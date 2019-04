10 frases de emprendedores con una buena dosis de inspiración

Toma nota de las inspiradoras citas de estos famosos empresarios y úsalas para motivarte en tu trabajo diario.

En el emprendimiento -como en muchas otras actividades en la vida- tener un ejemplo a seguir es muy valioso. Estos icónicos entrepreneurs no sólo nos ayudan a seguir sus pasos y a evitar sus errores, sino que también nos dan una buena dosis de inspiración.

Teniendo esto en mente, reunimos 10 de las mejores frases de emprendedores para emprendedores:

Steve Jobs. Cofundador de Apple: “Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados de los pensamientos de otras personas. No dejes que el ruido de las opiniones de otros ahogue tu voz interior. Y lo más importante: ten el coraje de seguir a tu corazón e intuición. De algún modo ellos ya saben lo que realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario”. Esto lo dijo en 2005 en una ceremonia de graduación en Stanford.

Walt Disney. Co-fundador de Disney Productions.

“Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos”. Tomada del libro How to Be Like Walt: Capturing the Disney Magic Every Day of Your Life.

Richard Branson. Presidente de Virgin Group.

“¿Mi más grande motivación? Seguir retándome a mí mismo. Veo la vida como una larga educación universitaria que nunca tuve- todos los días estoy aprendiendo algo nuevo”.

Oprah Winfrey. Gurú de los medios.

“Cada vez que defines en lo que quieres creer, eres el primero en escucharlo. Es un mensaje a ti y a los demás sobre lo que piensas que es posible. No pongas un techo sobre ti mismo”.

Bill Gates. Presidente de Microsoft.

“Está bien celebrar el éxito pero es más importante prestar atención a las lecciones del fracaso”.

Henry Ford. Fundador de Ford.

“El fracaso es sólo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente… Un negocio absolutamente dedicado al servicio sólo tendrá una preocupación sobre las ganancias: serán demasiado grandes”.

Larry Page. Cofundador de Google.

“No necesitas tener una empresa de 100 personas para desarrollar Esa idea”. Tomada de un artículo del 2001 publicado en BusinessWeek.

Warren Buffet. Presidente y CEO de Berkshire Hathaway.

“Toma 20 años crear una reputación y cinco minutos arruinarla. Si piensas de esa manera, harás las cosas diferente”. De una historia del 2011 publicada en The Guardian.

Jeff Bezos. Presidente y CEO de Amazon.

“Uno de los grandes errores que comete la gente es tratar de forzar su interés. Tú no eliges tus pasiones; tus pasiones te eligen a ti”. Del libro Shortcut to Prosperity: 10 Entrepreneurial Habits and a Roadmap for an Exceptional Career.

Russell Simmons. Fundador de Def Jam Records.

“He sido bendecido de encontrar gente más inteligente que yo, y ellos me ayudan a ejecutar la visión que tengo”. De un artículo del 2010 en Brandmaker News.