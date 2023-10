Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

No puedo decirte cuántas veces me preguntan: "¿Cómo le haces?" En el momento en que alguien se entera de que mi esposo y yo estamos criando a cinco (sí, cinco) hijos y que al mismo tiempo dirijo mi propio negocio de tiempo completo desde nuestra "casa en la colina", alzan las cejas, abren la boca y la pregunta surge como un reloj.

"Hacer malabares" entre la familia y la vida laboral... encontrar un "equilibrio entre trabajo y vida personal"... darte un tiempo para "el autocuidado" — estas palabras de moda son tan ubicuas en nuestra cultura hoy en día que se acercan a lo trillado y el cliché, ¿verdad? Te equivocas.

Todo el mundo habla de estos temas en todas partes, en podcasts, en blogs, en libros, en las comidas y en las conferencias, porque son importantes; son fundamentales y tienen peso. Mantienen a las personas cuerdas y centradas en un mundo vertiginoso y con tantos estímulos en nuestras pantallas que corremos el riesgo de ahogarnos en nuestras listas de tareas y en el software de gestión de pendientes.

Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo cuido de mi familia y hago que mi negocio prospere al mismo tiempo todos los días de mi vida? La respuesta radica en las personas con las que me rodeo. Sin ellas, soy solo una actriz en un escenario recitando mis diálogos para nadie, la capitana del barco, sin tripulación para mantenerlo a flote. Si tú también tienes una vida laboral tremendamente ocupada y una vida doméstica igualmente ocupada, aquí están los principales jugadores que te recomiendo para transformar a tu "equipo" en tu propia "tribu personal".

Relacionado: Los 5 tipos de persona que necesitas en tu equipo para iniciar un negocio

Los 5 jugadores clave que necesitas para que el motor funcione

Jugador clave #1. Un excelente contador: Tener a un profesional a bordo para ayudarme con los aspectos financieros del negocio ha sido fundamental para el crecimiento de mi empresa de relaciones públicas. No solo fundamental, absolutamente crítico. De hecho, mi contador fue mi primera contratación, incluso antes que una recepcionista o un asistente, porque sabía lo que yo no sabía: equilibrar los estados de cuenta, la nómina y el análisis fiscal simplemente no es lo mío. La mujer que contraté inicialmente como mi contadora se convirtió en mi consultora financiera de confianza y ahora es mi directora financiera.

Estaría perdida, literalmente perdida, sin ella. Pero con ella, acuesto a mis hijos por la noche con la cabeza y el corazón tranquilos. Consigue un genio financiero; el costo se amortizará en el primer año.

Jugador clave #2. Un primer oficial fabuloso: Para trabajar de manera productiva y crear espacio para que tu negocio evolucione, todo jefe necesita una mano derecha en la que pueda confiar implícitamente. En mi caso, una mano derecha mujer. Conocí a la mía cuando aún estaba en la universidad, una estudiante tímida y dulce que de alguna manera lograba tolerar la locura que me rodeaba y poner orden en mi desorden. Ahora somos dos colegas compenetradas que se respetan y dependen mutuamente. Ha estado conmigo en las buenas y en las malas, y ella es la razón por la que puedo dejar la oficina cuando necesito llevar a los niños al fútbol. Encuentra a un verdadero compañero, y nunca te sentirás solo en tu negocio.

Jugador clave #3. Un compañero de vida súper solidario: Hablando de compañeros, no es necesario tener uno fuera del trabajo para dirigir un negocio próspero, no, pero cuando hay alguien en casa compartiendo las responsabilidades de "mantener el fuerte" contigo, marca toda la diferencia entre ser feliz y volverte loco. Mi esposo me trae tanta felicidad y tolera todas mis locuras... No puedo imaginar este viaje sin él — sin su presencia como co-padre, su fuerza de compromiso y su amplio conocimiento empresarial. Sigo su liderazgo en cómo escalar y hacer crecer mi empresa y nuestra familia. Y descanso tranquila por la noche con nuestros hijos durmiendo plácidamente al final del pasillo porque a mi lado tengo este increíble compañero, tanto en los negocios como fuera de ellos. Si también tienes uno, sabes a lo que me refiero.

Jugador clave #4. Un meticuloso cazador de errores: Las finanzas no son lo mío, ni tampoco lo son todos los detalles minuciosos de la propiedad de un negocio que de otro modo bloquearían mi flujo y difuminarían mi visión. Trabajo de manera rápida y furiosa; en el proceso, una serie de errores se acumulan en mis correos electrónicos y borradores. No me preocupo demasiado por mis garabatos frenéticos llegando a las bandejas de entrada de mis propios empleados. ¿Pero a mis clientes? Eso no está bien. Ahí entra en juego mi increíble equipo editorial. Solo necesitas un perfeccionista con ojos de águila en tu tribu para servir como tu mecanismo de filtrado —para eliminar los errores y garantizar entregables precisos y trabajados—, pero si tienes la suerte de tener más de uno, como yo, ¡más poder para ti! No lo digo de manera figurativa. Encontrar a alguien que se encargue de todos los detalles que te agobian y te ralentizan equivale a la libertad para crear, expandirte y volar alto (quiero decir, alto).

Jugador clave #5. Profesionales experimentados (a quienes a veces sazonas tú mismo): Como emprendedora novata, no exagero al decir que estaría en la calle buscando personas que me gustan para invitarlas a unirse a mi equipo. ¡Te sorprendería cuántas personas dirán "sí"! Así que terminé con un grupo de personas dispuestas a hacer mi voluntad, pero eran novatas. Demasiado novatas. Ahora, no lo son. Ahora, han florecido y se han convertido en especialistas extremadamente talentosos, cada uno en su propia área. Me gustaría poder atribuirme el mérito de haber encontrado personas eminentemente listas para aprender, pero ellas son responsables de la mayoría de su propia evolución. Para hacer tiempo para tu familia, para dejar espacio para poder comer y luego darte un baño de burbujas, busca autodidactas, de mente abierta, orientados a objetivos y dispuestos a ser leales y a aprender de ti. Al final, todos aprenderán juntos.

Relacionado: 10 sencillos pasos para construir un equipo de trabajo eficiente y excepcional

Como joven emprendedora aprendí rápidamente a reforzar mis debilidades con las fortalezas de los demás y a contratar a personas que sobresalieran en las cosas que yo no hago. Me rodeo —tanto en el trabajo como en casa— de un sistema de apoyo que me sostiene, me construye y permite que mi negocio brille. Comienza con este grupo sugerido de jugadores clave para tu partido a largo plazo, ¡y también tendrás una tribu de estrellas brillantes!