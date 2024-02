El día de ayer, Sam Altman retó a sus seguidores a través de su perfil de X.

Para demostrar la capacidad de Sora, una nueva herramienta de inteligencia artificial generativa para crear videos, pidió a los usuarios que le enviaran prompts para que la herramienta los realizara:

"Nos gustaría mostrarte lo que Sora puede hacer. Por favor, responde con tus captions para los videos que te gustaría ver ¡y comenzaremos a hacer algunos!"

we'd like to show you what sora can do, please reply with captions for videos you'd like to see and we'll start making some!