5 hábitos ganadores que transformarán tus habilidades de liderazgo

Llevar tus habilidades al siguiente nivel nunca es una tarea fácil. No solo requiere de sangre, sudor y lágrimas, sino que también del deseo de ser mejor. Te obliga a elegir ser lo mejor que puedas ser y a tener el compromiso para hacerlo. Pero no todos tienen la motivación necesaria para mejorar. La mayoría de las personas abordan todo de frente y aún se encuentran en el mismo ciclo de esperar un avance afirmando que este año será su año.

¿Será diferente alguna vez? ¿Puede nuestra determinación convertirse en algo más que un pensamiento ilusorio? ¿Qué necesitas para transformar tus habilidades de liderazgo? ¿Qué debemos hacer para vivir la vida que deseamos y la vida que merecemos? ¿Qué nos falta? ¿Es dinero? ¿Fama? ¿Tiempo?

Para ser realmente honestos, la respuesta se encuentra dentro de nosotros mismos. Muchos líderes esperan ser exitosos cuando ni siquiera tienen la actitud correcta desde el principio. No nos damos cuenta de que no alcanzamos el nivel de nuestras expectativas, caemos al nivel de nuestra formación. No se trata de suerte ni de casualidad, todo está en nuestros hábitos. Si queremos alcanzar la clase mundial en algo, necesitamos hábitos de clase mundial para poder ser verdaderamente exitosos.

El hábito es la fuerza poderosa que da forma a nuestro comportamiento y determina nuestro éxito. Como líderes, debemos ser capaces de reconocer los hábitos que realmente marcarán la diferencia en la transformación de nuestras habilidades y crear un plan de acción que nos lleve al éxito. Aquí hay cinco hábitos clave que debes desarrollar para transformar tus habilidades de liderazgo:

1. Establece una dirección conocida

Un viaje sin destino es un viaje sin propósito, y esto suena cierto en todos los aspectos de la vida, ya sean nuestras relaciones, nuestra salud o nuestro negocio. Debemos de tener un objetivo final a la vista antes de tomar las medidas necesarias para llegar allí. Es importante tomarse el tiempo para pensar en lo que queremos lograr y ser específicos en nuestra visión.

Saber exactamente a dónde queremos llegar nos ayuda a identificar los pasos que se deben dar en el camino. También nos permite saber cómo es el éxito y nos ayuda a enfocar nuestros recursos de la manera más efectiva y eficiente. Adquirir el hábito de establecer tus metas y dirección te ayudará a mantenerte en el camino correcto.

2. Planifica con anticipación

Tomarte el tiempo para planificar y definir lo que deseas lograr el próximo año es uno de los hábitos de liderazgo más importantes para transformar tu vida. Las acciones sin un plan son como ríos sin salida, no van a ninguna parte. La planificación nos da un sentido de dirección y urgencia al comenzar nuestras tareas. Nos permite saber lo que se necesita para lograr el resultado deseado desde el punto de vista de la actividad.

Es esencial planificar y dividir tus objetivos en partes alcanzables para cada trimestre, mes, semana y día. Esto te permite identificar un objetivo para cada período y las tareas que deben completarse para alcanzarlo. Una vez que tengas un plan en marcha, será más fácil realizar un seguimiento del progreso y hacer ajustes oportunos sin sentirte abrumado o distraído. En última instancia, planificar con anticipación con objetivos alcanzables te ayuda a prepararte para el éxito y te conduce a un comienzo más productivo y efectivo.

3. Rodéate de las personas adecuadas

Rodearte de las personas adecuadas puede tener un gran impacto en tu vida y éxito. Como dijo Nipsey Hussle: "Si miras a las personas en tu círculo y no te inspiran, entonces no tienes un círculo. Tienes una jaula". Necesitamos asegurarnos de que las personas con las que nos rodeamos sean aquellas que nos dicen lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar.

Tu círculo debe ser capaz de mantenerte bajo control y también de levantarte, recordándote que debes creer que tienes lo que se necesita para llegar al siguiente nivel. Esto te ayudará a ser responsable de tus hábitos y crecer en liderazgo y éxito. Recuerda que si tu gente no inspira tu crecimiento, entonces no son las personas adecuadas. Sé amable contigo mismo y evita la toxicidad. Encuentra personas positivas y de ideas afines que sientan pasión por lograr tus objetivos y crea el entorno adecuado para crecer.

4. Preséntate mejor de lo que los demás esperaban

"Nadie te valorará en realidad hasta que realmente te valores a ti mismo primero".

Presentarte y esforzarte por ser mejor de lo que son tus expectativas es una de las cosas básicas que no debemos olvidar. Aunque no tengamos ganas, nos debemos a nosotros mismos el presentarnos de la mejor manera posible — no solo por el bien de los demás, sino por nosotros mismos. Para que podamos jugar en cualquier siguiente nivel en cualquier equidad de nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a comprometernos a presentarnos sin importar lo qué pase. Ser capaz de esforzarte para hacer más de lo que se espera de ti, y hacerlo de manera consistente, te ayudará a perfeccionar tus habilidades de liderazgo y te preparará para el éxito.

5. Ponte a trabajar

Llevar las cosas al siguiente nivel requiere de más que solo decir que quieres hacerlo. Debemos estar dispuestos a hacer sacrificios y trabajar porque no hay nada regalado. No hay píldora mágica. La píldora mágica es el trabajo duro. Tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios para cambiar nuestro comportamiento, para cambiar nuestros hábitos. Ahí es donde la gente se queda atrás. No están dispuestos a hacer sacrificios con su tiempo, dinero y relaciones. Y eso es lo que impide que la gente logre cosas. Si queremos convertirnos en los mejores de la industria, tenemos que tomar la iniciativa y ponernos a trabajar.

No vamos a lograr las cosas que queremos, que estén a un nivel profesional, con hábitos de aficionados.Solo entonces alcanzarás el siguiente nivel de habilidades de liderazgo y el éxito que deseas. Después de todo, el éxito no es un destino, es un estilo de vida.