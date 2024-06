Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

La decisión más importante para los líderes empresariales es definir quién se unirá a su equipo para ayudar a construir su empresa.

Después de tener varios negocios y dirigir una empresa de multimedia, he aprendido lecciones valiosas sobre cómo incorporar nuevas personas. He aquí tres estrategias que utilizo para asegurarme de elegir al candidato adecuado para el trabajo. Estos consejos deberían ayudarte a simplificar el proceso de contratación en este 2024 y más allá.

1. Evitar contratar bajo presión

Los ejecutivos son particularmente vulnerables cuando el trabajo se acumula y pasan semanas sin poder hacer una nueva contratación.

La evaluación de las personas comienza observándolas en una variedad de circunstancias, incluyendo el tiempo previo a la entrevista. Los detalles son reveladores. ¿Cómo responde el candidato a los demás? Puedes hacer que un asistente hable con él de manera casual y te dé su opinión después. Puedes hacer una segunda entrevista. Con frecuencia cito a los mejores candidatos para que los entreviste una persona con un rol similar al que van a ocupar. La manera en que un candidato trata a los demás, desde el recepcionista hasta el CEO, te brinda información valiosa.

Pídeles a todos los candidatos que te escriban un correo electrónico con instrucciones detalladas que tienen que seguir. Estás probando su capacidad de escuchar. A pesar de la simplicidad de estas solicitudes, me he encontrado con personas que no utilizan el asunto correcto, no envían el archivo adjunto apropiado y no siguen el orden que les pedí.

Para las entrevistas presenciales, pido a los candidatos que traigan una copia física de su currículum. Puedes esperar excusas como "Se descompuso mi impresora ". Eso te dice lo que necesitas saber.

La mejor estrategia es ser proactivo. Prepárate para la transición que todas las empresas atraviesan antes de incorporar a un nuevo empleado. Yo adquirí habilidades para elaborar materiales de formación y a invertir tiempo en la formación transversal de mis trabajadores. Este método no solo te ayudará a que las nuevas contrataciones se adapten más rápido, sino que cuando los puestos queden vacantes, otros empleados podrán tomarlos con mayor facilidad.

Es mejor tener múltiples guías en una variedad de formatos: video, audio y documentos escritos. Esto permite que cualquiera en tu organización se mueva a una posición y llene los vacíos según sea necesario.

2. Afronta el desafío de contratar de forma remota

Según la investigación de CurrentWare, "Los empleados desmotivados le cuestan a Estados Unidos hasta $550,000 millones de dólares en productividad perdida cada año".

Muchas empresas como Upwork y CurrentWare pueden proporcionar una variedad de servicios, incluyendo métricas de productividad, alertas de inactividad y verificación de asistencia. También hay aplicaciones móviles que registran y rastrean las llamadas de ventas.

Puedes entrevistar a candidatos de manera remota en el entorno donde trabajarán. Durante la entrevista virtual, revisa su espacio de oficina y busca señales que muestren falta de profesionalismo. Soy legalmente ciega, por lo que mi asistente configura nuestra llamada de Zoom y observa mientras le pido al candidato que camine por el lugar en donde se encuentra y me hable sobre su oficina en casa. Dejé de pedir fotos porque puede ser tentador mostrar entornos virtuales en vez de nuestros lugares de trabajo reales.

El trabajo remoto implica que tienes menos capacidad de influir en pequeños detalles que son importantes. Establece un código de vestimenta para los miembros del equipo que aparecerán en cámara ante el personal o los clientes. Importa si el solicitante tiene un perro, así como el nivel de ruido en un vecindario. Una buena manera de evaluar a un posible candidato es hacerle preguntas sobre su trabajo, su vida personal y establecer una relación más humana. Así puedes obtener mucha información sobre si es o no una buena opción para el puesto.

3. Eliminar las incógnitas en posibles asociaciones

El networking da origen a muchas asociaciones. Alguna vez fui entrevistada en un podcast y me llevé muy bien con el anfitrión; pronto terminó involucrada en mi nueva empresa, aunque realmente no la conocía. No seguí el consejo clásico de "Mirar antes de saltar".

Tras varios meses, surgieron algunas señales de alerta serias. En ese momento, investigué su pasado, aunque ya había desperdiciado tiempo y dinero confiándole tareas importantes que nunca hizo. Con frecuencia, los amigos se convierten en socios de negocio y se pierden las dos cosas.

Existen señales de alerta y he aprendido a no ignorarlas. Si no tienes una empresa gigante con un gran equipo de recursos humanos, puedes sentirte tentado a confiar en tu juicio y seguir tu instinto. Pero aunque conozcas a alguien, deberías de investigarlo.

Las personas tienen alias y fabrican currículums. De hecho, las bios y los CVs proporcionan toda la información que necesitas para verificar las afirmaciones. Busca premios que no existan y títulos como Ph.D. o M.D. que no posean. Busca múltiples identidades alternativas en redes sociales. Busca el nombre de un posible socio comercial con las palabras "estafa" y "fraude". Puedes investigar a las personas a través de organizaciones profesionales o verificar licencias comerciales para las startups y/o organizaciones listadas en el currículum. También puedes hablar con antiguos colegas para verificar la versión de las cosas de tu posible socio, desde la ruptura hasta cómo dirigía su negocio.

La fuerza laboral es, en vedad, el rostro de una empresa. Teniendo esto en cuenta, no es conveniente saltarse pasos importantes en el proceso de contratación, como investigar y verificar a fondo a los candidatos, buscar información y conseguir referencias y recomendaciones.

En el mundo virtual, es fácil para las personas engañarnos, exagerar su experiencia o incluso causar daño a la empresa. Cuando nos damos el tiempo para involucrarnos por completo en el proceso de contratación, la recompensa es encontrar al equipo adecuado que esté listo para ayudar a guiar a la empresa hacia nuevas alturas.

