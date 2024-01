En un avance monumental que parece sacado de una obra de ciencia ficción, Neuralink de Elon Musk ha logrado hacer su primer implante en el cerebro de un ser humano.

El innovador procedimiento, realizado hace un par de días, es un gran avance para la empresa fundada por Musk en 2016 con el objetivo de desarrollar una interfaz cerebral con el potencial para aliviar ciertas discapacidades y expandir las capacidades cognitivas del ser humano.

El camino para llegar hasta este punto ha estado lleno de obstáculos y demoras. Elon Musk, quien proyectó inicialmente que los ensayos con humanos comenzarían a mediados de 2022, hizo el anuncio del logro de Neuralink a través de su cuentas de X.

El empresario escribió: "El primer humano recibió un implante de @Neuralink ayer y se está recuperando bien. Los resultados iniciales muestran una prometedora detección de picos neuronales".

