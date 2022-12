Las vacaciones de Navidad son un gran momento para estar activo en redes sociales. Aquí te decimos por qué.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Haz ruido en las redes sociales esta temporada navideña.

DragonImages | Getty Images

Muchos emprendedores ven a la temporada navideña como una oportunidad para lanzar una campaña promocional que les ayude a llegar a la meta de ventas del año. Esto es cierto, pero las promociones no deberían de ser el único objetivo que seguir en la temporada. Las vacaciones de fin de año brindan una oportunidad única para construir relaciones sólidas y auténticas con tus clientes que van más allá del marketing tradicional. Te ofrecen el espacio para concentrarte en el crecimiento de las ventas y de la marca construyendo conexiones más fuertes con tus clientes a través del storytelling navideño.

Aquí te decimos por qué las vacaciones son importantes para las redes sociales y cómo puedes aprovechar la temporada para obtener un mayor crecimiento social.

¿Por qué son tan importantes las publicaciones navideñas en las redes sociales?

Las vacaciones son importantes para el crecimiento de las redes sociales, y la razón principal es el aumento de la participación de los usuarios en las plataformas. Esto se debe a que las personas tienen más tiempo libre para disfrutar del contenido y más interés en las compras navideñas.

Las publicaciones en las vacaciones de Navidad resultan oportunas y relevantes. Se estima que más de 4,480 millones de personas usan las redes sociales en todo el mundo. A medida que nos conectamos más, las redes sociales se convierten en nuestra principal fuente de entretenimiento e información. Son el lugar ideal para compartir y obtener una mayor conexión con la comunidad. Como ya estamos estrechamente conectados a las redes, no es de extrañar que su uso también aumente durante la temporada navideña.

Más oportunidades para obtener impresiones y vistas. Se estima que el empleado promedio en los Estados Unidos recibe 7.6 días pagados de vacaciones al año, siendo el Día de Acción de Gracias y Navidad los festivos más comunes para descansar. Con más tiempo libre a su disposición, las personas simplemente tienen más espacio para participar e interactuar en las redes sociales durante las vacaciones. Su tiempo de uso aumenta, pero también aumenta su intercambio de contenido. Los hashtags específicos de vacaciones de Navidad son una excelente manera de usar este impulso y aumentar su crecimiento.

Oportunidad promocional de servicios y productos. Si vives en la era moderna, es probable que hayas comprado algo en línea. Las compras en línea han ido en aumento durante años. Esta temporada navideña, se espera que las ventas minoristas en Estados Unidos alcancen los $ 1.3 billones de dólares, aumentando un 3.3% con respecto al año anterior. Se espera que hasta el 34% de los compradores estadounidenses hagan sus compras en línea esta temporada a través de las redes sociales. Publicar durante las vacaciones de Navidad puede ayudarte a generar más ventas.

Es por todo esto que las vacaciones son un momento importante para publicar en las redes sociales. Los emprendedores con frecuencia ven la temporada navideña como un buen momento para generar un mayor engagement en sus redes.

Aprovecha las vacaciones para un mayor crecimiento social

Como se mencionó, el uso de las redes sociales aumenta durante las vacaciones de fin de año. Por lo tanto, brindan una gran oportunidad para que los emprendedores aprovechen el incremento del tráfico y optimicen el alcance de su contenido.

Aquí hay cuatro maneras en que puedes publicar durante las vacaciones.

Apela a la emoción: Las vacaciones de Navidad son un momento emotivo. Usa esas emociones para crear campañas que conecten con tu servicio principal, productos y con la temática de tu marca.

Conecta de una manera amistosa: Esta temporada se trata de conexión personal y de mirar hacia adentro. Es durante las vacaciones cuando puedes construir relaciones más profundas y auténticas con tus clientes apelando al lado humano de tu negocio. Aborda tus campañas de redes sociales con compasión y autenticidad para lograr un mayor crecimiento.

Concéntrate en las relaciones, no solo en las ventas: Tu intención podría ser usar las redes sociales durante las vacaciones solo para incrementar las ventas. Como sabemos, el crecimiento del negocio a largo plazo también proviene de una sólida reputación de marca. Usa las vacaciones para publicar contenido de marca en las redes sociales, expresando tus valores, personalidad y aprecio por tus clientes.

Storytelling navideño: Las vacaciones de Navidad son un momento fantástico para usar el storytelling, es decir, narrar historias. Estas historias son impactantes y funcionan muy bien en las redes sociales. Puedes utilizar la narración natural durante las vacaciones para aumentar las impresiones de contenido y las vistas. Esta es una excelente manera de mostrar la personalidad de tu marca y destacarse de los competidores.

¿Cuándo debo empezar a publicar contenido de vacaciones?

Realmente depende de tu audiencia. En los Estados Unidos, muchas empresas comenzarán a publicar para las vacaciones de Navidad a partir de noviembre para aprovechar el Black Friday, pero esto podría no funcionar para tu audiencia si no eres una marca de comercio electrónico. Por lo tanto, usa tu juicio, pero normalmente me gusta publicar al menos dos o tres veces durante la temporada.

¿Es una buena idea publicar en las redes sociales en un día festivo? Las vacaciones son un momento fantástico para publicar en las redes sociales. Puedes publicar durante toda la temporada vacacional o en un día festivo en específico. No solo tienes una mayor oportunidad de tráfico y participación durante la temporada, sino que las vacaciones también te ofrecen un momento único para centrarte en un storytelling creativo y en perfeccionar los mensajes importantes para tu audiencia.

Así es que tómate el tiempo para subir el contenido de tus redes sociales en esta temporada.