Hay indicios de que GPT-5, la nueva versión del poderoso modelo de inteligencia artificial (IA) creado por OpenAI, está en camino.

Aunque en junio de este año Sam Altman, CEO de la organización, dijo que todavía hacía falta mucho tiempo para que pudiéramos ver la nueva versión de la herramienta operando, la solicitud de registro de la marca ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ha hecho que inicien las especulaciones.

Fue Josh Gerben, abogado experto en registro de marcas, quien alertó sobre el movimiento de OpenAI desde su cuenta de X (antes Twitter). Escribió: "OpenAI ha presentado una nueva solicitud de marca para: 'GPT-5'. La presentación se realizó ante la USPTO el 18 de julio".

