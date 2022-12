Elon Musk es abucheado por miles de personas en un video viral: "No esperabas esto, ¿verdad?"

Parece que los enemigos de Elon Musk finalmente tuvieron la oportunidad de burlarse del multimillonario en persona.

Durante un evento del Punchline Comedy Club el domingo 11 de diciembre, el comediante Dave Chappelle decidió presentar a Musk en el escenario del Chase Center de San Francisco, lo que provocó una reacción bastante sonora de la audiencia.

En un video que ha sido visto más de 1.4 millones de veces en Twitter, se puede escuchar a Chappelle presentando a Musk ante la multitud como el "hombre más rico del mundo", que rápidamente fue recibido con lo que parece ser un coro de abucheos.

"No esperabas esto, ¿verdad?" le pregunta Musk a Chappelle, refiriéndose a la reacción poco cálida de la multitud.

Chappelle responde descaradamente: "Parece que algunas de esas personas que despediste están en la audiencia", en referencia a los despidos masivos en Twitter que Musk hizo el mes pasado. El comediante luego bromeó diciendo que las personas que abucheaban a Musk probablemente tenían "asientos terribles en el estadio".

Después de que el video se difundiera, Musk decidió intervenir y defenderse, alegando que la mayoría de los ruidos fuertes eran en realidad vítores, no abucheos.

Technically, it was 90% cheers & 10% boos (except during quiet periods), but, still, that's a lot of boos, which is a first for me in real life (frequent on Twitter).



It's almost as if I've offended SF's unhinged leftists … but nahhh.