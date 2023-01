¿Todavía dudas si usar la realidad aumentada? Estas son las razones por las que deberías de empezar a utilizarla

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Hay muchas cosas que tienen éxito en este momento en el mundo digital, pero literalmente dentro de 3-5-10 años, no podremos imaginar nuestras vidas sin ellas. Como fundador y CEO de una empresa de tecnología, hoy me gustaría hablar sobre la realidad aumentada (AR).

Según Statista, más de 1,000 millones de personas usaron la realidad aumentada en dispositivos móviles en 2022, y esta cifra aumentará a 2,000 millones de personas para el 2024. Pero estamos seguros de que hoy el número de personas que podrían usar la AR en sus teléfonos inteligentes es de 5,000 millones de personas.

En resumen, si eres realista, es hora de zarpar y comenzar a utilizar esta tecnología. Sin embargo, muchos todavía dudan en usar la realidad aumentada. ¿Por qué? Vamos a resolverlo juntos.

Los expertos creen que para que la realidad aumentada sea un verdadero éxito, no es suficiente que se utilice masivamente. Primero es necesario construir un ecosistema real alrededor de la tecnología. Necesitamos nuevos productos y plataformas, empresas y, lo más importante, especialistas.

Pocas personas creían que Internet sería preferible a la televisión y que un sistema de suscripción sería preferible a una compra única, pero sucedió. Y eso es porque alguien se preparó para el éxito de antemano. Creó su océano azul y preparó las velas del barco con anticipación. ¿Ves a lo que refiero?

Ahora, la realidad aumentada ya está brillando en el mercado, pero un importante evento para el mundo de la tecnología se vislumbra en el horizonte: el tan esperado lanzamiento de los visores inmersivos de realidad aumentada. Gigantes como Apple y Samsung están planeando su lanzamiento para este 2023, y con ellos, el ecosistema Quest de Meta se está desarrollando activamente. Además, Sony y HTC están planeando actualizaciones para sus gafas de realidad mixta.

Muchas corporaciones son optimistas. Están esperando el viento a favor. Es decir, el lanzamiento de gafas de realidad aumentada y equipos más potentes para la implementación de proyectos AR. Bueno, pueden tener razón a su manera, pero ahora imagina que el esperado visor está en tus manos. ¿Qué harás con él?

La mayoría admite que es más probable que simplemente tomen el dispositivo entre sus manos, se lo prueben un par de veces y luego lo guarden durante mucho tiempo. Esto se debe a que no tienen un patrón de comportamiento del usuario. Por lo tanto, no hay necesidad de esperar el viento, agarrar la vela y zarpar. Después de todo, la realidad aumentada no existe solo en los dispositivos caros y raros, sino que también en tu smartphone. Si por alguna razón piensas que la realidad aumentada está fuera de tu alcance y que tales patrones de comportamiento no tienen nada que ver contigo, entonces veámosla desde otro ángulo.

Publicidad y redes sociales

Hoy en día, millones de personas no solo publican contenido en el feed principal de Instagram, sino que también usan Stories junto con funciones integradas de enmascaramiento y filtro, y eso es realidad aumentada. Sí, está mucho más cerca de lo que parece.

Es bastante obvio que en solo 3-5-10 años, podrás animar y controlar a tus avatares en realidad aumentada. Es importante tener en cuenta que tales innovaciones tecnológicas son utilizadas no solo por la gente común sino también por las marcas, que llegan a las redes sociales buscando aumentar las ventas.

Compras

Además de las máscaras de realidad aumentada, el ajuste de ropa por medio de esta tecnología se está volviendo popular. Las marcas están incorporando activamente a la realidad aumentada en la vida en línea de sus clientes, lo que les facilita las compras.

Pero esto es solo el principio. ¡Imagina a lo que llegaremos en solo 3-5-10 años de progreso y desarrollo tecnológico! Creemos que habrá una inmersión completa. Tus métricas, tus preferencias y tu historial de compras se incorporarán al mapeo de una marca o tienda departamental. La inteligencia artificial y los algoritmos te permitirán elegir exactamente las prendas que te gustan. Verás a tu holograma probarse las novedades desde todos los ángulos y en movimiento. Todo indica que será más efectivo que probarse las prendas en una cabina estrecha con un espejo.

Medicina y asistencia sanitaria

La realidad aumentada también tiene que ver con el desarrollo humano. Aprovecha las oportunidades potenciales en medicina. En este momento, tenemos resonancias magnéticas, rayos X y fluorógrafos disponibles, pero en solo 3-5-10 años, todos tus datos podrán apilarse en un solo mapa holográfico humano. Con un chasquido de los dedos, tu doctor tendrá todo tu historial médico o tal vez un modelo de realidad aumentada de tu cuerpo con una clara dinámica de tratamiento.

Sector automotriz

Durante mucho tiempo compañías automotrices han estado buscando la manera de implementar la realidad aumentada en un gran sistema. El uso de AR en prototipos de automóviles en la exposición CES no es una sorpresa para nadie. Para la navegación y la seguridad, la realidad aumentada se utiliza literalmente en todo.

En solo 3-5-10 años, tu automóvil podrá ponerse en contacto con el taller y enviarle una tabla detallada de la condición de tu automóvil en realidad aumentada.

Arquitectura y construcción

Los diseñadores y arquitectos ya están utilizando la realidad aumentada para sus proyectos. Crean modelos en 3D de casas, yates, puentes y otras estructuras complejas. Calculan materiales, comprueban la estabilidad, etc.

Hoy en día ya se puede ver un departamento, casa o habitación a la renta en realidad aumentada. Y en unos 3-5-10 años, se desarrollarán programas especiales y simuladores, que permitirán, no solo caminar, sino que también tocar cualquier elemento en el interior.

Nuevos horizontes

Al considerar todas las posibilidades que ofrece la realidad aumentada se abre un vasto universo de productos e ideas digitales. En pocos años, la tecnología será mucho más significativa, con nuevas herramientas de comunicación, plataformas y tecnologías futuras emergentes y en evolución. Basándonos en el mercado actual, confiamos en que la realidad aumentada desempeñe un papel clave en estos desarrollos.

Los comienzos de los patrones de comportamiento ya están allí, y continuarán desarrollándose, incluso sin tus esfuerzos. Por lo tanto, no pierdas tu tiempo y aprende a usar la realidad aumentada y crea tus propios proyectos ahora: en los negocios, en el marketing y en el trabajo creativo. Y capacite a tus clientes para usar la realidad aumentada con tus productos.

