convertir tu pasión en resultados tangibles. No es momento de invertir en sueños, es momento de invertir en proyectos sólidos.

Recuerda: atraer inversionistas es tanto un arte como una ciencia. Con preparación, claridad y un enfoque estratégico, aumentarás significativamente las posibilidades de que tu pitch tenga éxito.

